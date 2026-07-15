CPC activa Comisión de Prevención de Riesgos y Desastres ante alerta meteorológica
Las seis ramas de la confederación se encuentran movilizadas y trabajando de manera conjunta, en coordinación con las autoridades, para monitorear la evolución de la situación y articular posibles apoyos.
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Ante la alerta meteorológica que afecta a distintas regiones del país, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) activó este miércoles su Comisión de Prevención de Riesgos y Desastres, instancia que reúne a sus seis ramas y que tiene como objetivo coordinar la capacidad de respuesta y colaboración del sector privado frente a eventuales necesidades que puedan surgir producto del sistema frontal.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) se encuentran movilizadas y trabajando de manera conjunta, en coordinación con las autoridades, para monitorear la evolución de la situación y articular posibles apoyos.
El trabajo se desarrolla en el marco del Convenio de Colaboración que la CPC mantiene vigente con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), suscrito en 2023, que permite establecer mecanismos de coordinación entre el sector público y privado para enfrentar situaciones de emergencia.
La prioridad es mantener una coordinación permanente con Senapred y las autoridades para identificar qué apoyos son necesarios, dónde se requieren y cuál es el momento adecuado para desplegarlos, evitando acciones aisladas y focalizando los esfuerzos en las necesidades que determine la autoridad.
Las empresas y gremios de Chile reafirmaron su disposición a colaborar activamente con las autoridades y las comunidades que puedan verse afectadas, tanto durante la emergencia como, de ser necesario, en las posteriores etapas de recuperación y reconstrucción.
Titulares de proyectos con RCA
Ante el sistema frontal y alertas meteorológicas vigentes, el Ministerio del Interior declaró emergencia preventiva en 10 regiones del país, desde la Región de Atacama hasta la Región de los Ríos, entre el 13 y 21 de julio.
En ese contexto, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) recordó este miércoles a los titulares de proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el deber de mantener actualizados sus Planes de Prevención de Contingencias y Planes de Emergencia en el sistema y aplicar las medidas establecidas en dichos instrumentos.
Asimismo, destacó que, ante la eventual ocurrencia de incidentes o contingencias, se deben activar de manera oportuna los planes, registrar las acciones ejecutadas -idealmente con respaldo audiovisual-, así como reportar estos eventos dentro de las 24 horas siguientes a su ocurrencia, a través del Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, sin perjuicio de las comunicaciones que correspondan a otros organismos competentes.
Con este llamado, la SMA busca reforzar su labor preventiva, actuando de manera anticipada frente a eventuales contingencias y orientando a los titulares en la adopción de medidas para reducir riesgos, minimizar impactos ambientales y asegurar la continuidad operacional en condiciones seguras.
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