Tres tecnológicas y un banco central

Balances, utilidades y expectativas cada vez más difíciles de satisfacer marcarán el ritmo de la próxima semana. Unas 80 empresas del S&P 500 y los primeros bancos europeos reportan sus balances trimestrales.

Los grandes nombres de Wall Street ya impusieron un tono positivo para la temporada de reportes, con ingresos récord y utilidades por encima de lo esperado. Ahora es el turno de las grandes tecnológicas. Dos de las siete magníficas, Alphabet y Tesla reportarán sus resultados el 22 de julio, y la fabricante de semiconductores Intel al día siguiente.

Si bien el sector tecnológico en general ha sido castigado en las últimas sesiones, las bajas han sido menores entre las grandes “hiperescaladoras” o las empresas desarrolladoras de la IA versus las fuertes caídas en las acciones de los fabricantes de semiconductores y chips de memoria.

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Intel pertenece a este segundo grupo. La empresa, una de las favoritas del sector de semiconductores este año, vio caer sus acciones un 12% en la última semana. Aún acumula un alza de casi 150% en lo que va del año, pero se han visto golpeadas por las dudas en torno a la sustentabilidad del ritmo de crecimiento de la demanda. Intel llega a la fecha de su reporte con una vara muy alta por remontar. No solo ha superado las expectativas por seis trimestres consecutivos, en el primer trimestre del año sus utilidades fueron un 2.800% mayor a las que preveían los analistas. La acción subió 48% en el mes siguiente a ese reporte.

Pero antes de Intel tendremos a dos de las siete magníficas en agenda. Alphabet llegará a la presentación de sus cifras nada menos que con la bendición de Warren Buffett. En una entrevista con CNBC, el legendario fundador de Berkshire Hathaway, aseguró que Alphabet tiene más probabilidades de ser una inversión ganadora que el 90%-95% de las acciones que Wall Street promociona o recomienda.

Buffett dijo que fue él personalmente quien inició la posición de Berkshire Hathaway en la matriz de Google, hoy valorada en unos US$ 31.000 millones. A esta inversión se suman los US$ 10.000 millones con los que Berkshire ancló la ampliación de capital de casi US$ 85.000 millones que Alphabet lanzó para financiar su infraestructura de IA. El consenso espera un crecimiento de utilidades cercano a 24% interanual, con ingresos también al alza. La postergación del lanzamiento de Gemini 3.5 Pro, la próxima versión de su modelo de IA, será uno de los focos de atención del mercado, así como cambios en su ambicioso plan de desarrollo. Ya en el primer trimestre, Alphabet elevó su inversión proyectada para 2026 a US$ 180.000-190.000 millones, casi el doble de lo invertido en todo 2025.

Para Tesla, el mercado proyecta un alza de utilidades de 17,5% interanual. Las ventas de vehículos del segundo trimestre superaron expectativas, pero la atención sigue en sus márgenes. Además, el alto precio de la acción (358 veces sus ganancias de los últimos 12 meses) genera nerviosismo. Los papeles acumulan una caída de casi 11% en lo que va del año.

La conferencia con inversionistas de Elon Musk será en sí mismo uno de los eventos más importantes de la semana. El foco del mercado estará en sus planes para el inicio de la venta de su robot Optimus Gen 3, la expansión de su negocio de robotaxis y una posible fusión de Tesla con SpaceX.

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BCE: la antesala de la Fed

Pero no todo será resultados. Después de todo, a menos de que medie un esfuerzo diplomático excepcional este fin de semana, los eventos en torno al estrecho de Ormuz seguirán ensombreciendo el panorama. Por ahora, el mercado actúa decidido a no dejarse llevar por el pánico, manteniendo el precio del petróleo en el rango de los US$80. Un nivel mayor encendería las alarmas para los bancos centrales.

Este será un tema a discutir en la rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, una vez terminada la reunión de política monetaria el 23 de julio.

El mercado da por descontado que el BCE evitará una segunda alza consecutiva el ajuste de 25 puntos base en junio. En su lugar, las expectativas apuntan a que el BCE esperará a tener un nuevo set de proyecciones trimestrales y avanzar con una segunda alza en la reunión de septiembre, para llevar la tasa de depósitos a 2,50%. Sería la última alza esperada en el ciclo. Aunque algunos analistas sostienen todavía que el primer ajuste fue un error, especialmente considerando la debilidad de la economía de la Eurozona, que creció apenas un 0,3% en el primer trimestre.

Es una diferencia importante con EEUU, donde la economía todavía crece a un ritmo de 2%. Sin embargo, será inevitable que el sesgo del BCE sea considerado una pista para lo que será la decisión de la Fed a fin de mes.