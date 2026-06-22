Wall Street retoma operaciones en medio de expectativas de alzas de tasas

La semana comienza con los mercados en busca de una dirección clara, mientras evalúan los tímidos avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y esperan nuevas cifras de inflación más tarde en la semana. El petróleo retrocede, las acciones operan mixtas y el dólar marca un nuevo avance.

El barril de crudo WTI se ubica ya en torno a los US$75, después de que los mediadores Pakistán y Qatar anunciaran que EEUU e Irán acordaron una hoja de ruta para sus negociaciones. El anuncio es bienvenido después de conflictivas señales durante el fin de semana, cuando Irán amenazó con cerrar nuevamente por completo el estrecho de Hormuz.

Hacia adelante, el mercado estará concentrado en la publicación del índice de inflación PCE en Estados Unidos. El aceleramiento de la inflación en mayo podría darle aún más fuerza a las expectativas de una o dos alzas de tasas de interés por parte de la Fed. Pueden leer más en el Primer Click Semanal en Señal DF.

La ausencia de mayores eventos económicos en la agenda, fuera del PCE, nos permite enfocarnos en la política.

Gobiernos en Europa y otras regiones deberían tomar nota de lo que pasa hoy en Reino Unido. Hace un par de horas, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su renuncia tras dos años en el poder, presionado por su partido ante la caída en las encuestas.

El Partido Laborista celebrará elecciones el próximo 9 de julio. De no inscribirse ningún otro candidato, Andy Burnham asumirá como primer ministro. El séptimo en 10 años.

La lección para otros gobiernos es que la estrechez fiscal pasa factura política, incluso a alguien como Starmer, que asumió el poder tras liderar a su partido en un amplio triunfo electoral.

Otro mensaje es que reactivar la economía requiere de un plan claro y coherente. Prometer reactivar la inversión y la actividad mientras se elevan impuestos a las empresas y clase media evidentemente no ha dado resultado en Reino Unido.

Pero lo sucedido hoy en Londres también confirma las crecientes dificultades para gobernar. Starmer tuvo problemas desde el inicio de su gestión debido a la fractura interna de su partido, dividido entre un ala de centro pragmático y un sector de izquierda más radical. Es una grieta que se repite en otras fuerzas "tradicionales" de derecha e izquierda en Europa, así como en el Partido Demócrata en EEUU.

Burnham se autoidentifica como socialista, pero se ubica en el ala soft left, no en la más radical. Es considerado un camaleón político. Su historial de atraer inversión privada como alcalde de Mánchester genera expectativas de un gobierno pragmático. Pero sin un plan claro para reactivar la economía, mientras contiene las demandas de su propio partido para aumentar impuestos y elevar el gasto público, es posible que corra la misma suerte de Starmer.

En Latinoamérica, las elecciones de Perú y Colombia nos muestran dos países prácticamente partidos por la mitad. El candidato derechista Abelardo de la Espriella lidera la segunda vuelta en Colombia con menos de un punto de ventaja, o unos 250.000 votos. El oficialista Iván Cepeda anuncia que impugnará 33.000 meses de votación.

En Perú, en una elección igual de ajustada, se espera que hoy anuncien finalmente el resultado oficial. Con el 99,6% de las actas escrutadas, la candidata de derecha Keiko Fujimori aventaja al izquierdista Roberto Sánchez por menos de 41.000 votos.

Las empresas destacadas esta mañana en los titulares tienen en común el beneficio de la expansión de la IA. La coreana SK Hynix destrona a Samsung como la empresa más valiosa de ese mercado y se convierte en la mayor fabricante de chips de memoria por capitalización bursátil del mundo, tras un alza de 5,6% hoy. SK Hynix se beneficia de la demanda por sus chips de memoria de banda ancha. Sus acciones han subido un 331% en lo que va del año.

Getty Images será la protagonista de la apertura en Wall Street. Las acciones suben un 190% antes del inicio de la sesión. La firma anuncia un acuerdo con OpenAI para ampliar y mejorar el uso de imágenes en ChatGPT.

En la portada de Diario Financiero: SII identifica a 84 empresas de alto riesgo fiscal que informan rentabilidades por debajo del nivel de su industria. Deuda por cotizaciones previsionales impagas sube 21% en un año y llega a casi US$ 45 mil millones.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: