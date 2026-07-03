Gym King, la marca inglesa de “activewear” que aterrizó en Chile

La firma fundada en 2015 por Jay Parker inicia oficialmente su expansión en Sudamérica a través de una alianza con Sparta.

La marca británica de ropa deportiva Gym King aterrizó en Chile, clavando así su primera bandera en Sudamérica. El arribo se realizó a través de una alianza con el retailer deportivo Sparta.

Así lo comunicó su CEO y fundador, Jay Parker, a través de redes sociales: “Como parte de nuestra estrategia de expansión global, este hito representa un paso significativo para fortalecer nuestra presencia en mercados internacionales e ingresar a uno de los entornos de retail más dinámicos de Sudamérica”.

El ejecutivo también destacó el trabajo conjunto entre ambas compañías: “Un enorme agradecimiento a ambos equipos por ejecutar esta alianza de manera tan fluida. Se abre un capítulo emocionante a medida que seguimos creciendo a nivel global”.

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Fundada en 2015, Gym King ha logrado posicionarse como una compañía relevante dentro del segmento de “activewear”, combinando diseño, rendimiento y estilo tanto dentro como fuera del gimnasio. En los últimos años, además, ha reforzado su presencia internacional mediante alianzas con reconocidos retailers como Selfridges, John Lewis y Decathlon.

En Chile, la marca ya está disponible en tiendas Sparta ubicadas en centros comerciales como Parque Arauco, Costanera Center, Mallplaza Vespucio, Mallplaza Oeste y Mallplaza Egaña, con planes de expansión a regiones, incluyendo próximamente su llegada a Antofagasta.