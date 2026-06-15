El mercado celebra el acuerdo preliminar entre EEUU e Irán

EEUU e Irán confirman que han alcanzado un acuerdo interino que reabrirá el estrecho de Ormuz. El mercado celebra con alzas generalizadas en acciones, bonos, metales y criptomonedas. El dólar y el petróleo retroceden, al igual que las tasas de interés.

La sesión en Asia vio alzas del 5% del Kospi coreano y del Nikkei japonés. Las acciones en Europa avanzan de forma más moderada, pero los futuros estadounidenses anticipan aperturas con alzas de más de 1%. El dólar cae 0,20% bajo presión de pares del G10 y también de monedas emergentes. El petróleo cae más de 5% para llevar el barril de WTi a los US$80,15 y el Brent por debajo de los US$83.

Es una buena sesión para los metales. El oro repunta casi 3% y la plata salta un 4%. Las alzas en el cobre son más moderadas, pero el metal se acerca a los US$6,50 por libra en el Comex.

Pero la extensión de este “rally de la paz” o “rally por la reapertura del Estrecho de Ormuz” dependerá de que EEUU e Irán firmen el acuerdo el próximo viernes, tal como se anunció ayer. Solo entonces se conocerán los detalles del acuerdo. Por ahora solo ha anunciado que, una vez firmado el documento, EEUU retirará el bloqueo naval a Irán y el régimen de Teherán reabrirá el paso por el estrecho de Ormuz. A partir de la firma se iniciará un período de 60 días para negociar el tema nuclear.

Los riesgos no son pocos, incluyendo un fracaso de las negociaciones nucleares y la decisión de Israel de continuar con su operación contra Hezbollah en el Líbano, desafiando el interés de Washington de lograr el fin del conflicto con Irán.

Estos riesgos pueden explicar que veamos una reacción del petróleo, el dólar y las tasas, hasta cierto punto, moderada. El dólar y el petróleo siguen operando por encima de sus niveles previos al conflicto. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años transa hoy en 4,44% vs el 3,95% que marcó previo al inicio de los ataques. La tasa de los papeles a 30 años es de 4,93% vs 4,61%.

Pero es innegable que el anuncio de la tregua entre EEUU e Irán y la baja del petróleo y las tasas crean un escenario más amigable para la primera reunión de la Fed bajo el mando de Kevin Warsh. Pueden leer más sobre lo que espera el mercado de Warsh en el Primer Click Semanal en Señal DF.

La reunión de la Fed el miércoles marcará la semana para Wall Street. También se pondrá atención al comportamiento de la acción de SpaceX, tras marcar un alza de 19% en su histórico debut en bolsa. La acción sube ya 6% antes de la apertura. Hoy comienzan a cotizar ETFs enfocados en la acción y mañana se iniciarán las transacciones de opciones de SpaceX. Hay expectativas de que una continuidad del rally alimente alzas en otras acciones espaciales y de tecnología.

Será una semana clave para la geopolítica. Los líderes del G7 se reúnen en Évian, Francia a partir de hoy y hasta el miércoles. La agenda estará marcada por la tensa relación de los miembros del grupo con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien llegará celebrando lo que considera una victoria sobre Irán. Otros temas por discutir involucran los desbalances comerciales con China y cuestionamientos sobre seguridad, desarrollo y soberanía de la Inteligencia Artificial.

En este ámbito, Anthropic es la empresa que ocupa los titulares. La creadora de Claude fue golpeada el viernes por la decisión de EEUU de ordenar el bloqueo de sus modelos más avanzados de Anthropic, Mythos 5 y Fable 5, a ciudadanos extranjeros.

En la portada de Diario Financiero: Cotizantes dependientes en las AFP suben en casi 20.000 en un año e ingreso imponible subió más de $55 mil. Codelco produce el 10% del renio del mundo y afianza su posición como proveedor de minerales críticos.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: