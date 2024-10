Los futuros de Wall Street en rojo, a dos semanas de las elecciones en EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las bolsas europeas avanzan este martes con resultados mixtos, a la espera de una conferencia de prensa de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que podría dar pistas sobre el estado de la economía en el Viejo Continente. Al otro lado del Atlántico, los futuros de las bolsas estaban en rojo, con los inversionistas nerviosos sobre las turbulencias que podrían enfrentar de cara a las elecciones en Estados Unidos que tendrán lugar justo en dos semanas más. El Dow Jones apuntaba a una apertura de -0,8%. Londres perdía 0,5%, pero la bolsa de Frankfurt se defendía con un alza de 0,3%. En algunas horas más comienza la avalancha de resultados de empresas en Estados Unidos, cuyas cifras ayudarán a los mercados a tomar un rumbo más claro.



El Financial Times proyecta hoy cómo sería un eventual gobierno de Kamala Harris en materia económica y quiénes ocuparían puestos clave en caso de que gane la candidata demócrata. El periódico británico apuesta a que una administración Harris sería pragmática y más pro-business que la de Joe Biden. ¿Candidatos para secretario del Tesoro en un nuevo gobierno demócrata?: Wally Adeyemo, actualmente el segundo en el Tesoro tras Janet Yellen; Lael Brainard, directora del Consejo Nacional Económico, y Gina Raimondo, actual secretaria de Comercio.

El nerviosismo del mercado se seguía reflejando en las materias primas. Por un lado, el oro seguía en máximos históricos en US$ 2.750 la onza; el cobre subía 0,38% hasta los US$ 4,38 la libra y el petróleo Brent superaba los US$ 74 tras los últimos hechos de violencia en Medio Oriente. Según analistas, la escalada del oro está impulsada por las dudas de los inversionistas sobre la sostenibilidad de la deuda soberana estadounidense. El magnate Elon Musk ha advertido, a través de su cuenta en X, que Estados Unidos destina más recursos al año a pagar intereses de su deuda que a su presupuesto de defensa. Las reuniones del FMI, que continúan hoy, podrían dar algunas luces sobre la preocupación del Fondo sobre la economía estadounidense y la debilidad de la actividad global.

La tensión geopolítica derivada de la guerra de Ucrania volvía a ser un factor, luego de que este país confirmara la posibilidad de que militares norcoreanos se sumaran como refuerzos del ejército ruso. Corea del Sur dijo hoy que si esta posibilidad se concreta, dotará de armamento defensivo a Ucrania. En medio de estos acontecimientos, Rusia acogía hoy una nueva reunión de los BRICS, con los líderes de Irán y Turquía como invitados especiales.

Diario Financiero titula hoy con CMF formula cargos contra LarrainVial Activos AGF, sus directores, exsocios de Patio y ex STF por fondo Capital Estructurado I. Además, Chile se mantiene entre los sistemas tributarios menos competitivos por tasa corporativa.

ATENTOS A: