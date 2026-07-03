Cierre de Gimnasios Energy: Sernac ha recibido 5.300 reclamos
El servicio del consumidor recomienda contactar a las entidades bancarias para evaluar la suspensión de los cobros que se estén ejecutando a través de Pago Automático de Tarjetas (PAT) o Pago Automático de Cuentas (PAC), por servicios que no están siendo prestados.
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En redes sociales abundan los testimonios de usuarios que compraron planes anuales en la cadena de gimnasios Energy Fitness Club, pero que tras su cierre el pasado 5 de junio, quedaron sin efecto. A casi un mes del episodio, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha recibido 5.300 reclamos contra la empresa, de los cuales casi la totalidad está en fase de tramitación y un 95% de ellos -5.035 acciones- corresponden a temas contractuales, principalmente por el término unilateral de las condiciones pactadas.
Consultado por Señal DF, en Sernac indicaron que una vez iniciado el proceso de quiebra no cuentan con facultades legales para exigir la devolución del dinero a los usuarios afectados, ni tampoco pueden exigir compensaciones por vía administrativa. Sin embargo, como la empresa se encuentra en la etapa de procedimiento concursal -una reorganización de las deudas que da viabilidad al funcionamiento o deriva en la quiebra-, las posibilidades de recuperar dineros por parte de los consumidores dependerán del desarrollo del proceso, así como del orden de prelación establecido por la ley.
Lo que sí recomienda el Servicio es contactar a las entidades bancarias para evaluar la suspensión de los cobros que se estén ejecutando a través de Pago Automático de Tarjetas (PAT) o Pago Automático de Cuentas (PAC), por servicios que no están siendo prestados.
La cadena de gimnasios Energy funcionó por 30 años en el país y fue fundada por Alex Wiesner. Alcanzó a operar con 30 sedes a nivel nacional y superó los 100 mil socios, hasta que una combinación de factores -pandemia, mayores costos operacionales y mayor competencia, entre otros- la llevó a pedir una liquidación voluntaria y cerrar abruptamente sus sedes.
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