Tribunal acoge solicitud de reorganización judicial de Grupo Leonera, una de las mayores forestales de Ñuble
El conglomerado fue impactado por los incendios forestales de 2023, que elevaron sus costos y afectaron la calidad de su materia prima, pero confía en que saldrá fortalecido tras un proceso de racionalización.
Noticias destacadas
El Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Quirihue, en la provincia de Itata, resolvió acoger la solicitud de Alejandro Ruiz, fundador y gerente general de Grupo Leonera, que en su calidad de representante legal requirió el inicio de un procedimiento de reorganización judicial para las empresas del conglomerado. Junto con ello, el tribunal designó a los veedores que estarán a cargo del proceso para las diversas filiales involucradas.
El Grupo Leonera constituye una de las principales empresas forestales de la Región de Ñuble y además de un aserradero controla varias unidades, incluyendo un negocio de paneles y una unidad de transportes. Así, la solicitud de reorganización judicial fue acogida respecto de Forestal y Aserraderos Leonera Limitada, Transportes Leonera Limitada, Holding Leonera S.A., Forestal Leonera Limitada y Paneles Leonera Limitada.
Como es habitual para estos casos, tras la resolución del juez a cargo, el magistrado Adolfo Montenegro, se estableció un plazo de 60 días hábiles desde la notificación, durante los cuales las empresas contará con protección financiera frente a la ejecución de sus pasivos, y la convocatoria para la junta de acreedores quedó fijada para el último día del plazo establecido.
Incendios forestales
En los documentos judiciales, el representante legal del grupo justifica su solicitud destacando que las dificultades enfrentadas en los últimos años no comprometen su viabilidad futura ni su capacidad para cumplir un acuerdo de reorganización, señalando que la crisis que lo afecta “es externa y propia del ciclo de la industria forestal”.
En ese sentido, Ruiz subraya que el grupo ha iniciado un proceso de ajuste que le ha permitido reducir “el gasto anual de administración desde alrededor de $ 4.100 millones a $ 2.400 millones”.
Respecto del difícil escenario que ha enfrentado en los últimos años, éste se remonta a la ola de incendios forestales que afectaron al sur del país en enero de 2023, que destruyó o deterioró gran parte del patrimonio forestal en las zonas de abastecimiento del grupo. Esto obligó a Aserraderos Leonera “a procesar proporciones crecientes de madera quemada o manchada, aproximadamente entre 50% y 60% en los últimos meses de 2023”. Lo anterior se tradujo en un menor precio de venta de la madera aserrada producida al limitar “su comercialización prácticamente de manera exclusiva al mercado nacional”.
Por otra parte, como consecuencia de los siniestros, se produjo un incremento “en el costo y demanda del rollizo sano y de los fletes desde predios cada vez más distantes, y se encareció la energía, los insumos y los repuestos de las maquinarías”.
Como rollizo sano se denomina en la industria al tronco cortado y desramado que cumple con los estándares para su comercialización y es la materia prima de mayor calidad para los aserraderos y plantas de paneles.
Junto con ello, la contracción de la construcción provocada por los incendios “terminó de comprimir los volúmenes y precios de comercialización de los productos que la sociedad produjo”, explicó el representante legal.
Activos y pasivos
En los documentos se señala además que Forestal y Aserradero Leonera Limitada cuenta numerosos activos, incluyendo un área industrial, fundos, plantaciones y galpones, además de equipo y maquinaria por poco más de $ 141 millones. A eso se suman también bienes inmuebles, como oficinas, e inventarios, cuentas por cobrar e impuestos por recuperar que elevan el total a poco más de $ 22 mil millones.
Estos activos servirán de respaldo para hacer frente a los pasivos de la filial que ascienden a $ 13 mil millones, incluyendo acreedores financieros, cuentas por pagar, impuestos y horarios. Entre los principales acreedores financieros de la filial figuran Scotiabank, Banco de Chile y BancoEstado, con 40% del total de los pasivos y 78% excluyendo relacionados.
Por su parte, Transportes Leonera da cuenta de activos por $ 7.050 millones y pasivos por $ 6.359 millones, mientras que Paneles Leonera declara haberes por $ 39.193 millones y deberes por $ 21.979 millones. Forestal Leonera Limitada consolida una deuda total de $ 28.259 millones y compromisos por $ 25.305 millones. Por último, en el caso de la sociedad denominada Holding Leonera, los activos ascienden a $ 8.379 millones y los pasivos a $ 8.709 millones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Mercado Libre suma farmacias a su marketplace para impulsar la venta online de medicamentos en Chile
Mercado Libre hizo el anuncio tras la publicación de un artículo de Reuters, que se difundió más temprano, de que la compañía había discutido una propuesta con las autoridades de Chile para operar como farmacia en el país.
Caso del exsubsecretario pone a prueba el nuevo sistema de test de drogas: instructivo de Contraloría redefine su aplicación
Aunque el documento fue emitido hace casi tres meses, hoy adquiere especial relevancia porque aterriza los cambios introducidos por la Ley N° 21.806, fijando criterios sobre plazos, periodicidad, publicidad de los resultados y responsabilidades.
Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA
Se añaden a administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, para los 11 imputados que tendrán la diligencia el 30 de julio.
Fundación Chile inicia desinversión de CLIN y anuncia dos nuevos fondos para startups
ChileGlobal Ventures, su brazo de inversión, vendió su posición en Wareclouds y negocia dos salidas más. En paralelo, alista un fondo ángel, otro con tickets de hasta US$ 10 millones y una fábrica de startups de IA.
Sistema frontal deja daños por más de US$ 700 millones: infraestructura pública concentra más de la mitad
Catastro de Colliers estima pérdidas por más de US$ 400 millones en infraestructura pública y US$ 200 millones en vivienda. La emergencia deja cerca de 29.000 casas dañadas y 65.000 personas afectadas.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete