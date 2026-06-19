Primer Click de la semana | Monitoreando la inflación

Colombia y Perú deberían tener un nuevo presidente electo al inicio de la semana con cambios estratégicos para la región. Un triunfo de los candidatos de derecha, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo De La Espriella, confirmaría un giro ideológico en la región y no solo en una derrota de los gobiernos salientes.

También daría a Washington dos posibles aliados en su ofensiva contra el crimen organizado, similar al gobierno de Daniel Noboa en Ecuador.

Al cierre de esta edición, con el 99,5% de las actas escrutadas, Fujimori lidera el conteo en Perú con 44.101 votos.

En Colombia, De la Espriella llega como favorito al balotaje tras obtener un 38% de los votos en la primera vuelta electoral, con una distancia de 12 puntos respecto al oficialista Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales en Colombia. Fotos: Reuters

Otro dato para la Fed

Fuera de Latinoamérica, el mercado pondrá el foco en la postergada reunión entre los representantes de EEUU e Irán para dar inicio oficial al proceso de negociación y la reapertura del estrecho de Ormuz.

En datos macroeconómicos, Wall Street estará atento a la publicación del índice de precios ligado al consumo (PCE), hasta ahora el indicador de inflación con más influencia en la decisión de la Fed.

El índice correspondiente a mayo, junto con datos de ingreso y gasto personal de los consumidores, será publicado el 25 de junio. Las cifras llegarán junto al tercer y final cálculo del PIB del primer trimestre y otros datos de actividad como órdenes de fábrica y construcción de nuevas viviendas.

Pero será el PCE y los datos de los consumidores los de mayor relevancia, especialmente tras lo que percibe como un giro más hawkish de la Fed.

El mercado proyecta que el índice PCE marcó en mayo una variación anual de 4%, en lo que sería su mayor nivel desde mayo 2023.

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El alza explicaría la posición más restrictiva al interior de la Reserva Federal. Pero la reciente caída del precio del petróleo, y de los combustibles en EEUU, genera expectativas de que las alzas de tasas no sean necesarias y que la Fed al menos pueda mantenerse en pausa por este año.

No será hasta fin de año que el mercado conocerá el nuevo marco de medición y consideración de la inflación. Es uno de los cinco grupos de trabajo que Kevin Warsh, presidente de la Fed, ha establecido para revisar las acciones del banco central.

Warsh ya ha expresado sus cuestionamientos al uso del IPC y el PCE como índices de inflación. Inversionistas haría bien en seguir la medida favorita de Warsh, el índice de inflación de medias recortadas (trimmed mean inflation, TMI). La Fed de Dallas publicará su actualización para este índice el mismo día que se publicará el PCE. En abril, el TMI arrojó una variación de 2,3%, muy por debajo del 3,8% que marcó el PCE.

Warsh envió un mensaje al mercado: ya no esperen a la Fed, es su trabajo analizar las cifras. Esta semana traerá una primera tarea.

Nivel de actividad

Pero antes de que Wall Street pueda concentrarse en la inflación, la lectura preliminar de los índices PMI de junio ofrecerá un vistazo de la actividad global hacia el cierre del segundo trimestre.

El martes 23 de junio se publicarán los PMI de manufacturas y servicios de Japón, la Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos.