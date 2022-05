Biden acude a Chile, entre otros países, para enfrentar los problemas de oferta de leche en la principal economía del mundo

La escasez de leche en polvo para bebés en Estados Unidos comenzó en 2021, pero se ha agravado en los últimos meses. De hecho el año pasado ya se tenían indicios de que esto se podría traducir en un problema.

Durante la primera mitad del 2021, la tasa de desabastecimiento de leche en polvo para bebés varió entre el 2% y el 8% en la principal economía del mundo. Luego, en la semana del 24 de abril, en seis estados norteamericanos se agotó más de la mitad del stock de este insumo, según informa Datasembly. Hasta que finalmente, la semana pasada un informe del mismo sitio reveló cómo se agravó la situación, al informar que la tasa alcanzó el 43%. Hoy la situación más crítica la viven los estados de Tennessee, Missouri e Iowa.

A raíz de esta situación han surgido diversos testimonios de padres que no tienen cómo alimentar a sus hijos recién nacidos. Es el caso de Sara Khan, quien mencionó a la AFP: "Apenas nació mi bebé, noté que había un problema y la semana que viene cumplirá siete meses". Al igual que Khan, hay muchas parejas que han tenido que acudir a amigos y familiares para que les envíen cajas de leche cada vez que encuentren una, desde Boston, Nueva York o Baltimore. Incluso hay quienes han importado por su cuenta, desde otros países, insumos para asegurar la alimentación necesaria a sus hijos.

Lo anterior a su vez provocó la presión Partido Republicano al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que aplicase medidas que apunten a aumentar el stock. Ante esto, la respuesta de la Casa Blanca fue afirmar que esta problemática es la “prioridad máxima” para el Ejecutivo, haciendo un llamado a la industria local a aumentar la producción y acudir a los mercados extranjeros en busca de abastecimiento.

Esta demanda del mercado estadounidense significa para Chile un eventual aumento en el valor de las exportaciones de lácteos, rubro que en los primeros tres meses de este año acumuló US$ 67,8 millones en envíos. Guillermo Iturrieta, presidente de Exporlac, explica que, de este total de exportaciones, “casi 30% son productos alimenticios infantiles de alto valor agregado”.

El modelo de negocios chileno consiste en la importación de leche en polvo commodity, aprovechando la extensa red de acuerdos comerciales del país, para luego mezclar esta con la leche chilena para la fabricación de un producto con mayor valor agregado, con prebióticos, probióticos, etc.

Las exportaciones de estos preparados alimenticios durante el año pasado se dividieron en 21 países. Mientras que Emiratos Árabes lidera como el principal destino de estos productos, Estados Unidos ocupa el décimo puesto.

Sin embargo, se espera que esta situación cambie este año, espera Iturrieta: “No me atrevo a dar un número de aumento, pero vamos un 22% por arriba del año pasado. Quizás lleguemos a unos US$ 250 millones por esta causa”. Y agrega: “Los niveles de exportación han bordeado los US$ 200 millones estos últimos años”.

Para la industria nacional, el hecho de que Chile esté entre los países considerados por Estados Unidos para satisfacer su demanda es un buen indicio, cree Marco Winkler, presidente de Fedeleche.

“Es un reconocimiento a la seriedad del país, la calidad de la leche chilena y responde a una larga data e historia de exportaciones con Estados Unidos”. Y agregó: “Nos contribuirá al reforzamiento de la imagen de nuestro país en el comercio exterior de productos lácteos premium al relevar los atributos únicos de nuestra leche chilena”.

El cierre de la fábrica de Abbot, uno de los principales productores de leche en polvo para infantes en Estados Unidos, por no cumplir normas de higiene es otra de las razones por la que se ha agudizado hoy esta crisis en la principal economía del mundo.

Ante este escenario, Iturrieta enfatiza la importancia de garantizar la demanda interna: “Solamente se exporta un 15% de la producción de leche de cerca de 5.000 lecherías Pyes. Por la parte nuestra existe una capacidad instalada e inversionistas en regiones pensados precisamente en el futuro del sector exportador”.