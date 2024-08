Altos ejecutivos de Meta, Uber y Google vienen a Chile a conferencia de libre competencia

Unos 20 panelistas, entre los que están altos representantes de firmas tecnológicas de Estados Unidos, se darán cita este lunes en Chile, todos convocados para participar en la conferencia internacional “Competition Policy & Digital Transformation”, organizada por el CentroCompetencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la University of Southern California (USC) y el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).

En el evento participarán Michael Lawrence (de Google, Senior Counsel de Competencia EEUU), Paula Farani (de Meta, directora de Competencia para Latam), Kellie Kemp (de Uber, directora de Competencia, EEUU), y Álvaro Espinosa (de Mercado Libre, director de Competencia para Latam).

La instancia también contará con la participación de Felipe Irarrázabal, director de CeCo, y con autoridades de agencias de competencia de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, así como con el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg. Esta conferencia durará tres días: el lunes 12 de agosto será en la sede Errázuriz de la UAI, y los días martes y miércoles se realizarán en el Departamento de Ingeniería Industrial de la U. de Chile, etapa esta última que contará con 18 expositores de diversas universidades chilenas y extranjeras (Boston University, University of Souther California, Carnegie Mellon University, Stanford University, University of Pennsylvania, UC Davis, Georgetown University, University of Houston). Ahí temas centrales serán, por ejemplo, las políticas de avisaje de Google y el uso de cookies en plataformas digitales.