Ampliación del aeródromo de Chiloé por $ 85 mil millones queda en el aire y su despegue se retrasa hasta 2032

El proyecto clave para la conectividad de la isla enfrenta la indefinición de su proceso de concesión. Gremios y autoridades acusan una grave falta de certezas por parte del MOP, advirtiendo que el archipiélago quedará desfasado ante la creciente demanda turística y de vuelos.

El plan de modernización de la Red Aeroportuaria del Sur del MOP, que agrupa los terminales de El Tepual, en Puerto Montt; Pichoy, en Valdivia; Cañal Bajo, en Osorno y Mocopulli, en Chiloé, atraviesa un complejo escenario de incertidumbre. En el centro de la controversia está el aeródromo de la provincia insular ubicado en la comuna de Dalcahue, cuya ampliación exige una inversión de $ 85 mil millones. El retraso en el concurso público, postergado desde diciembre de 2025 y sin una fecha clara, ha desfasado el cronograma oficial, fijando la entrega de las obras recién para 2032 y encendiendo las alertas regionales.

​Aeródromo de Mocopulli

​Operativo desde 2012 y actualmente superado por un tráfico anual de 92 mil pasajeros, con escasos vuelos semanales, Mocopulli requiere una transformación urgente. El proyecto contempla expandir el terminal de 953 metros cuadrados (m2) a casi 11 mil m2 y duplicar a cuatro sus posiciones comerciales, incorporando dos puentes de embarque.

​Para viabilizar la red, el MOP estructuró un financiamiento basado en tres pilares: ingresos por tarifa de pasajeros embarcados (pagados por la Dirección General de Aeronáutica Civil), explotación comercial de instalaciones (gastronomía, comercio, estacionamientos) y subsidios estatales directos para cofinanciar las obras civiles.

​Cronograma desfasado

​La reciente exposición virtual de Concesiones ante el Consejo Regional (CORE) de Los Lagos evidenció que, tras la licitación y adjudicación, el Estado destinará 30 meses exclusivos a la ingeniería técnica de la obra. Así, la construcción recién comenzaría a mediados de 2030, finalizando en el segundo semestre de 2032.

​El CORE Javier Cabello, quien participó de la exposición, alertó sobre la gravedad de estos plazos. "Preocupa que esto se concrete en 2032 porque vamos a quedar desfasados respecto al crecimiento en cuanto a la demanda de vuelos hacia Chiloé", señaló la autoridad, destacando además la insistencia del presidente de la Comisión Chiloé, Nelson Águila, en exigir presencialmente definiciones claras al MOP.



Javier Cabello, Consejero Regional por la Región de Los Lagos

​Pérdida de competitividad turística

​Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Comercio de Castro, Julio Candia, manifestó que la postergación ya genera consecuencias tangibles mediante una pérdida progresiva de vuelos comerciales, frenando el posicionamiento frente a otros destinos sureños.

​Un diagnóstico compartido por Cabello, quien recalcó el impacto en la matriz local de desarrollo. "El desarrollo de la isla respecto al turismo se retrasa. Chiloé necesita un impulso hacia el turismo sustentable; mucha gente viene a ver parques nacionales, bellezas naturales, iglesias, gastronomía, y por supuesto que no tener la conectividad que corresponde va a afectar a nuestra provincia", advirtió.

​Conectividad más allá de la rentabilidad

​El debate en el pleno del CORE también apuntó a la gestión de la infraestructura en regiones. Mientras el CORE Julio Sanzana criticó la deuda histórica del Estado con mejorar la conectividad interna en la isla, Cabello enfatizó el drama de la estacionalidad y el aislamiento para los residentes locales.

​"En la época de verano tenemos uno o dos vuelos al día y lamentablemente termina la época estival y bajan los vuelos porque económicamente no es rentable para las compañías", explicó Cabello, agregando que "los chilotes que seguimos acá durante todo el año necesitamos conectividad". Frente a esta nebulosa que frena la inversión, el CORE exigirá una mesa de trabajo para destrabar definitivamente la modernización del terminal aéreo.