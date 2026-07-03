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Grupo Gloria confirma pago al expresidente Rodríguez Zapatero y niega injerencia judicial en Bolivia

El Grupo Gloria admitió ante la SMV que su subsidiaria Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) contrató en 2024 a José Luis Rodríguez Zapatero por 200,000 euros para brindar asesoría en asuntos públicos vinculados a un litigio por la expropiación de acciones de Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa). Además, rechazó que el expresidente del gobierno español haya intervenido para influir en decisiones judiciales o políticas en Bolivia.

Por: Semana Económica

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 13:43 hrs.

Venezuela consumo corrupción
<p>Grupo Gloria confirma pago al expresidente Rodríguez Zapatero y niega injerencia judicial en Bolivia</p>

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