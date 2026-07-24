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Los factores que impulsan la ola de anuncios de recompra de acciones de empresas IPSA

Estas operaciones dejaron de ser movimientos aislados. Con acciones castigadas y liquidez disponible, las empresas optan por adquirir papeles propios.

Por: Matilde Oliva

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 09:29 hrs.

Acciones IPSA dividendos
<p>Los factores que impulsan la ola de anuncios de recompra de acciones de empresas IPSA</p>

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