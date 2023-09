Cámara Baja pone el foco en situación de Codelco y Enami y aprueba la creación de comisión investigadora

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La caída en la productividad del cobre se ha convertido en una preocupación no sólo para el Gobierno, ya que tiene efectos en la recaudación; sino también en el Congreso, donde en octubre próximo se comenzará a tramitar el proyecto de Ley de Presupuestos. Lo propio ocurre con la administración de la Empresa Nacional de Minería (Enami), que no sólo reportó pérdidas en 2022, sino que además registró una caída en la producción. Esto y otros argumentos llevaron a que este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la creación de una comisión investigadora.

La iniciativa fue suscrita por 64 diputados de todos los sectores, liderados por el expresidente de la Cámara, representante del Partido Liberal (PL) Vlado Mirosevic, y la Sala de la Cámara Baja le dio luz verde.

Con ello se deberá conformar una comisión investigadora encargada de “recabar antecedentes relativos a determinados actos del Gobierno, realizados por el Ministerio de Minería, la Comisión Chilena del Cobre, el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Ministerio de Hacienda, la Dirección del Trabajo y otros organismos públicos competentes, en relación con la baja productividad de Codelco y Enami, su correcta administración y la designación de sus altos directivos, en los últimos seis años”.

La comisión deberá rendir su informe en 60 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

Perjuicios para el país

Uno de los argumentos esgrimidos para la conformación de esta instancia en relación es que “Codelco ha invertido importantes sumas de dinero en mejorar la productividad (…). Sin embargo, no se cumplió durante el año 2022 con las metas del plan de producción anual. Durante lo que va del presente año la situación no varía, ya que no se ha cumplido con la meta para el primer trimestre”.

Además plantean que distintos sindicatos han denunciado que hay directores y ejecutivos en diferentes divisiones que, pese a su la mala gestión no son removidos de sus cargos, lo que constituye “una grave perjuicio” para el país. Y abordan con inquietud la serie de accidentes laborales que se han producido en distintas divisiones de la minera estatal.

El texto que solicita la conformación de la instancia investigadora señala que “Codelco requiere una profunda restructuración a nivel gerencial y también respecto de su funcionamiento centralista y burocrático”.

Y concluye que “el Gobierno de Chile ha de tomar un rol más protagónico. Codelco, al igual que Enami, al ser empresas estatales funcionan con autonomía y son gobernadas por el Directorio. Sin embargo, se relacionan con el Gobierno mediante el Ministerio de Minería. Así lo señala el artículo 1° del Decreto Ley 1350 del año 1976. Es más, el presidente de la República es quien designa al presidente del Directorio de CODELCO, por lo que dicho cargo goza de la confianza del primer mandatario. A su vez, el gobierno de Chile, a través de la Comisión Chilena del Cobre Cochilco, resguarda los intereses del Estado en sus empresas mineras, mediante la fiscalización y evaluación de la gestión e inversiones de éstas”.