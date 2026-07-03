4 Datos clave para invertir en la semana
Información proporcionada Juan Pablo Araujo, Gerente de Financiamiento y Gestión Patrimonial de Itaú Chile.
Noticias destacadas
- Corrección en IA pone a prueba el liderazgo tecnológico
Las acciones vinculadas a la Inteligencia Artificial y Semiconductores enfrentaron una corrección relevante durante los últimos días, impulsada por cuestionamientos respecto a valorizaciones exigentes y señales de moderación en algunos planes de inversión del sector. Más allá de esto, el contexto actual difiere de episodios anteriores, ya que el crecimiento de utilidades sigue respaldando gran parte del desempeño observado en este sector. La volatilidad podría mantenerse elevada en el corto plazo, pero el mercado continúa evaluando si esta corrección corresponde a una toma de utilidades o a un cambio más profundo en las expectativas de crecimiento. En este escenario, la selectividad dentro del sector tecnológico adquiere una mayor relevancia.
- La evolución del empleo seguirá siendo crucial para la FED
La publicación de las nóminas no agrícolas mostró una desaceleración respecto a las expectativas del mercado, sin embargo, la tasa de desempleo sorprendió a la baja, reduciéndose versus el mes anterior. Con todo, todavía se aprecia un mercado laboral resiliente, pero las señales mixtas vistas en el último reporte contribuirán al debate respecto al momento y magnitud de futuros movimientos de tasas por parte de la entidad monetaria. En paralelo, la evolución de los salarios y la inflación seguirán siendo determinantes para las decisiones de la Reserva Federal.
- Avances en las negociaciones en Medio Oriente reducen presión geopolítica sobre los mercados
Los avances -aunque aún frágiles- en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han permitido una disminución de los riesgos asociados a interrupciones significativas en el suministro energético a nivel global. Como consecuencia, los precios del petróleo han retrocedido desde los máximos observados durante las últimas semanas, contribuyendo a moderar las expectativas inflacionarias en las diversas economías. Esto ha permitido que los inversionistas vuelvan a centrar su atención en variables fundamentales como el crecimiento económico, utilidades corporativas y la política monetaria. Sin embargo, persisten focos de tensión -incluyendo diferencias respecto al control administrativo del estrecho de Ormuz y acuerdos nucleares- que podrían introducir nueva volatilidad en el corto plazo. En este contexto, el mercado seguirá atento a la consolidación de un acuerdo más robusto durante los próximos meses.
- Chile mejora perspectivas de inversión en medio de señales débiles de actividad económica en el margen
A nivel local, el mercado continúa monitoreando la trayectoria esperada para la TPM y las próximas cifras de inflación. Si bien la confianza de los consumidores permanece en niveles bajos, indicadores líderes de inversión han mostrado señales más alentadoras, destacando el récord de proyectos aprobados ambientalmente durante el segundo trimestre. Esto podría traducirse en un mayor impulso para la actividad hacia los próximos periodos y contribuir a una recuperación económica más equilibrada.
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