Los mercados siguen atentos los anuncios de nuevas medidas en China y apuestas sobre la Fed

El máximo organismo de gobierno chino espera haber convencido finalmente a los mercados. En una reunión fuera de calendario para discutir temas económicos, el Politburó, liderado por el presidente Xi Jinping, comprometió “un fuerte apoyo fiscal y monetario". Según el reporte de la agencia estatal Xinhua, también se prometió cumplir con la meta de crecimiento de 5%.

No hubo detalles sobre el tamaño y la forma que tendrá el plan de soporte fiscal, pero en el reporte sobre la reunión se menciona el rol del Estado como “impulsor de la inversión pública” y el compromiso de “frenar la caída” del sector inmobiliario. “Debemos aumentar la intensidad del ajuste anticíclico de las políticas fiscal y monetaria”, habría sido una de las conclusiones.

El mercado se deja entusiasmar por el aparente cambio de postura de Xi sobre el despliegue de estímulo fiscal. Firmas inmobiliarias chinas, empresas de lujo y mineras europeas lideran la sesión.

La acción de Beijing alimenta una ola de apetito por el riesgo que se generó tras el reporte de resultados de Micron Technology. La firma presentó cifras mejores a las esperadas y elevó los pronósticos para su negocio, argumentando una mayor demanda por sus memorias de alta capacidad utilizadas en los procesadores para Inteligencia Artificial (IA). Las acciones Micron suben casi 15% antes de la apertura e impulsan a otros nombres de la candena de suministros de semiconductores, como Nvidia, AMD e Intel, todas con alzas previas de más de 1%.

En un reporte publicado ayer, la consultora Bain & Co. proyecta que el mercado de hardware y software para la IA podría bordear US$ 1 billón en 2027, más que quintuplicando los US$ 185.000 millones actuales.

Las apuestas por las acciones tecnológicas también se beneficiarán del recorte de tasas de interés de los bancos centrales. Esta mañana, el emisor de Suiza cumplió con las expectativas de una baja de tasa de 25 puntos base, siguiendo los pasos de la Fed y el BCE.

Pero el mercado está concentrado en cuál será el ritmo de las bajas. En el caso de la Fed, los traders siguen contemplando recortes por 75 puntos base antes de fin de año, lo que implicaría una baja de 50 puntos en la reunión de noviembre o en la de diciembre. Las apuestas desafían los 50 puntos contemplados en las proyecciones de la Fed.

Las dudas en torno al BCE es la demora en acelerar el recorte de tasas. A diferencia de la Fed, el emisor de la eurozona enfrenta ya una economía en fuerte desaceleración, y sin embargo ha adoptado un sesgo más conservador, con sólo dos recortes de 25 puntos base cada uno desde junio.

Quizás las noticias que llegan desde Alemania aceleren el paso en el BCE. El Grupo de Previsiones Económicas, que reúne a los principales think tanks económicos alemanes, prevé una contracción de 0,1% para el PIB este año y una débil expansión (0,8%) en 2025. El pronóstico supone un fuerte recorte desde las previsiones anteriores.

De ahí que los inversionistas seguirán con especial atención las conferencias agendadas por diversos banqueros centrales, especialmente las intervenciones de Jerome Powell y Christine Lagarde.

A nivel geopolítico, el presidente ruso, Vladimir Putin, captura el protagonismo. Mientras el presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky, expuso ayer ante la ONU; Putin se dirigió a su consejo de seguridad y declaró que consideraría un ataque directo a Rusia de parte de los países que participen o faciliten una acción de Ucrania contra su país. La declaración, que fue acompañada con la advertencia de que podría responder con armas nucleares, se entiende como un mensaje a los miembros de la OTAN que se aprestan a sellar un acuerdo para proveer a Ucrania de misiles de largo alcance.

ATENTOS A: