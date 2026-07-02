Engie obtiene adjudicación para construir y operar 400 kilómetros de líneas de transmisión en Perú

El monto de inversión total para la ejecución de los cuatro proyectos licitados asciende a US$ 230,8 millones.

Engie Energía Perú obtuvo la adjudicación para el desarrollo de cuatro proyectos de transmisión promovidos por ProInversión, bajo la modalidad de asociación público-privada.

La inversión total ofertada para la ejecución de los proyectos asciende a US$ 230,8 millones, según informó la empresa en un comunicado. Además, agregaron que esto permitirá fortalecer la infraestructura nacional, mejorar la confiabilidad del sistema y facilitar una mayor integración de energía renovable.

Myriam Akhoun, CEO de Engie Energía Perú y Country Manager Perú, sostuvo que “la transición energética requiere mucho más que nueva generación. Requiere desarrollar la infraestructura que permita transportar esa energía de manera segura y eficiente hasta donde se necesita. Desde Engie, como utility de la transición energética, impulsamos soluciones que fortalecen la red de transmisión, aumentan la capacidad del sistema y facilitan la integración de nuevas fuentes renovables".

"Con esta adjudicación, reafirmamos nuestro compromiso de largo plazo con el Perú y con el desarrollo de un sistema eléctrico más confiable, resiliente y preparado para el crecimiento futuro del país”, señaló.

Según la compañía, estos proyectos beneficiarán a 1,6 millones de personas en los departamentos de Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho. Además, contemplan el desarrollo de más de 400 kilómetros de líneas de transmisión, la construcción de seis nuevas subestaciones y la ampliación de diez subestaciones existentes. En ese contexto, agregaron que “su entrada en operación comercial está prevista para 2031”.

Desde la empresa aseguraron que, con esta adjudicación, Engie Energía Perú alcanzará cerca de 600 kilómetros de líneas de transmisión en desarrollo.