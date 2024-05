Desde Wall Street: banqueros anticipan cómo viene el mercado de deuda para Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Unos US$ 40 mil millones. Esa es la cifra de bonos que emitió la región en Wall Street durante el primer trimestre, según Goldman Sachs. Esto representa un aumento de 96% en comparación al mismo periodo del año pasado.

Para Chile la situación es aún mejor. “Todo crédito chileno que hemos puesto en el mercado ha volado. No hemos hecho solamente el soberano y Codelco, también hemos hecho corporativos y bancos”, contó a Señal DF desde Wall Street el director de debt Capital markets Latam de Bank of America (BofA), Sergio Fernández.

“Dada una mayor estrechez del mercado de financiamiento local, hay un mayor foco de los emisores por diversificar sus fuentes de financiamiento”, complementó desde Nueva York el managing director de Goldman Sachs y encargado del mercado de emisiones de deuda para América Latina, Mateo Ugas. Agregó que “es ahí dónde se comienzan a evaluar colocaciones internacionales, tanto públicas como privadas y en diversas monedas”.

Ambos expertos vislumbran una mayor actividad en el mercado. Las empresas, tanto locales como internacionales, están tomando decisiones de inversión en sus directorios y comités que previamente estaban posponiendo, especialmente en los sectores relacionados a minería, energía e infraestructura.

A esto se le suman anuncios de transacciones importantes como la fusión de Bicecorp y Grupo Security o la emisión de bonos verdes de AES Andes, cuentan desde Goldman Sachs.

Quiénes invierten en Chile

Adentrándonos en el roadshow, el perfil de los inversionistas interesados en Chile son portafolios de mercados emergentes. En este contexto, “no es lo mismo invertir en un crédito A como Chile, como un crédito BBB como Perú o un crédito BB como Colombia”, aclaró Fernández sobre la ventaja de los bonos nacionales en cuanto a su rating.

El ejecutivo de Bank of America, quien cuenta que desde el banco han liderado la mayoría de las transacciones de Chile este año, reconoce que no es fácil decir específicamente de dónde viene la demanda por los bonos chilenos, pero en general es de las grandes oficinas de Boston, Nueva York y Londres. “Hay mucho interés de inversionistas institucionales, donde podemos realizar coberturas a moneda local incluso por plazos largos”, complementó Ugas.

Entre los sectores donde hay más apetito está el energético y minero. En parte por el crecimiento global de las energías renovables, la irrupción de la inteligencia artificial, y la mayor demanda de manejo de datos, contó el cofundador y gerente general de la oficina de Goldman Sachs en Santiago y responsable del negocio de recursos naturales de América Latina de la firma, Luis Puchol.

Sobre este punto, “los inversionistas están siendo más selectivos y buscan flujos predecibles y resilientes, además de obtener escala que les permita alcanzar sinergias y mejores alternativas de financiamiento”, explicó.

Las tasas

En 2022 y 2023 los mercados emergentes tuvieron un mal rendimiento. “Nuestra proyección es que en mercados emergentes se va a emitir más que 2023, pero no más que 2020 y 2021. Todavía estamos lejos de esos niveles donde hubo un boom de emisiones porque las tasas estaban relativamente bajas”, reconoció Fernández.

En cuanto a las proyecciones de mercado, no se vislumbra una baja todavía. “Hoy la tasa a 10 años está a 4,40. La proyección de BofA para cierre de año es de 4,25”, agregó el ejecutivo.

“Básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a seguir con tasas altas, durante todo este año e inclusive a principios del próximo”.

Sobre este punto, las tasas altas en dólares empiezan a perder competitividad en comparación al financiamiento en pesos, contó Fernández. “Con esto pierdes un grupo de emisores que buscan más que todo peso porque el dólar no es atractivo hoy. Entonces, hasta no ver esa bajada de tasas bases, no vamos a ver los volúmenes de 2020- 2021”, concluyó el experto.

Mateo Ugas

Goldman Sachs

Es el responsable en Nueva York del mercado de emisiones de deuda para América Latina de Goldman Sachs. Peruano de nacionalidad, estudió en el St. Mary´s University y en Columbia Business School, para luego entrar en el banco donde se ha desempeñado los últimos 15 años. Primero, como analista donde estuvo poco más de tres años, luego como asociado por otros tres y, más tarde, como vicepresidente durante otros cinco años, hasta llegar a director, donde ha permanecido los últimos cuatro años.

Sergio Fernández