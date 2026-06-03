Ampliación del aeródromo de Chiloé por $ 85 mil millones queda en el aire y su despegue se retrasa hasta 2032
El proyecto clave para la conectividad de la isla enfrenta la indefinición de su proceso de concesión. Gremios y autoridades acusan una grave falta de certezas por parte del MOP, advirtiendo que el archipiélago quedará desfasado ante la creciente demanda turística y de vuelos.
Noticias destacadas
El plan de modernización de la Red Aeroportuaria del Sur del MOP, que agrupa los terminales de El Tepual, en Puerto Montt; Pichoy, en Valdivia; Cañal Bajo, en Osorno y Mocopulli, en Chiloé, atraviesa un complejo escenario de incertidumbre. En el centro de la controversia está el aeródromo de la provincia insular ubicado en la comuna de Dalcahue, cuya ampliación exige una inversión de $ 85 mil millones. El retraso en el concurso público, postergado desde diciembre de 2025 y sin una fecha clara, ha desfasado el cronograma oficial, fijando la entrega de las obras recién para 2032 y encendiendo las alertas regionales.
Aeródromo de Mocopulli
Operativo desde 2012 y actualmente superado por un tráfico anual de 92 mil pasajeros, con escasos vuelos semanales, Mocopulli requiere una transformación urgente. El proyecto contempla expandir el terminal de 953 metros cuadrados (m2) a casi 11 mil m2 y duplicar a cuatro sus posiciones comerciales, incorporando dos puentes de embarque.
Para viabilizar la red, el MOP estructuró un financiamiento basado en tres pilares: ingresos por tarifa de pasajeros embarcados (pagados por la Dirección General de Aeronáutica Civil), explotación comercial de instalaciones (gastronomía, comercio, estacionamientos) y subsidios estatales directos para cofinanciar las obras civiles.
Cronograma desfasado
La reciente exposición virtual de Concesiones ante el Consejo Regional (CORE) de Los Lagos evidenció que, tras la licitación y adjudicación, el Estado destinará 30 meses exclusivos a la ingeniería técnica de la obra. Así, la construcción recién comenzaría a mediados de 2030, finalizando en el segundo semestre de 2032.
El CORE Javier Cabello, quien participó de la exposición, alertó sobre la gravedad de estos plazos. "Preocupa que esto se concrete en 2032 porque vamos a quedar desfasados respecto al crecimiento en cuanto a la demanda de vuelos hacia Chiloé", señaló la autoridad, destacando además la insistencia del presidente de la Comisión Chiloé, Nelson Águila, en exigir presencialmente definiciones claras al MOP.
Javier Cabello, Consejero Regional por la Región de Los Lagos
Pérdida de competitividad turística
Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Comercio de Castro, Julio Candia, manifestó que la postergación ya genera consecuencias tangibles mediante una pérdida progresiva de vuelos comerciales, frenando el posicionamiento frente a otros destinos sureños.
Un diagnóstico compartido por Cabello, quien recalcó el impacto en la matriz local de desarrollo. "El desarrollo de la isla respecto al turismo se retrasa. Chiloé necesita un impulso hacia el turismo sustentable; mucha gente viene a ver parques nacionales, bellezas naturales, iglesias, gastronomía, y por supuesto que no tener la conectividad que corresponde va a afectar a nuestra provincia", advirtió.
Conectividad más allá de la rentabilidad
El debate en el pleno del CORE también apuntó a la gestión de la infraestructura en regiones. Mientras el CORE Julio Sanzana criticó la deuda histórica del Estado con mejorar la conectividad interna en la isla, Cabello enfatizó el drama de la estacionalidad y el aislamiento para los residentes locales.
"En la época de verano tenemos uno o dos vuelos al día y lamentablemente termina la época estival y bajan los vuelos porque económicamente no es rentable para las compañías", explicó Cabello, agregando que "los chilotes que seguimos acá durante todo el año necesitamos conectividad". Frente a esta nebulosa que frena la inversión, el CORE exigirá una mesa de trabajo para destrabar definitivamente la modernización del terminal aéreo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete