El petróleo alcanza los US$ 87 el barril mientras la batalla por el estrecho de Ormuz alarma a los mercados energéticos

El estrecho se ha convertido en un foco de tensión explosivo entre Washington y Teherán. (Foto: Reuters)

El encarecimiento del petróleo repercutió en los mercados mundiales, afectando a las acciones y a los bonos ante el temor a un nuevo repunte de la inflación.

El precio del petróleo superó los US$ 87 el barril en las operaciones del martes por primera vez desde que Estados Unidos e Irán acordaron prorrogar su alto el fuego, a medida que la creciente batalla por el control del estrecho de Ormuz seguía sacudiendo los mercados energéticos mundiales.

El crudo Brent, la referencia internacional, subió hasta un 5% a US$ 87,55 por barril, prolongando las ganancias registradas el lunes, jornada en la que los precios se dispararon cerca de un 10%.

El encarecimiento del petróleo repercutió en los mercados mundiales, afectando a las acciones y a los bonos ante el temor a un nuevo repunte de la inflación.

"Está claro que la situación se está agravando", afirmó Mike Bell, responsable de estrategia de mercado de RBC BlueBay Asset Management, quien añadió que "ahora partimos de una situación peor en cuanto a las reservas mundiales de petróleo" en comparación con el aumento inicial de los precios registrado en marzo.

Las reservas mundiales de petróleo han disminuido desde marzo, ya que los países han recurrido a sus depósitos para proteger sus economías de los efectos del cierre del estrecho.

"Si el estrecho de Ormuz se cierra durante otro periodo prolongado a partir de ahora, el punto de partida será mucho peor que cuando estalló el conflicto inicial", afirmó Bell.

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El estrecho se ha convertido en un foco de tensión explosivo entre Washington y Teherán; ambas partes reivindican el control de una vía marítima crucial para el suministro mundial de petróleo y gas.

"La creciente tensión en Oriente Medio domina los mercados", señaló Mohit Kumar, estratega de Jefferies.

Las fuerzas estadounidenses atacaron Irán durante la noche; se trata de la sexta oleada de ataques desde que el presidente Donald Trump reanudó las incursiones aéreas la semana pasada en represalia por las acciones de Irán contra buques comerciales en el estrecho, donde la República Islámica atacó dos petroleros con misiles de crucero.

El repunte del precio del petróleo se aceleró el lunes después de que Trump anunciara que Estados Unidos restablecería el bloqueo naval a Irán y cobraría una tasa del 20% a la carga que transitara por la disputada vía marítima.

Jim Reid, estratega de Deutsche Bank, afirmó que "la mera perspectiva de imponer peajes pondrá nerviosos a los mercados".