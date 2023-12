Mistral AI, startup francesa rival de OpenAI, cierra una ronda de US$ 415 millones a siete meses de su creación

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Mistral AI, la empresa de inteligencia artificial (IA) con sede en París, ha recaudado 385 millones de euros (US$ 415 millones) que destinará a desarrollar su software de código abierto y a crear un rival europeo de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

La ronda ha sido liderada por Andreessen Horowitz, empresa de capital riesgo de Silicon Valley, y Lightspeed Ventures, su inversionista inicial, según informó la empresa en un comunicado el lunes. La ronda valora la startup en unos US$ 2.000 millones, según ha informado Bloomberg, lo que la sitúa en la categoría de unicornio (valorización sobre los US$ 1.000 millones).

La ronda de financiamiento marca un espectacular ascenso para la startup de IA de siete meses de vida, fundada por antiguos científicos de DeepMind de Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc. que habían trabajado en grandes modelos lingüísticos similares a los ofrecidos por OpenAI Inc.

"Desde la creación de Mistral AI en mayo, hemos perseguido una trayectoria clara: crear un campeón europeo con vocación global en inteligencia artificial generativa, basado en un enfoque abierto, responsable y descentralizado de la tecnología", dijo el CEO, Arthur Mensch en el comunicado.

Mistral fabrica software de código abierto que alimenta chatbots y otras herramientas de IA generativa. La compañía dijo que está probando su infraestructura para la disponibilidad general a principios de 2024 con nuevas características de personalización.

Varios otros inversionistas también participaron en la ronda, incluyendo: Salesforce Inc, BNP Paribas y CMA CGM, General Catalyst, Elad Gil, Emerson Collective, Conviction, Bpifrance, La Famiglia, Eric Schmidt, New Wave, Motier Ventures y Sofina.