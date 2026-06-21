Segunda vuelta presidencial en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentan en decisiva carrera electoral

Ambos postulantes sufragaron, así como el Presidente Gustavo Petro, quien se refirió a las denuncias de fraude que presentó respecto a la primera vuelta electoral. "Obedeceré la decisión que tomen los jueces después de evaluar el escrutinio", señaló.

Los colombianos eligen este domingo, en segunda vuelta, a su próximo Presidente entre el outsider de derecha Abelardo De La Espriella, quien promete mano dura y un cambio profundo,y el líder de izquierda Iván Cepeda, que plantea dar continuidad a los programas económicos y sociales del actual gobierno.

La elección se celebra en medio de una profunda polarización entre quienes respaldan la continuidad de las políticas del presidente Gustavo Petro para reducir la desigualdad y la pobreza, y quienes reclaman un giro en materia económica, respeto a la empresa privada y la recuperación de la seguridad, deteriorada por grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y la minería ilícita.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para acudir a las urnas, que abrirán a las 08:00 hora local (9:00 hora de Chile) y cerrarán ocho horas después. En la primera vuelta votaron poco más de 24 millones de personas. Unos 248.000 efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional vigilarán las elecciones.

Aunque las encuestas muestran una ventaja para De La Espriella, ganador de la primera vuelta, los analistas anticipan una votación reñida.

Petro: "A los jueces obedeceré”

Durante la mañana, el Presidente Gustavo Petro acudió a emitir su voto, oportunidad en la que se refirió a la transparencia del proceso electoral, particularmente respecto a las sospechas de fraude a las que él apuntó en la primera vuelta presidencial.

Petro recordó que radicó denuncias ante el Consejo Nacional Electoral y resaltó su confianza en que estas sean tramitadas.

Además, el mandatario manifestó su expectativa de que no surjan nuevas quejas tras esta segunda jornada. No obstante, dijo que “la decisión la toman los jueces después de evaluar en escrutinio las quejas que haya. A los jueces obedeceré”.

De la Espriella votó en Barranquilla

De La Espriella, un abogado de 47 años ajeno a la política tradicional y apodado "El Tigre" por sus seguidores, emitió su sufragio en Barranquilla, acompañado de familia, un grupo amplio de seguidores y un fuerte contingente de seguridad.

Horas antes, el candidato presidencial publicó un video en el que llamó a sus seguidores a salir temprano a las urnas y afirmó “queridos compatriotas, hoy es el partido más importante de Colombia. Con el apoyo de todos ustedes y con la ayuda de Dios, hoy Colombia gana”.

En ese mismo mensaje, insistió en su consigna de campaña y les pidió a los votantes que ejerzan su derecho al voto: "Pónganle la raya al tigre porque juntos vamos a construir la patria milagro”.

De la Espriella, que se presenta con el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo como compañero de fórmula, centra sus propuestas en la seguridad, la reducción del Estado hasta en un 40%, la disminución de los impuestos y la reactivación de los sectores petrolero y minero.

Entre los planteamientos del candidato del movimiento Defensores de la Patria figuran una política de "mano dura" contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales; el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas; la construcción de megacárceles y reformas al sistema penitenciario.

Ese conjunto de propuestas le valió el respaldo "completo y total" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la primera vuelta.

En un mensaje, Trump aseguró que un triunfo de De La Espriella sería muy importante para el futuro de Colombia y para su relación con Estados Unidos, mientras calificó a Cepeda de marxista radical.

De La Espriella llega a los comicios con una derecha unida, después de que la senadora Paloma Valencia, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta, anunciara su respaldo al abogado.

Cepeda llama a "no volver al pasado de violencia"

Más tarde fue el turno de Cepeda, quien acudió a votar en Bogotá. "Para el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida es motivo de orgullo culminar hoy esta jornada larga prolongada de carácter electoral. Hemos hecho una campaña limpia, transparente y honesta, en la que hemos presentado a los ciudadanos nuestras ideas, nuestro programo, nuestros principios y nuestro camino y destino para Colombia en los próximos años", señaló este domingo el postulante del oficialismo.

Respecto a la revisión de la votación, el candidato indicó que "vamos a ejercer nuestro derecho a verificar los resultados del preconteo y del escrutinio. Lo decimos con talante democrático: reconoceremos los resultados pero también vamos a ejercer una muy clara observación escrupulosa y meticulosa del resultado".

Cepeda promete mejorar y profundizar los programas sociales del presidente Gustavo Petro, su aliado político, además de buscar la paz con los grupos armados ilegales a través del diálogo.

Cepeda, filósofo de 63 años formado en Bulgaria, congresista desde 2010 y una de las figuras más destacadas de la izquierda colombiana, propone un sistema tributario que incluye la ampliación de la base impositiva, un gravamen a las grandes fortunas y la reducción de exenciones a las empresas para financiar los programas sociales.

En la previa de la elección, el candidato oficialista publicó un video con un mensaje a los colombianos: "Les propongo votar por la vida, por los derechos, por la paz, por acabar con la injusticia social y no volver al pasado de violencia, de ausencia de libertades en Colombia. Así que voten por la vida, siempre por la vida”.

El candidato, quien participó en las negociaciones que condujeron al acuerdo de paz de 2016 con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha dicho que estaría dispuesto a negociar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones si cumplen algunas condiciones para detener la violencia.

Además, anunció que, si gana la elección, trabajará con el Congreso para impulsar una ley de sometimiento que ofrezca beneficios legales a miembros de grupos criminales a cambio de desmantelar sus estructuras.

Contexto regional

La elección colombiana se desarrolla en un contexto regional marcado por el avance de fuerzas conservadoras. Chile, Argentina, Costa Rica y Ecuador eligieron presidentes de extrema derecha en sus últimas elecciones, mientras que Bolivia puso fin a dos décadas de gobiernos izquierdistas al elegir el año pasado al centroderechista Rodrigo Paz.

En Perú, donde todavía se cuentan los votos de la contienda del 7 de junio, la conservadora Keiko Fujimori está encaminada a ganar la presidencia después de tres intentos fallidos. Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplió 16 años de prisión por abusos contra los derechos humanos.

Gane quien gane, el próximo presidente de Colombia enfrentará desafíos para sacar adelante sus propuestas y realizar las reformas que requiere el país, entre ellas ordenar las finanzas públicas, reducir la pobreza, combatir la violencia asociada al conflicto interno y atender las necesidades de la población.