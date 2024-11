El dólar se acelera de la mano del "Trump trade"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Partido Republicano confirma la anticipada “barrida roja”, después de que ayer consiguiera los 218 escaños necesarios para mantener la mayoría en la Cámara de Representantes. Con ello, sumado al control del Senado, Donald Trump tendrá un gobierno de mayoría con suficiente poder para pasar rápidamente su agenda.

Este escenario explica el comportamiento del mercado y la continuidad del denominado Trump trade: un dólar y tasas de bonos del Tesoro más altas, por las expectativas de inflación; alzas en las acciones estadounidenses ante el posible pronto recorte de impuestos y un rally del bitcoin, por la promesa de Trump de hacer de EEUU “la capital mundial de cripto”.

El dólar avanza a su mayor nivel en dos años. Las materias primas sufren la presión de la divisa y el cobre pierde 1,50% para caer bajo los US$ 9.000 por tonelada en Londres, por primera vez en dos meses.

Llama la atención el cambio en el comportamiento del dólar. Tras el reporte de inflación de ayer en EEUU, el mercado elevó la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos base en la reunión de diciembre de la Fed a 83%. Usualmente, las expectativas de recortes de tasas pesarían sobre el dólar. No en esta ocasión.

Las criptomonedas tienen un comportamiento más volátil. El bitcoin llegó temporalmente a los US$ 93.000 en la sesión de ayer, para caer a los US$ 88.000. Esta mañana la criptomoneda se recupera y transa cerca de los US$ 91.000. En el podcast de hoy abordamos las expectativas de la industria que estarían impulsando el rally.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, captará la atención del mercado hacia el final de la jornada, con una conferencia agendada para abordar el escenario económico.

Pero Wall Street también seguirá de cerca los anuncios que lleguen desde Mar-a-Lago. El presidente electo está definiendo rápidamente su equipo y el mercado sigue a la espera del nombre del próximo secretario del Tesoro estadounidense. Como candidatos aparecen: el hedge fund manager Scott Bessent, quien se ha convertido en un asesor económico cercano a Trump; y Howard Lutnick, CEO de la administradora de fondos Cantor Fitzgerald, quien estaría asesorando a Trump en la formación de su gabinete.

Qué mejor que una reunión con inversionistas en Mar-a-Lago para presentar a su candidato para el Tesoro. Trump liderará la cumbre anual con inversionistas de la Conferencia Conservadora para la Acción Política (CPAC), que comenzará hoy y durará hasta el viernes, restando protagonismo a la APEC en Perú (al menos para el mercado financiero).

Quien también irá a Mar-a-Lago es Javier Milei. El presidente argentino será el primero de los líderes del G20 que se asegura un encuentro personal con Trump, al recibir una invitación para la cumbre de la CPAC.

En Perú, el protagonista será Xi Jinping, el presidente de China y a quien Trump ha designado como uno de sus principales rivales. Cómo China sorteará la guerra comercial que se espera lance EEUU es el tema que cruzará la APEC y la reunión del G20 la próxima semana.

DFSUD destaca la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. La expresidenta quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Hay diez días para que el equipo de CFK presente una apelación.

Diario Financiero titula con la OPA hostil lanzada por la peruana Yura por Cementos Bío Bío. También se destaca que la estrechez fiscal abre el debate en el Congreso de cara al ingreso de los cambios al impuesto a la renta.

ATENTOS A: