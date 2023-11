Expresidenta Bachelet anuncia postura en el plebiscito: “Votaré en contra, Chile no se merece una Constitución que nos divida”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Justo cuando quedan menos de 24 horas para que se inicie la franja televisiva, en el marco de la campaña para el plebiscito del 17 de diciembre, donde los partidarios del “a favor” y del “en contra” intentarán convencer a los chilenos para que apoyen su posturas, la expresidenta Michelle Bachelet entró a este debate manifestando su posición de cara al referendo.

La exmandataria se sumó al expresidente Ricardo Lagos en su postura, ya que según manifestó se inclinará por el “en contra” en las urnas, por una serie de consideraciones que reveló a través de un video que comienza señalando que “hoy quiero hablarles desde el corazón, como una más de ustedes sobre nuestras preocupaciones con la propuesta de nueva Constitución”.

Para la expresidenta la propuesta “pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas; una verdadera protección estatal, y un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos, la participación igualitaria” y, por el contrario, destaca que “debemos ir más allá, ampliando estos derechos, no limitándolos”.

“Esta propuesta no nos une como país”

Además, planteó uno de los temas que ha sido ampliamente rechazado por la centroizquierda, subrayando que los niños, niñas y adolescentes “son el futuro de Chile y esta propuesta no garantiza explícitamente sus derechos y deberes”, lo que –a su juicio– “es preocupante, especialmente para aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad o abandono”.

Sin embargo, no se quedó sólo en esos temas, añadiendo que, “en general, mi preocupación, y estoy segura que la de muchos, es que esta propuesta no nos une como país. He conversado con mucha gente, tanto ciudadanos como expertos, y todos reconocen los riesgos y peligros de este texto. Y no quiero dejar pasar mi preocupación por la situación de seguridad en nuestro país, un desafío que trasciende gobiernos y exige la unidad de toda la sociedad. Esta unidad, crucial para enfrentar temas de Estado, es lo que esperábamos de una nueva propuesta constitucional”.

Por lo que concluye que, “desafortunadamente, en lugar de unir, esta propuesta parece dividirnos y tampoco nos entrega más seguridad. Por estas y otras razones, votaré en contra. Chile no se merece una Constitución que nos divida”.