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Primer Click de la semana

Tres tecnológicas y un banco central

Alphabet y Tesla abren la temporada de resultados para las siete magníficas.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 14:45 hrs.

Marcela Vélez-Plickert Tesla Intel FED Reserva Federal Acciones Wall Street
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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