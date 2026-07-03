Grupo Gloria confirma pago al expresidente Rodríguez Zapatero y niega injerencia judicial en Bolivia

El Grupo Gloria admitió ante la SMV que su subsidiaria Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) contrató en 2024 a José Luis Rodríguez Zapatero por 200,000 euros para brindar asesoría en asuntos públicos vinculados a un litigio por la expropiación de acciones de Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa). Además, rechazó que el expresidente del gobierno español haya intervenido para influir en decisiones judiciales o políticas en Bolivia.

El Grupo Gloria confirmó ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que su empresa boliviana Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) pagó 200,000 euros al expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por servicios de asesoría contratados en 2024. El conglomerado peruano negó que dicha contratación tuviera como propósito influir en procesos judiciales o en autoridades del Estado de Bolivia, según consta en la respuesta enviada por Leche Gloria S.A., empresa designada para comunicar los Hechos de Importancia del grupo.

El origen del requerimiento regulatorio se remonta al 24 de junio, cuando un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española sostuvo que Zapatero habría realizado gestiones ante autoridades bolivianas para favorecer los intereses del Grupo Gloria en litigios que este mantenía con el Estado de Bolivia. Ante la difusión de esa información en medios y redes sociales, la SMV solicitó a Leche Gloria que ampliara, aclarara o desmintiera los hechos.

Para entender el caso, la disputa nace en 2010, cuando el Estado boliviano expropió el 33.34% de las acciones que Soboce poseía en Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), mediante el Decreto Supremo N.° 0616. Esa norma fijó un plazo de 180 días para el pago de la indemnización correspondiente, compromiso que, según la empresa, permanece incumplido 16 años después. Soboce calcula que la deuda pendiente asciende a aproximadamente US$296 millones y por ello activó mecanismos legales en Bolivia y un arbitraje internacional.

A esa disputa se sumó una demanda civil por presunta competencia desleal contra Soboce, que derivó en una sentencia del Tribunal Supremo de Bolivia, en febrero del 2025, que ordenó el pago de 744 millones de bolivianos a favor de Fancesa. De ese monto, 479 millones de bolivianos correspondían a un concepto de “daño al proyecto de vida”, figura que la empresa considera improcedente para una persona jurídica. Un tribunal constitucional anuló posteriormente ese fallo, aunque el proceso continúa a la espera de una nueva resolución del Tribunal Supremo boliviano.

La defensa del Grupo Gloria

En el documento remitido a la SMV, Leche Gloria explicó que Soboce contrató a Rodríguez Zapatero en 2024 para un servicio de asesoría en asuntos públicos vinculado al reclamo por la expropiación. La empresa detalló que el exgobernante brindó orientación en aspectos comunicacionales e institucionales, y precisó el pago. “Soboce contactó al señor Rodríguez Zapatero en el año 2024 para la prestación de un servicio de asesoría de asuntos públicos... por cuyos servicios cobró la suma de €200,000, pagados debidamente a través del sistema financiero”, indicó.

El conglomerado sostuvo que la información difundida en medios “no recoge información exacta” y rechazó que Zapatero haya intervenido para incidir en decisiones judiciales o políticas bolivianas. Según su versión, la participación del exmandatario se limitó a facilitar espacios de diálogo entre representantes del grupo y autoridades bolivianas, con el fin de alcanzar una solución negociada al conflicto por las acciones expropiadas, algo que hasta ahora no se ha concretado.

En la carta institucional que Soboce remitió al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, adjunta a la respuesta a la SMV, la empresa señaló que ha mantenido una disposición al diálogo con las autoridades bolivianas desde 2016 y que sus gestiones se han conducido “estrictamente por los canales legales legítimos, bajo el principio de buena fe y en absoluto respeto al debido proceso, la legalidad y la separación de poderes”. El Grupo Gloria indicó, además, que su inversión acumulada en Bolivia supera los US$1,000 millones y que genera más de 33,000 empleos directos en la región.