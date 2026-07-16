Puertos cerrados en el Bíobío: Directemar mantiene alerta por fuertes marejadas desde Huasco al Golfo de Penas

El intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país comenzó a golpear la actividad portuaria. La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) , mantiene activa la alerta de marejadas anormales desde Huasco hasta el Golfo de Penas . La medida preventiva que también abarca el territorio del archipiélago de Juan Fernández, se mantendrá vigente hasta el sábado 18 de julio.

La autoridad marítima hace hincapié en el riesgo de daños a la infraestructura costera debido al fuerte oleaje de dirección noroeste, proyectando que la mayor intensidad del fenómeno coincidirá con las horas de altas mareas.

El fenómeno ya obligó a suspender operaciones en los principales puertos de la Región del Biobío, afectando uno de los principales polos de exportación de la zona centro-sur del país. Según informó Portal Portuario, las restricciones impiden realizar maniobras de atraque, carga y descarga de naves, con efectos sobre la cadena logística.