Expresidente Frei anuncia voto “a favor”: "Mi visión de país está libre de todo cálculo político o electoral"

En la medida que se acerca el plebiscito del 17 de diciembre, autoridades de la exConcertación han ido tomando posición acerca de votar a favor o en contra del texto emanado del Consejo Constitucional.



De hecho, los expresidentes Michelle Bachelet y Ricardo Lagos ya manifestaron su inclinación por la opción “en contra”; mientras que el exmandatario Sebastián Piñera votará “a favor”. Ahora, a menos de un mes del referendo, finalmente, se refirió al tema el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

A través de una carta de dos carillas, el exmandatario anunció su voto a favor. Aunque hizo un largo preámbulo, haciendo notar que no todo el contenido de la propuesta lo deja conforme; “pero hay que tomar la decisión mirando el conjunto y balanceando sus aspectos, positivos y negativos. Votaré a favor y que se entienda bien, este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. Es un voto que se funda en mi convencimiento de que debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad perdida. No podemos darnos el lujo de volver a cometer los mismos errores por tercera vez”, argumentó el exmandatario.

A contrapelo de la postura institucional de su partido, la Democracia Cristiana (DC), que también encabezó; Frei reflexionó en su misiva que “han pasado cuatro años desde el acuerdo político que dio origen a la primera Convención Constitucional, y tengo la convicción que debemos cerrar este capítulo”.



Y añadió: “por el bien del país y para avanzar decididamente en una agenda que resuelva las necesidades de nuestros compatriotas, Chile debe terminar con la incertidumbre y la inseguridad social y jurídica que menoscaban la calidad de vida de los chilenos y que limitan las inversiones en un momento en que el país las requiere con urgencia”.

Consciente de las críticas que generará su decisión, pues “ese es un rasgo de los tiempos de intolerancia en que vivimos”, Frei a sus 81 años enfatizó: “Tengo muy claro lo que considero correcto y mi visión de país está libre de todo cálculo político o electoral. Votaré a favor con total tranquilidad, pues creo que es lo mejor para nuestro país”, insistió.

“Demasiado tiempo”

El exmandatario recalcó, en su carta, que el proceso constitucional ha durado ya demasiado tiempo y “necesitamos abocarnos a los graves problemas que hoy nos aquejan y que tienen estancado nuestro desarrollo, como el nulo crecimiento, el desborde de la delincuencia, las bajas pensiones, el alza permanente del costo de la vida y el deficiente acceso a la vivienda, a la salud y a una educación de calidad”.

Frei fue categórico al “dejar muy en claro que la actual propuesta no me representa en su totalidad”, pero entre los avances detalla la instauración de un Estado Social y Democrático de Derecho; el seguro universal de salud sin discriminaciones por sexo, edad o preexistencias; la promoción de partidos más fuertes; la creación de la defensoría de las víctimas de la delincuencia; la modernización del Estado y el establecimiento de la Agencia Nacional contra la Corrupción, entre otros avances.

Mientras que, por el otro lado, plantea que “también es una Constitución larga, que entra en materias propias de la ley, y con un articulado transitorio excesivo. Hay disposiciones que son un retroceso respecto a nuestra legislación vigente, por lo que espero pronto existan las condiciones para que esas normas sean corregidas”, apuntando al aborto en tres causales, respecto de lo cual instó a “las fuerzas progresistas” a mantener el aborto en tres causales, ya que “esa es una conquista de las mujeres que debemos defender”.

El exmandatario lamentó que del mismo modo que en la Convención Constitucional, el texto resultante no haya sido fruto de un alto grado de consenso, “sino más bien de la imposición de una mayoría circunstancial”, lo que -a su juicio- revela la “persistente incapacidad” de los chilenos para lograr acuerdos.