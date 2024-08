Valeria Biagiotti, embajadora de Italia en Chile: “Hubo una diferencia de trato con respecto a otras empresas que se encontraron en la misma situación que Enel Distribución"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La embajadora de Italia en Chile, Valeria Biagiotti, aterrizó en el país en mayo del año pasado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. En estos 15 meses ha estado preocupada de fortalecer el intercambio económico entre ambos países y también de prestar ayuda al Gobierno chileno para abordar el tema de la seguridad, poniendo a disposición de las instituciones la experiencia de Italia en la lucha contra la delincuencia organizada. Pero sin duda, lo que hoy concentra especialmente su atención es la situación que está atravesando Enel y su filial de distribución, que han vivido en las últimas semanas una dura situación debido a los cortes de suministro eléctrico.La diplomática señaló en entrevista a Señal DF que la situación de la firma es seguida de cerca tanto por la Embajada como por las instituciones pertinentes, desde la Presidenta Giorgia Meloni, así como el vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani y todos los ministros implicados, que “han seguido y siguen con gran atención el asunto de Enel en Chile”, aseveró.

- ¿Qué relevancia tiene para Italia, Chile como socio comercial en América Latina?

- Chile es un socio comercial muy importante para Italia. Después de la caída relacionada con el estallido social y la pandemia, el intercambio no ha dejado de crecer, marcando un crecimiento de 7,3% en 2023 sobre una base anual y un alza de 26% en los primeros 5 meses de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior. En 2023, el volumen de inversión extranjera directa neta italiana en Chile fue de 12.700 millones de euros.

Nuestras relaciones son muy fructíferas no sólo desde el punto de vista comercial: nos une una antigua amistad, la presencia de una comunidad italiana muy trabajadora y muy bien integrada en el tejido social, económico, cultural y científico chileno.

Quisiera recordar también que acaba de concluir la misión del magistrado Giovanni Tartaglia Polcini, consejero jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores y director adjunto del programa europeo El PACCTO 2.0, con el objetivo de poner a disposición de las instituciones chilenas la experiencia de Italia en la lucha contra la delincuencia organizada, en un momento tan delicado en materia de seguridad.

- ¿Cómo ha sido la experiencia de las empresas italianas en Chile?

- Chile ofrece estabilidad política y un marco jurídico único en la región, lo que lo convierte en un país muy atractivo para las inversiones italianas. De hecho, en 1993 se firmó un acuerdo intergubernamental para la promoción y protección de las inversiones, en vigor desde 1995, con el objetivo de estimular aún más las inversiones entre ambos países. A este acuerdo, al que ahora se añade el Acuerdo Marco Avanzado con la UE, se suman otros aspectos fundamentales, como la presencia de recursos humanos cualificados y la remarcable calidad de las materias primas. Por ello, no es casualidad que importantes empresas italianas operen con éxito en Chile desde hace décadas. Para dar un ejemplo reciente, en mayo pasado AgriChile Ferrero inauguró una nueva planta procesadora de avellanas en San Gregorio, en la región de Ñuble. La inversión de Ferrero en Chile supera los US$ 330 millones, de los cuales US$ 75 millones financiaron la nueva planta, que pretende duplicar su producción actual. Otro caso emblemático es el del grupo Enel Chile, que ha invertido US$ 4.500 millones en los últimos cinco años, en particular desarrollando energías renovables y transformando Chile en un ejemplo virtuoso de transición energética a escala mundial.

- ¿Cómo ha seguido la embajada y el Gobierno italiano lo que está sucediendo con Enel?, ¿Cuál fue su reacción cuando los cortes comenzaron a extenderse por varios días y comenzó a peligrar su concesión?

- Desde el principio, hemos estado en contacto con Enel Chile y su filial Enel Distribución para prestar toda la asistencia necesaria. La misión principal de las embajadas italianas, además del cuidado de las relaciones bilaterales, es de hecho proteger los intereses de los italianos en el extranjero, ya sean ciudadanos particulares o empresas.

La situación de Enel Chile es, por supuesto, especial en el sentido de que el grupo Enel -aunque no sea una empresa estatal, sino una sociedad anónima privada que se cotiza en bolsa- es participada y controlada por el Ministerio de Economía y Finanzas de la República Italiana con una participación del 23%, por lo que también están en juego los intereses del Estado y, por lo tanto, de los ciudadanos italianos.

- ¿Ha mantenido reuniones con alguna autoridad para exponer la posición del Gobierno italiano sobre lo que ha pasado con Enel en Chile?, ¿quiénes han participado en estas conversaciones?

-La Embajada siguió inmediatamente y continúa siguiendo muy de cerca el asunto, manteniendo un contacto permanente con todos los actores gubernamentales e institucionales implicados. Como tuve ocasión de comunicar al ministro Van Klaveren durante la reunión solicitada a la Cancillería el pasado 9 de agosto, las instituciones italianas lamentan profundamente las molestias sufridas por la población debido a la prolongada interrupción del suministro eléctrico ante un fenómeno meteorológico realmente extraordinario.

- ¿Este es un tema que esté monitoreando la Presidenta Giorgia Meloni?

-Aunque no sea una empresa estatal sino participada por el Estado italiano desde hace más de 30 años, Enel es una empresa muy importante en mi país, acompañándolo en su desarrollo económico. Era el único proveedor de electricidad en Italia y con su acción capilar en todo el territorio consiguió que millones de familias pudieran mejorar su estilo de vida. Para quienes, como yo, nacimos en los años setenta, sigue siendo un recuerdo muy vivo.

Por esta razón, sin dudas, las instituciones italianas, incluida la Presidenta Giorgia Meloni, el vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, así como todos los ministros implicados en diversas funciones, han seguido y siguen con gran atención el asunto de Enel en Chile.

- ¿Cómo considera que ha sido el tratamiento que ha dado el Gobierno chileno a Enel, respecto a otras empresas, de otras nacionalidades, que han tenido el mismo problema?, ¿Consideran que Enel y sus ejecutivos han tenido un maltrato por parte del Gobierno chileno?

-Ciertamente no dejamos de observar, incluso en nuestros contactos con las instituciones chilenas, que hubo una diferencia de trato con respecto a otras empresas que se encontraron en la misma situación que Enel Distribución. Por lo que nos concierne, creemos que la igualdad de trato es un elemento esencial en la conducta de un país jurídicamente avanzado, como lo es Chile. Sobre este punto, esperamos recibir pronto el razonamiento que subyace a las decisiones de las instituciones chilenas.

- ¿Qué opina del proceso que inició el Gobierno para poner fin a la concesión de Enel Distribución?

-No es intención del Gobierno italiano, y menos aún de la Embajada, entrar en el fondo de las decisiones tomadas por el Gobierno chileno. Partiendo de esta premisa esencial, creo ciertamente que se trata de una elección que nos enfrenta a escenarios delicados y complejos, que van mucho más allá del sector de la distribución. En efecto, Enel Chile es también un actor clave en el sector de generación eléctrica, en el que ha concentrado más del 80% de sus inversiones en los últimos cinco años. A fines de 2023 contaba con una capacidad instalada de 5.548 MW, de los cuales el 63% corresponde a energías renovables. Hablando de números, entre 2019 y 2023 invirtió en Chile US$ 4.500 millones. Esto nos da la medida de la profunda conexión de la compañía con Chile, que siempre ha representado un país donde invertir y crecer a largo plazo. Por lo tanto, es crucial que cada paso posterior se evalúe muy cuidadosamente, en el interés de los ciudadanos y en el espíritu de nuestras relaciones bilaterales, económicas y de otro tipo, basadas en la estabilidad, la certidumbre jurídica y los valores comunes.

También me gustaría señalar que Enel Chile es una empresa que se cotiza en la Bolsa de Santiago y en la Bolsa de Nueva York, cuyo valor se ha visto afectado negativamente por los últimos acontecimientos. Esto también ha tenido un fuerte impacto en los inversionistas chilenos, particularmente en los fondos de pensiones, que ahora representan el 7% del capital de Enel Chile.

- ¿Qué pasos seguirá la Embajada y el Gobierno italiano frente a este tema?

-La Embajada aquí en Santiago, así como las instituciones pertinentes en Italia, continuarán siguiendo de cerca todos los acontecimientos. Confiamos plenamente en el trabajo de Enel, empresa líder en el sector energético, presente en 28 países de todo el mundo. Es una empresa con una experiencia difícil de reemplazar, y esperamos que siga siendo la titular de la concesión, realizadas las verificaciones de las causas de la suspensión temporal del servicio de suministro.

- Enel ha dicho que los problemas ocurrieron por un evento de fuerza mayor, excepcional, y que es una culpa compartida con otros actores, ¿Cuál es su opinión respecto a lo que sucedió?

-Diversos analistas y expertos han calificado lo ocurrido como un fenómeno impredecible y de extraordinaria intensidad, caracterizado por fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 124 kilómetros por hora. Una perturbación que provocó, entre otras cosas, la caída de más de 2.000 árboles y 800 postes de luz, poniendo en aprietos a las empresas distribuidoras de diversos puntos del país, así como especialmente la Región Metropolitana.

Lamento enormemente los efectos negativos que este fenómeno ha tenido sobre el pueblo chileno, nadie quiere subestimarlo, pero tampoco hay que ignorar los esfuerzos de Enel para remediar rápidamente los cortes de energía. Hasta 1.200 personas se desplegaron para hacer frente a esta situación extraordinaria, incluidos 111 técnicos de Italia y otros países de la región que cuentan con la presencia de Enel. Fue la única empresa entre las implicadas que puso en marcha una coordinación internacional y regional para restablecer el servicio lo antes posible.

Hay quien afirma que los equipos por cliente puestos en marcha por Enel eran inferiores a los de otras empresas de distribución. En realidad, además de no poder comparar regiones con densidades de población muy diferentes, frente a lo previsto por la normativa, Enel desplegó 250 escuadrillas, con un máximo de 350 en el momento de máxima emergencia.

-Enel tuvo un problema similar en Brasil, donde también hubo cortes prolongados de energía. La empresa recibió una millonaria multa, pero no está en riesgo su concesión, luego que el tema fuera tratado directamente entre el Presidente Lula y la Presidenta Meloni, ¿tiene contemplado el Gobierno italiano ver este asunto en forma directa con el Presidente Boric?

-Por el momento, la vía preferible sigue siendo la diplomática. Mantenemos contactos constructivos con todos los actores involucrados y confiamos en que la situación se resolverá positivamente, tanto para los ciudadanos como para Enel Chile. Por supuesto, las instituciones italianas, empezando por la Presidenta Meloni y el ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani, están constantemente al tanto de los acontecimientos. Todo dependerá de los acontecimientos futuros.

-Tras este episodio y con Enel en pleno proceso de caducidad de su concesión, ¿creen que se mantiene el interés de empresas italianas en invertir en Chile?

-Chile sigue siendo sin duda un país atractivo para las empresas italianas. Italia y Chile tienen profundos lazos históricos, culturales y económicos. No olvidemos que en Chile viven 83.000 ciudadanos italianos y que más de 500.000 tienen orígenes italianos. Nuestra comunidad dio y sigue dando una gran contribución al desarrollo de Chile con su sacrificio, su trabajo y la experiencia que ha traído desde Italia.

Entre los factores más importantes que han nutrido nuestras relaciones económicas a lo largo del tiempo se encuentran la estabilidad institucional y la certidumbre jurídica, aspectos esenciales y sin duda atractivos a la hora de invertir en el extranjero.