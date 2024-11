Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC; "En 2030 queremos ser top tres mundial en los principales indicadores en sostenibilidad"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La industria forestal es un sector relevante para las metas de cambio climático y reducciones de temperatura y eso lo tiene claro CMPC. La compañía inició a mediados de la década pasada la elaboración de una estrategia para convertirse en una empresa con metas de sostenibilidad medibles y comparables a nivel mundial, que le ha dado buenos resultados. En los últimos dos años, ha sido elegida la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo por el Dow Jones Sustainability Indices -DJSI-, uno de los rankings más importantes en materia de sostenibilidad empresarial y que evalúa a las firmas más relevantes del planeta.

El gerente general de la compañía, Francisco Ruiz-Tagle, explica en entrevista con Señal DF, que el ser sostenible es parte del ADN de CMPC, dado que basan su negocio en recursos naturales renovables. Por tanto, lo que definieron en 2018 fue iniciar un camino con la implementación de objetivos concretos que fueran medibles y transparentes. “Aquí no hay un tema de la sostenibilidad como una suerte de herramienta para lavar imagen como algunos piensan, la vemos realmente como una parte muy relevante de nuestro negocio. Somos una empresa global, estamos inmersos en un mercado internacional, tenemos muchos clientes, muchos inversionistas que también nos exigen esto. Por otro lado, están los fondos de inversión y clientes que se fijan en temas como el respeto, por ejemplo, por los derechos humanos, condiciones laborales, relaciones con tus vecinos, etc. Con esto no estoy diciendo que abordamos la sostenibilidad por exigencia de los mercados, estoy diciendo que también la debemos asumir como parte esencial de nuestro negocio”, recalcó.

Ruiz-Tagle está 100% involucrado en este recorrido. Llegó a CMPC en 1991 y ha pasado prácticamente por todas las áreas y cargos. Es ingeniero comercial de la U. de Chile, y será reconocido este lunes con el ingreso al Círculo de Honor de la FEN, por ser uno de los egresados destacados.

Con un MBA de la Universidad de California (UCLA), desde 2018 es gerente general de CMPC. Además es vicepresidente del World Business Council for Sustainable Development y el 2023, el Council of the Americas, lo eligió el ejecutivo del año en Sostenibilidad. En 2019, presentó ante la ONU las metas de sostenibilidad y ambientales de CMPC. Este año fue parte del Comité de Carbono Neutralidad y Resiliencia impulsado por el Gobierno y que recientemente emitió su informe. Con todo este recorrido en la materia, es un convencido de que en el tema de la sostenibilidad, de cambio climático, el sector privado juega un rol importante, “incluso –agrega- uno ve más avances que los estados, o sea, el sector privado es como un motor que va avanzando bien”.

-¿Cómo CMPC se fue construyendo este proceso?, ustedes fueron escalando poco a poco posiciones, ¿Qué fue lo que hicieron?

-Hubo tres momentos bien importantes. El primero es cuando en CMPC decidimos reportar en un cuerpo conjunto la información financiera con nuestro trabajo y metas de sostenibilidad. Nuestros reportes integrados se adelantaron a las exigencia de la CMF con la norma 461.

El segundo paso fue que generamos metas. Fueron metas ambientales bien exigentes y además buscamos que fueran alineadas con la ciencia y transparentes. Entonces nos pusimos metas en disminución de emisiones, en ser cero residuos industriales, en menor uso de agua en todos nuestros procesos y para aumentar nuestra cobertura de bosques dedicada a la conservación. Eso lo iniciamos el año 2019 y empezamos a perseguirlo realmente con mucha decisión.

El tercer paso es que como compañía también decidimos salir al mundo. Por ejemplo, tomamos la decisión de colocar deuda verde que te compromete con la sostenibilidad y después decidimos participar en rankings, básicamente porque queríamos buscar benchmark, comparaciones.

También nos involucramos en conversaciones súper relevantes sobre esta temática con distintas organizaciones. Por ejemplo, yo asumí hace un par de años la vicepresidencia World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que es una organización privada, quizás la más importante, probablemente del mundo, que está trabajando materias de sostenibilidad.

-¿Qué ha hecho CMPC distinto de otras empresas mundiales del rubro que la ponen en el primer lugar?

-Liderar el ranking del Dow Jones Sustainability Index para nosotros no es un objetivo en sí mismo. Lo que nos importa y la razón porque participamos en el Dow Jones es porque buscamos ser parte de un estándar muy exigente y medirnos con los mejores del mundo.

También lo hacemos en otros indicadores como el Carbon Disclosure Project (CDP) y participamos en los rankings de reportes integrados que hace todos los años el World Business Council, hoy estamos en el top 10 de los mejores reportes integrados.

Yo diría que hemos sido bien aplicados en el proceso, en encontrar brechas donde tengamos posibilidades de mejora y, además, la sostenibilidad la tenemos definida como uno de los cinco pilares estratégicos en CMPC al 2030.

-¿Cuál es la próxima meta que se quieren trazar para seguir avanzando en esta materia?

-Año a año hemos ido revisando nuestras metas y sumando nuevas que nos parecen relevantes desde el punto de vista integral de la sostenibilidad. Digo integral porque no todo es medioambiental, nosotros tenemos una mirada de la sostenibilidad que tiene mucho que ver también con el desarrollo de las personas, de las comunidades.

Hemos acuñado nuestra estrategia 2030, en que queremos ser Top tres mundial en los principales indicadores en sostenibilidad. También hemos establecido que queremos ser un factor de cambio en el desarrollo social de las comunidades donde tenemos presencia y para todo esto tenemos que seguir consolidando nuestros equipos de trabajo y ser capaces de medir cada vez mejor nuestros impactos y saber gestionarlos oportunamente.

Las metas

-Una de sus metas que se ha propuesto CMPC es ser cero emisiones netas al 2040, ¿qué porcentaje de esa meta se ha ido cumpliendo?

-Ser Net Cero significa que uno es capaz de contrarrestar las emisiones que tendrá y hemos trabajado en reducir emisiones y en el ámbito de las capturas. Ahora, nosotros tenemos una meta intermedia, que es reducir nuestras emisiones en un 50% al 2030. Esa meta la basamos totalmente en la ciencia, Science Based Target Initiative (SBTI), que es una institución que establece parámetros científicos para las mediciones. Ellos tienen alianza con CDP, ONU y la WWF.

Establecimos esta meta al 2030 porque buscábamos alinearnos con el objetivo que estableció Naciones Unidas respecto de que la temperatura de la tierra no subiera más allá de 1,5 grados desde la era preindustrial, por tanto esta baja de emisiones se alinea con eso.

Hoy alrededor de un 46% de las emisiones que comprometimos reducir, ya las redujimos. Vamos súper bien encaminados y tenemos bastante bien identificado donde están los principales desafíos que tenemos para cumplir el 2030 y también el 2040.

-¿Cuánto ya han disminuido el uso industrial de agua por tonelada de producto?

-Esta meta es reducir en un 25% el uso de agua al año 2025. Nuestras plantas no consumen agua, sólo la usan, luego la tratan y después se devuelve. Estamos haciendo todos los esfuerzos tanto de inversión como de operación para lograr esa meta. Por ejemplo, en Brasil hicimos el proyecto Bio CMPC, que nos permite hoy día tener en Guaíba, en Río Grande del Sur, una planta muy importante a nivel mundial en tamaño, consumiendo 21 metros cúbicos de agua por tonelada de celulosa, que la pone en benchmark a nivel global. En esta planta logramos ser referente global en el uso del agua y eso ha sido un gran logro. En términos generales todos los negocios de CMPC van bastante bien encaminados en esta meta.

-Otra de las metas es sumar 100 mil hectáreas de conservación o protección en 2030, ¿cómo va ese plan?

-Los avances aquí también son bien auspiciosos. La línea base nuestra el 2019 eran 325 mil hectáreas de conservación, que las teníamos distribuidas en Chile, Argentina y Brasil. La buena noticia es que al cierre del 2023, ya cerramos en 410 mil hectáreas y es muy probable que este 2024 vamos a estar muy cerca de nuestra meta de 425 mil hectáreas.

Y otro punto súper relevante es que tenemos el Proyecto Patagonia, que lo presentamos hace un par de semanas en la COP de Biodiversidad de Cali, en Colombia, que establece sumar 26 mil hectáreas de conservación. Este es un proyecto muy interesante porque está considerando plantaciones que están en la zona de Aysén, donde más de la mitad de estas 26 mil hectáreas eran para ser dedicadas a producción, y que ahora se sumarán a fines de conservación junto a la parte nativa.

Con eso vamos a pasar la meta, lo que no quiere decir que cuando uno empieza a pasar las metas no pueda darse la oportunidad de revisar y tal vez proponer nuevas.

-¿Qué están haciendo para ampliar la circularidad de sus productos?, ¿es muy difícil implementar esta medida?

-La circularidad para nosotros es súper importante y esta industria forestal, papelera, es quizás la única que ha logrado un modelo bien a escala nacional en Chile, de Arica a Punta Arenas, en donde se recupera y se recicla productos de la industria de papel y cartón. De hecho, CMPC, claramente, es el principal actor de esta actividad.

Es un sistema que realmente funciona, con precios muy transparentes y con una relación muy valiosa con los recicladores de base. Recuperamos alrededor de unas 200 mil toneladas de papel y cartón, que se llevan a nuestra planta de Puente Alto, para fabricar cajas de cartón corrugado y bolsas de papel a partir del material reciclado. Entre 60 y 70% de la materia prima que usa esa fábrica es el papel que nosotros recogemos, por lo tanto ahí hay un aporte al medioambiente bien relevante.

-A nivel de sostenibilidad financiera, ¿cómo impactan estos cambios en los ratios de la compañía?

-Más que impactar ratios de la compañía, en el tema de la sostenibilidad financiera nosotros tomamos la definición de posicionarnos como líder a nivel regional en emisión de deuda verde. Hoy día un 72% de la deuda de CMPC es verde, esto significa cerca de 15 grandes operaciones financieras, que suman sobre US$ 4 mil millones.

Cada dólar que se obtiene en estos financiamientos son para financiar o refinanciar proyectos que impactan positivamente el desempeño medioambiental de la compañía.