Kast alista para este miércoles una cadena nacional por el despacho del proyecto de reactivación

Se espera que este martes el Senado apruebe el último artículo pendiente relativo a los recursos para los municipios por la exención de las contribuciones a los adultos mayores de 65 años.

Desde La Moneda, el Presidente de la República, José Antonio Kast, realizará este miércoles su segunda cadena nacional para destacar la aprobación en el Congreso del proyecto de ley de reactivación y reconstrucción.

Esto, aunque la normativa aun debe pasar el control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) y también se deben resolver los requerimientos de la oposición a la invariabilidad tributaria y a la indemnización por anulación de Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Se espera que luego que este martes el Senado despache el último artículo pendiente relativo a los recursos para los municipios por la exención de las contribuciones a los adultos mayores de 65 años, el mandatario ponga énfasis en el logro del gobierno de aprobar uno de los pilares del programa de gobierno, que incluye una rebaja gradual del impuesto corporativo a las empresas de 27% a 23%, simplificaciones regulatorias ambientales, repatriación de capitales, crédito al empleo formal, exención transitoria al IVA a la vivienda, y cambios a la Ley de Donaciones.

En la cadena, que se emitirá a las 21:00 horas, Kast también enfatizará que la iniciativa busca dar un impulso a la reactivación de la economía y generar empleos con un “cambio de expectativas” y un "boom de inversiones", como lo ha dicho también el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.