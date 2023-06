Jeffrey Sachs: “Tanto China como Estados Unidos deben estar en el TPP-11”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La rivalidad geopolítica y la guerra comercial entre Washington y Beijing no deben hacer perder de vista lo mucho que las dos primeras potencias económicas mundiales se benefician mutuamente, no sólo del intenso intercambio comercial entre ambas -que el año pasado rondó los US$ 700 mil millones-, sino de la integración económica con el resto del mundo.

Esa fue una de las principales conclusiones que dejó este miércoles el seminario web “China-EEUU en el Asia Pacífico: ¿Qué se Juegan el Comercio de Chile y el Mundo?”, organizado por la Fundación Chilena del Pacífico e Icare, en el cual participaron el destacado economista y académico Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo sustentable de la Universidad de Columbia; Margaret Myers, directora del Programa Asia y América Latina del Diálogo Interamericano; y Paulina Nazal, extitular de la Dirección General de Relaciones Económicas de la Cancillería (antigua Direcon, actual Subrei).

El seminario obedece a un contexto en que China y EEUU son los dos principales socios comerciales de Chile. Con la potencia asiática el comercio bilateral ha venido creciendo a un promedio anual de 14% en los últimos cinco años, superando los US$ 65 mil millones el año pasado, mientras que con EEUU esas cifras son 10% y US$ 35 mil millones, respectivamente.

Al mismo tiempo, la tensión entre ambas potencias está hoy en su mayor nivel en décadas, lo que se refleja en ámbitos tan variados como las sanciones comerciales estadounidenses contra empresas chinas de alta tecnología por el supuesto robo de propiedad intelectual -como en el caso de Huawei, entre otras-, los presuntos “globos espía”, el apoyo diplomático chino a Rusia en la guerra en Ucrania, la situación en el Estrecho de Taiwán y las nuevas alianzas de EEUU en el Indo-Pacífico, como QUAD y Aukus.

Nuevo equilibrio global

En el análisis de Jeffrey Sachs, “China es hoy una de las economías más dinámicas e innovadoras en el mundo y eso ha conllevado a tensión geopolítica, con Estados Unidos principalmente. Sin lugar a duda que el poder de EEUU ha disminuido en el mundo, y sin duda China es otra opción para muchos países. No hay duda de que la mayoría del mundo en desarrollo no quiere una hegemonía de Estados Unidos, pero estaba viviendo con una. Y el auge de China cambia esto fundamentalmente, porque ahora el equilibrio del poder es mucho más disperso”.

Para Sachs, a partir de 2014-2015 comenzó a ser dominante en EEUU cierta mentalidad de “contener a China”, según la cual su auge ya no estaba en el interés de Washington. “Medidas que trataron de crear una asociación transpacífica que excluyera China, de una forma un poco irrisoria, como si la economía china y sus 1.400 millones de habitantes de China no existieran. Yo encuentro que es un enfoque equivocado y de seguro va a fallar, porque China tiene una economía exitosa, con mucho dinamismo, con mucha capacidad científica y de investigación, con muchos amigos en el mundo. Así que aliento a Chile y Latinoamérica a mantener un comercio abierto todos los días en Estados Unidos y también en China”.

Bloque sudamericano

“Creo que el comercio entre China y Sudamérica debe ser fuerte y de beneficio mutuo. Esta región, por supuesto, tiene una base de recursos naturales que es muy rica y compleja. Al mismo tiempo, China tiene excelente infraestructura y tecnologías de bajo costo que pueden ser de gran beneficio para Sudamérica, especialmente en desplegar el 5G en términos de integrar un sistema de cero carbono”, agregó.

Respecto de cómo la rivalidad entre EEUU y China podría impactar a un país abierto al mundo, como Chile, “si Estados Unidos presiona a Chile para decirle que su cadena de suministro es inaceptable porque tiene empresas chinas operando dentro de ella y esto daña su seguridad nacional, yo rechazaría enfáticamente ese enfoque. Pero Chile, por sí solo, no estaría en una posición de hacerlo, por eso es muy importante que Sudamérica reformule una unión política, una base política para el diálogo geopolítico, que no tiene en este momento. Hay que recordar que es útil que Brasil va a tener la presidencia del G20 el próximo año, es una verdadera oportunidad para la región de reunirse también”, puntualizó Sachs.

- ¿Chile debería apoyar el acceso de China al TPP-11?

- No estoy en posición de dar consejos en esto. Pero políticamente es conveniente que China acceda al CPTPP (TPP-11). En general, deberíamos comerciar con China. En general, la idea de que China esté fuera del comercio en el Pacífico es una locura, porque es el mayor país comercial del mundo.

- ¿Y también Estados Unidos debería ser parte del CPTPP?

- Por supuesto. Fue algo impensado cuando EEUU abandonó este acuerdo. Y lo que pasó fue que Trump convenció a los demócratas de que el comercio libre era mala política y ahora ellos están tratando de demostrar que son buenos proteccionistas. El libre comercio se volvió una palabra sucia en Washington”.