Wbuild, plataforma de inversión inmobiliaria fraccionada, lanza su primer proyecto en Chile en alianza con Echeverría Izquierdo

La startup Wbuild, que desarrolló una plataforma para invertir en bienes inmobiliarios por metro cuadrado (m2), acaba de lanzar su primer proyecto en Chile con un departamento en la comuna de Macul.

La firma, que comenzó a operar a mediados del año pasado, es liderada Daniel Pardo y tiene entre sus primeros inversionistas, entre otros, a Ignacio Canals (Migrante), Andrés Carey (Script), Isidora Valdés (Goose Design), y a las hermanas Javiera y Daniela Albarrán (Puripop). En febrero pasado cerraron su primer levantamiento de capital por US$ 1,2 millones liderado por el fondo de Patricia Angelini, Amarena, y el grupo Alianza de Colombia.

Pardo, CEO de Wbuild, explicó que tras cerrar una alianza con la inmobiliria y constructora, Echeverría Izquierdo, obtuvieron un descuento por un departamento de 37 m2, el que ya está en su plataforma y que proyectan completar el 80% de su precio -unos $ 100 millones- para comprar la propiedad a mediados de noviembre.

Andrés Carey, explicó que la plataforma opera como un marketplace de proyectos inmobiliarios para inversión, los que son vendidos por fracción-por m2- por valores que parten en los US$ 50, por lo que obtienen una renta en proporción a lo adquirido.

Añadió que el modelo de negocio se basa en el cobro de una comisión, y que todo el proceo de realiza en línea y "respaldado por tecnología blockchain", donde Webuild también se encarga de los aspectos legales.

Pardo comentó que decidieron debutar con el departamento en Macul tras un proceso participativo para los cerca de 2 mil usuarios registrados en su plataforma en el que tuvieron que escoger entre ese y otro proyecto inmobiliario. La primera opción se impuso con el 81% de los votos.

“El recibimiento de la gente ha sido muy interesante, hemos superado las expectativas. Hemos visto usuarios que, por ejemplo, invierten todas las semanas y lo han utilizado como medio de ahorro”, comentó Pardo.

“Tokenización” de fondos

En paralelo, Wbuild apostó por fraccionar fondos de inversión inmobiliaria en Estados Unidos para el desarrollo de un proyecto inmobiliario en Tampa, Florida.

“Acabamos de tokenizar un fondo de desarrollo de renta residencial. El fondo se armó para hacer un condominio de 164 casas, el que será vendido a un fondo más grande cuando esté completo”, dijo Pardo.

Explicó que el proceso de tokenización consiste en la transformación de un activo en un token. En otras palabras, cualquier bien o derecho que posea un valor financiero puede ser convertido en una especie de “símbolo” o “ficha” denominado token.

"Al depositar llega el contrato y después de eso hay distintas formas de pagar y el sistema convierte el dinero en USDC (moneda digital basada en blockchain), lo manda a Estados Unidos y automáticamente lo convierte en dólar", precisó Pardo.

El ticket de inversión original del fondo fluctuaba entre los US$ 250 mil y US$ 500 mil, lo que dejaba fuera a muchos potenciales inversionistas. “Lo que hicimos fue tokenizar una fracción de ese fondo y lograr bajarlo a US$ 10 mil, y esperamos en unos meses llegar a US$ 5 mil”, comentó Pardo.

Para ese proyecto ya completaron una primera venta en su plataforma y actualmente hay un período de reserva para la segunda etapa que aún no se abre.

“La idea es seguir masificando su acceso y e ir bajando cada vez más la cifra de entrada. Nos gustaría llegar a un ticket de inversión de US$ 50 en todos los productos”, dijo Carey.

Próximos pasos

Hoy, la plataforma, tiene tres proyectos inmobiliarios abiertos a inversión en distintas etapas y Pardo adelantó que antes de fin de año listarán otras dos propiedades.

Para el próximo año planean abrir nuevos proyectos inmobiliarios con foco en México y Uruguay, para lo que ya han comenzado a tener las primeras conversaciones con, por ejemplo, una de las principales firmas de desarrollo inmobiliario uruguaya.

Para lograr recalar en ambos mercados abrirán una nueva ronda de inversión.