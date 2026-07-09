¿Quién manda realmente en el estrecho de Ormuz? La disputa clave de la escalada bélica entre EEUU e Irán

El estrecho de Ormuz volvió a convertirse esta semana en el epicentro de la confrontación entre Estados Unidos e Irán, pero no solo por los nuevos ataques militares. Ante el nuevo intercambio de agresiones, con Donald Trump dando por "terminado" el alto al fuego alcanzado hace apenas unas semanas, el tránsito por la energética ruta prácticamente se paralizó.

El miércoles apenas una veintena de cargueros de materias primas cruzó el estrecho de Ormuz, muy por debajo del promedio de 34 tránsitos diarios registrado desde la firma del memorándum de entendimiento (MoU) y lejos del máximo de 59 embarcaciones alcanzado el 24 de junio, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg.

Los pocos buques que siguieron navegando durante estas jornadas lo hicieron mayoritariamente por un corredor aprobado por Irán, mientras la ruta respaldada por Estados Unidos y Omán permaneció prácticamente vacía.

El patrón de navegación comenzó así a reflejar las distintas interpretaciones que Washington y Teherán hacen de las reglas para transitar por el estrecho. Lo que hoy enfrenta a Washington y Teherán ya no es únicamente si Ormuz permanece abierto o cerrado, sino quién tiene la autoridad para establecer las reglas de navegación. Esa controversia, que durante décadas estuvo confinada al derecho internacional del mar, pasó al centro de la geopolítica.

¿Qué desató la nueva escalada en Ormuz?

El detonante inmediato fue una serie de ataques iraníes contra embarcaciones que, según Teherán, cruzaban el estrecho sin respetar los mecanismos de coordinación previstos en el párrafo 5 del memorándum de entendimiento (MoU) firmado en junio para reabrir Ormuz. Esa disposición establece que Irán "hará los arreglos necesarios, utilizando sus mejores esfuerzos", para garantizar durante 60 días el paso seguro y sin cobro de los buques comerciales, mientras avanza la remoción de obstáculos técnicos y militares.

El mismo párrafo añade que Teherán iniciará conversaciones con Omán y los demás Estados ribereños del Golfo para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho, conforme al derecho internacional aplicable y a los derechos soberanos de los Estados costeros.

Sin embargo, el texto no precisa si ese compromiso implica únicamente garantizar la seguridad de la navegación o también reconoce a Irán facultades para coordinar y administrar el tránsito de las embarcaciones durante ese período transitorio. Esa diferencia de interpretación terminó desencadenando la nueva crisis.

Tras denunciar que varios buques utilizaron el corredor respaldado por Estados Unidos sin coordinación previa con las autoridades iraníes, Teherán lanzó una serie de ataques contra embarcaciones comerciales. Washington respondió con nuevos bombardeos sobre territorio iraní, Donald Trump dio por terminado el alto al fuego y el tránsito marítimo cayó nuevamente hasta uno de sus niveles más bajos desde la reapertura del estrecho.

¿Como pasó Ormuz a ser un territorio en disputa?

En una columna publicada esta semana en Asia Times, el vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute, Trita Parsi, sostiene que el nuevo enfrentamiento ya no gira en torno a mantener abierto o cerrado el estrecho, sino a definir quién ejercerá su control. "En el centro de la disputa hay dos interpretaciones contrapuestas del memorándum de entendimiento (MoU)", escribe el académico. Mientras Teherán entiende que "todo el tráfico comercial durante el período interino debe coordinarse con Irán", Washington interpreta que un estrecho "abierto" significa que las embarcaciones pueden navegar tanto por la ruta iraní como por la omaní sin necesidad de coordinarse con las autoridades iraníes.

Parsi sostiene que la diferencia va mucho más allá de un desacuerdo operativo. "Para Teherán, este no es un desacuerdo técnico, sino estratégico", afirma, porque aceptar un corredor alternativo sin coordinación iraní "privaría a Irán de lo que muchos de sus estrategas consideran su principal fuente de influencia en un futuro conflicto: la capacidad creíble de interrumpir el tráfico marítimo por Ormuz". Desde esa perspectiva, agrega, el transporte comercial puede reanudarse "sin renunciar a esa capacidad de influencia, pero solo si todos los movimientos de los buques continúan coordinándose con Irán", reforzando así su autoridad sobre la vía marítima.

En otras palabras, la disputa dejó de centrarse en bloquear el estratégico cuello de botella y pasó a concentrarse en quién fija las reglas para navegar por él.

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¿En qué se respaldan EEUU e Irán más allá del MoU?

La disputa por Ormuz no nace solo del memorándum firmado en junio. Detrás hay una controversia de larga data sobre qué régimen jurídico se aplica al estrecho. En el paper "Vórtice jurídico en el estrecho de Ormuz", James Kraska, profesor del U.S. Naval War College, explica que ni Estados Unidos ni Irán son parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), lo que ha permitido que ambos sostengan interpretaciones opuestas sobre sus derechos y obligaciones en la zona.

Washington afirma que el derecho de paso en tránsito por estrechos internacionales ya forma parte del derecho internacional consuetudinario y, por tanto, obliga incluso a países que no han ratificado UNCLOS. Bajo esa lectura, Irán no puede impedir, suspender ni condicionar arbitrariamente el paso por Ormuz.

Teherán, en cambio, sostiene que al no haber ratificado la Convención no está obligado por ese régimen. En su estudio "¿Puede Irán restringir la navegación en el estrecho de Ormuz? Entre el derecho convencional y la incertidumbre consuetudinaria", el académico de la Universidad de Cartago (Túnez), Abd Alkreem Ismail, plantea que la controversia se ubica precisamente entre el derecho de los tratados y una costumbre internacional aún disputada. Bajo esa interpretación, Irán intenta apoyarse en su soberanía sobre sus aguas territoriales y en su rechazo histórico a que el régimen de paso en tránsito sea obligatorio para Estados no parte de UNCLOS.

El punto central, entonces, es que el MoU reactivó una vieja disputa. La diferencia es que ahora esa discusión dejó de ser académica y empezó a definir qué buques cruzan, por qué corredor y bajo qué autorización.

¿Cómo se está adaptando el comercio a la inconclusa disputa?

Aunque el estrecho continúa parcialmente operativo, la industria naviera ya comenzó a modificar su comportamiento.

Bloomberg reportó esta semana que algunos petroleros volvieron a cruzar Ormuz con sus transpondedores apagados para reducir el riesgo de ser detectados, mientras otros esperaron hasta la noche para realizar el tránsito. Al mismo tiempo, reaparecieron interferencias electrónicas que afectan los sistemas de posicionamiento de los buques y el tráfico cayó hasta niveles comparables con los registrados durante la fase más intensa de la guerra.

En su informe "No tan sencillo: Ormuz, Iran y el futuro de los flujos del petróleo", publicado este jueves, la investigadora del Council on Foreign Relations, Clara Gillispie, sostiene que, incluso si el estrecho permanece abierto, el comercio energético difícilmente volverá rápidamente a la normalidad. En su análisis, aseguradoras, armadores y compradores seguirán incorporando mayores costos por riesgo, mientras los países productores continúan fortaleciendo oleoductos y rutas alternativas para reducir su dependencia de Ormuz. El resultado, sostiene, será una recuperación gradual y potencialmente desigual de los flujos energéticos.