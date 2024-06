El día que Julio Ponce quiso volver a SQM

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A Julio César Ponce Lerou (ingeniero forestal, 78 años) no le apetecía volver a SQM, la empresa de sus amores y que logró levantar desde el suelo del caliche pampino, en 2031, cuando tuviera 84 años y expirase la llamada “Cláusula Bitran”. Quería estar en la minera no metálica ahora y así lo transmitió a ejecutivos de Codelco y SQM en marzo de este año mientras afinaban el histórico acuerdo para crear una empresa con mayoría estatal para explotar el litio del Salar de Atacama hasta el 2060.

Quien fuera presidente de la compañía durante 28 años, entre 1987 y 2015, quería volver este año a SQM. Ya había colocado a tres de sus cuatro hijos -Daniela, Alejandro, y Francisca Ponce Pinochet- en los directorios de cinco sociedades Cascadas mediante las cuales controla de facto SQM (Pampa Calichera, Otro Blanco, Norte Grande, Potasios y Nitratos) y dejado a su hija Francisca como vicepresidenta de los cinco vehículos de inversión.

En marzo, el tema entró en la negociación entre Máximo Pacheco, presidente de Codelco, y Ricardo Ramos, CEO de la minera no metálica. En ese entonces, dicen fuentes del proceso, la compañía planteó anular la validez del documento firmado el 18 de diciembre de 2017, en la cual el Grupo Pampa, Potasios y Global Mining declararon su voluntad a la agencia estatal para no nominar ni votar por Julio Ponce Lerou como director de SQM y se le puso una multa como sanción para el caso de no cumplirlo. Esta declaración no formó parte del contrato Corfo-SQM de 2018 a 2030 y se le conoce como “el papelito”.

Máximo Pacheco dijo “no” a olvidarse del “papelito”. Cuando el 7 de mayo, en la Comisión de Minería del Senado se le preguntó sobre el asunto, dijo que “es un tema que no se ha tratado, pero la negociación está en pleno desarrollo”.

Sin embargo, inmediatamente encomendó a sus equipos legales una salida más estructurada, acorde a estándares apropiados de gobierno corporativo.

El abogado de Carey, Cristián Eyzaguirre, dio con la solución, la que fue revisada y analizada por el equipo de Codelco compuesto por Susana Rioseco y Macarena Vargas. La salida fue visada por el equipo de SQM, liderado por el socio de Claro & Cía, Rodrigo Ochagavía y como tal entró en el pacto de accionistas de la asociación entre las dos empresas.

Qué dice

La nueva sociedad -cuyo nombre será propuesto por la consultora del experto Eugenio Tironi- establece en una primera etapa -entre 2025 y 2030- un directorio de seis miembros, con un presidente designado por Codelco y un gerente nominado por SQM. La mesa sube de miembros a siete en 2031 a 2060.

No cualquiera puede ser director de la debutante compañía de litio: tienen que tener un título profesional de una carrera de al menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o de un título de nivel equivalente otorgado por una universidad extranjera, y acreditar una experiencia profesional de a lo menos 5 años, como director, gerente, administrador o ejecutivo principal en empresas públicas o privadas, o en cargos de primer o segundo nivel jerárquico en servicios públicos.

Tampoco pueden los directores ser dueños de más del 5% de las acciones o derechos de competidores de la sociedad, ni directores o empleados de los mismos, lo que eventualmente podría restar a los representantes de Tianqi.

Otro de los requisitos es que partir del 1 de enero de 2031, no debe ser ni haber sido director, titular o suplente de Codelco o SQM por más de diez años, sean continuos o discontinuos, con lo cual quedan fuera Julio Ponce, Hernán Büchi y Patricio Contesse Fica.

En este punto, incluso se evaluó poner un límite inferior en años -cinco a siete años- pero eran muchísimos los directores que quedaban excluidos, como el propio Gonzalo Guerrero, actual presidente de SQM.

Pero el requisito no afecta a los hijos de Julio Ponce, que sí pueden ser directores en la sociedad, lo cual desde ya está generando resquemores en el mundo político.