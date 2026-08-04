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Kast alista para este miércoles una cadena nacional por el despacho del proyecto de reactivación

Se espera que este martes el Senado apruebe el último artículo pendiente relativo a los recursos para los municipios por la exención de las contribuciones a los adultos mayores de 65 años.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 16:36 hrs.

José Antonio Kast La Moneda Rodolfo Carrasco
<p>Kast alista para este miércoles una cadena nacional por el despacho del proyecto de reactivación</p>

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