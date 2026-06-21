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Segunda vuelta presidencial en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentan en decisiva carrera electoral

Ambos postulantes sufragaron, así como el Presidente Gustavo Petro, quien se refirió a las denuncias de fraude que presentó respecto a la primera vuelta electoral. "Obedeceré la decisión que tomen los jueces después de evaluar el escrutinio", señaló.

Por: Agencias

Publicado: Domingo 21 de junio de 2026 a las 14:14 hrs.

Colombia elecciones elecciones presidenciales
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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