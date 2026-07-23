Ñuble aprueba construcción del mayor parque fotovoltaico de la región: inversión alcanza los US$ 400 millones

El parque Las Mellizas, que se levantará en la comuna de Pemuco, tendrá una potencia de 300 MW y capacidad para proveer de aproximadamente 173 MWac Sistema Eléctrico Nacional.

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Ñuble aprobó por unanimidad la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto "Planta Fotovoltaica Las Mellizas". La iniciativa, emplazada en la comuna de Pemuco, representa una inversión de US$ 400 millones y se posicionará como la mayor infraestructura de generación solar de la zona. Su operación permitirá reforzar la matriz del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El proyecto, impulsado por Las Mellizas Generación SpA (vinculada a Ciudad Luz), contempla la instalación de una planta de 300 MW de potencia nominal, con capacidad para proveer aproximadamente 173 MWac al SEN. Según el expediente presentado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la iniciativa requerirá “260.232 módulos fotovoltaicos de 665 Wp cada uno. Cada panel estará montado sobre una estructura con seguimiento solar con eje norte-sur, proyectando una superficie total de 317 hectáreas”.

La planta apunta a “satisfacer la creciente demanda energética a nivel país y contribuir a las metas propuestas en la política energética de Chile 2050”, aprovechando el potencial de radiación de la zona centro-sur.

Durante su construcción permitirá además dinamizar el mercado laboral de Ñuble durante los 24 meses proyectados, demandando un promedio de 200 trabajadores y un peak de 250 contrataciones.

Transmisión estratégica

La megainfraestrucura está diseñada para evitar vertimientos y estabilizar los precios de inyección y “permitirá inyectar parte de la energía producida durante el día en horarios de mayor demanda eléctrica", alcanzando una capacidad de respaldo de 1.200 MWh.

Su diseño considera “un conjunto de baterías de almacenamiento de energía de iones de litio del tipo BESS (Battery Energy System Storage), que son un total de 400 BESS conectadas a 100 centros de transformación”.

Para materializar la entrega de esta energía al sistema nacional, se construirá una subestación elevadora y “una línea de alta tensión aérea de aproximadamente 4,5 km de 500 kV, soportada por 14 torres, que conectará la Subestación Elevadora Las Mellizas con la S/E Entre Ríos”.