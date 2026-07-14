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El petróleo alcanza los US$ 87 el barril mientras la batalla por el estrecho de Ormuz alarma a los mercados energéticos

El encarecimiento del petróleo repercutió en los mercados mundiales, afectando a las acciones y a los bonos ante el temor a un nuevo repunte de la inflación.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 14 de julio de 2026 a las 06:47 hrs.

petróleo guerra Estados Unidos Irán dólar mercados internacionales
<p>El estrecho se ha convertido en un foco de tensión explosivo entre Washington y Teherán. (Foto: Reuters)</p>

El estrecho se ha convertido en un foco de tensión explosivo entre Washington y Teherán. (Foto: Reuters)

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