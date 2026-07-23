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Ñuble aprueba construcción del mayor parque fotovoltaico de la región: inversión alcanza los US$ 400 millones

El parque Las Mellizas, que se levantará en la comuna de Pemuco, tendrá una potencia de 300 MW y capacidad para proveer de aproximadamente 173 MWac Sistema Eléctrico Nacional.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 11:20 hrs.

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