Los caminos que baraja Alto Maipo para ver la luz al final del túnel

El 30 de diciembre de 2021, Alto Maipo realizó su primera inyección de prueba al sistema eléctrico. El hito marcaba el fin de una historia que comenzó en 2007, cuando la entonces AES Gener planteó por primera vez su intención de instalar nuevas centrales de pasada en el Río Maipo.

Con una inversión de US$ 700 millones buscaban habilitar un ambicioso complejo hidroeléctrico de 531 MW de capacidad instalada, distribuida en las centrales Alfalfal II y Las Lajas, que suministrarían el equivalente al consumo de más de un millón de hogares.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, la iniciativa comenzó a enfrentar varios imprevistos: fuerte oposición ambiental, sobrecostos de ejecución que elevaron la inversión por sobre los US$ 3.000 millones detonando dos complejas renegociaciones de deuda y también un paso posterior por el Capítulo 11 de la ley de quiebras de EEUU. A esto se suma que Alto Maipo lleva casi un año y medio totalmente paralizada debido a fallas en uno de los extensos túneles que son parte del alambicado complejo.

Hoy la firma busca un plan A, B y C para volver a producir y tener ingresos para responder a los bancos y al mercado.

El 12 de diciembre de 2022, Alto Maipo informó al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) la detención de la central Las Lajas por problemas constructivos en el túnel de la unidad. Dos meses después notificaron la paralización total del complejo y revelaron que la reparación del ducto les tomaría al menos hasta octubre de 2023 y luego, en diciembre pasado, reconocieron que en realidad los desprendimientos al interior del túnel cordillerano habían sido cuatro.

Este jueves se conoció una tercera postergación de la fecha estimada para la puesta en servicio del complejo para marzo de 2025, es decir, Alto Maipo podría estar más de dos años sin generar energía y, por ende, sin recibir ingresos.

Visitas, pertinencias y arbitrajes

El refrán de ver la luz al final del túnel grafica la situación de Alto Maipo.

El 12 marzo la firma activó un plan B para retomar la operación de una de las dos centrales, cuyos túneles no han sufrido daños. A través de una pertinencia comentaron que “se pretende operar la Central Alfalfal II en reversa, precisando la alternativa operacional para situaciones de salida de servicio de la Central Las Lajas, por un periodo equivalente al que se requiera para finalizar la reparación de su túnel de aducción Las Lajas, en donde las aguas serán evacuadas hacia el Río Colorado, a través de las obras anexas de la Cámara de Carga de la Central Las Lajas y utilizando las vías hidráulicas existentes”.

La solución propuesta generó inmediatas reacciones. “Unos 3.000 vecinos de El Manzano se verán con problemas de agua si Alto Maipo hace funcionar una de las centrales hidroeléctricas en reversa; es decir, entregando las aguas turbinadas al río Colorado en vez del Maipo, porque el exceso de caudal ahogará la bocatoma”, explicaron los vecinos de El Manzano a Señal DF.

Añaden que la solución para poder operar la central Alfalfal es “una medida desesperada que trata de torcer nuevamente el permiso ambiental (RCA 256-2009), para que se le permita funcionar de una manera alternativa y evitando así, la permisología ambiental; trámite que se intuye muy adverso”, comentó el ingeniero civil y vecino de El Manzano, Pablo Cortés, que ha participado de los movimientos opositores.

La agenda ha estado movida desde inicios de 2024. Hace aproximadamente un mes un grupo de representantes de los acreedores de la empresa pidieron visitar las obras. Si bien este tipo de reuniones serían habituales en la industria, implicaron que AES Andes explicara en detalle el plan para sacar adelante el complejo.

Los problemas de Strabag

AES Andes también trata de resolver los desacuerdos en torno a quién responde por los problemas en la obra. El contratista a cargo es la austríaca Strabag que cobró US$ 1.200 millones por construir los túneles. Aún está pendiente un pago adicional de US$ 392 millones que recibiría contra entrega de trabajos que quedaron suspendidos porque la europea inició un arbitraje contra Alto Maipo.

AES Andes logró, en el marco de este tira y afloja legal con los austríacos, el cobro a su favor de boletas de garantía por US$ 90 millones, que les dieron oxígeno hasta poder retomar la operación.

Existe un segundo arbitraje en cortes internacionales que busca zanjar las responsabilidades constructivas de los túneles y que, según comentan conocedores, podría resolverse en marzo de 2025. Un fallo favorable traería una nueva inyección de recursos para Alto Maipo, cuyos resultados financieros hoy son desconocidos, luego que su matriz AES Andes dejara de consolidarlos.

Lo único que se conoce sobre los números de Alto Maipo es la promesa, al alero del proceso del Chapter 11, de que en 2023 Alto Maipo tendría un flujo de caja de US$ 130 millones para cubrir el pago de su deuda. En 2024 y 2025 dicho monto ascendería a US$ 102 millones y US$ 103 millones, respectivamente, para luego rondar los US$ 100 millones por ejercicio hasta 2040.

La accidentada historia del proyecto