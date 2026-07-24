Tribunal acoge solicitud de reorganización judicial de Grupo Leonera, una de las mayores forestales de Ñuble

El conglomerado fue impactado por los incendios forestales de 2023, que elevaron sus costos y afectaron la calidad de su materia prima, pero confía en que saldrá fortalecido tras un proceso de racionalización.

El Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Quirihue, en la provincia de Itata, resolvió acoger la solicitud de Alejandro Ruiz, fundador y gerente general de Grupo Leonera, que en su calidad de representante legal requirió el inicio de un procedimiento de reorganización judicial para las empresas del conglomerado. Junto con ello, el tribunal designó a los veedores que estarán a cargo del proceso para las diversas filiales involucradas.

El Grupo Leonera constituye una de las principales empresas forestales de la Región de Ñuble y además de un aserradero controla varias unidades, incluyendo un negocio de paneles y una unidad de transportes. Así, la solicitud de reorganización judicial fue acogida respecto de Forestal y Aserraderos Leonera Limitada, Transportes Leonera Limitada, Holding Leonera S.A., Forestal Leonera Limitada y Paneles Leonera Limitada.

Como es habitual para estos casos, tras la resolución del juez a cargo, el magistrado Adolfo Montenegro, se estableció un plazo de 60 días hábiles desde la notificación, durante los cuales las empresas contará con protección financiera frente a la ejecución de sus pasivos, y la convocatoria para la junta de acreedores quedó fijada para el último día del plazo establecido.

Incendios forestales

En los documentos judiciales, el representante legal del grupo justifica su solicitud destacando que las dificultades enfrentadas en los últimos años no comprometen su viabilidad futura ni su capacidad para cumplir un acuerdo de reorganización, señalando que la crisis que lo afecta “es externa y propia del ciclo de la industria forestal”.

En ese sentido, Ruiz subraya que el grupo ha iniciado un proceso de ajuste que le ha permitido reducir “el gasto anual de administración desde alrededor de $ 4.100 millones a $ 2.400 millones”.

Respecto del difícil escenario que ha enfrentado en los últimos años, éste se remonta a la ola de incendios forestales que afectaron al sur del país en enero de 2023, que destruyó o deterioró gran parte del patrimonio forestal en las zonas de abastecimiento del grupo. Esto obligó a Aserraderos Leonera “a procesar proporciones crecientes de madera quemada o manchada, aproximadamente entre 50% y 60% en los últimos meses de 2023”. Lo anterior se tradujo en un menor precio de venta de la madera aserrada producida al limitar “su comercialización prácticamente de manera exclusiva al mercado nacional”.

Por otra parte, como consecuencia de los siniestros, se produjo un incremento “en el costo y demanda del rollizo sano y de los fletes desde predios cada vez más distantes, y se encareció la energía, los insumos y los repuestos de las maquinarías”.

Como rollizo sano se denomina en la industria al tronco cortado y desramado que cumple con los estándares para su comercialización y es la materia prima de mayor calidad para los aserraderos y plantas de paneles.

Junto con ello, la contracción de la construcción provocada por los incendios “terminó de comprimir los volúmenes y precios de comercialización de los productos que la sociedad produjo”, explicó el representante legal.

Activos y pasivos

En los documentos se señala además que Forestal y Aserradero Leonera Limitada cuenta numerosos activos, incluyendo un área industrial, fundos, plantaciones y galpones, además de equipo y maquinaria por poco más de $ 141 millones. A eso se suman también bienes inmuebles, como oficinas, e inventarios, cuentas por cobrar e impuestos por recuperar que elevan el total a poco más de $ 22 mil millones.

Estos activos servirán de respaldo para hacer frente a los pasivos de la filial que ascienden a $ 13 mil millones, incluyendo acreedores financieros, cuentas por pagar, impuestos y horarios. Entre los principales acreedores financieros de la filial figuran Scotiabank, Banco de Chile y BancoEstado, con 40% del total de los pasivos y 78% excluyendo relacionados.

Por su parte, Transportes Leonera da cuenta de activos por $ 7.050 millones y pasivos por $ 6.359 millones, mientras que Paneles Leonera declara haberes por $ 39.193 millones y deberes por $ 21.979 millones. Forestal Leonera Limitada consolida una deuda total de $ 28.259 millones y compromisos por $ 25.305 millones. Por último, en el caso de la sociedad denominada Holding Leonera, los activos ascienden a $ 8.379 millones y los pasivos a $ 8.709 millones.