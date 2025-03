Daniel Núñez (PC): “No soy partidario de seguir aplicando reducciones al gasto fiscal, hay que sacar adelante una reforma tributaria que allegue más recursos al Estado”

El 22 de marzo, el Comité Central del Partido Comunista deberá definir el nombre que los representará en la primaria oficialista, donde la ministra del Trabajo Jeannette Jara y el exalcalde Daniel Jadue serían las cartas de la tienda. Pero el senador Daniel Núñez aborda el tema sólo tangencialmente. Mucho más se explaya en la defensa de la diputada de su partido Karol Cariola, ya que está convencido de que “la filtración de los chats de conversaciones privadas entre Irací Hassler y Karol Cariola claramente respondieron a una operación política”.

Además, en esta entrevista con DF, el parlamentario comunista destaca la lealtad de su partido con el Gobierno, analiza la carrera presidencial y apunta con dureza a la propuesta de Evelyn Matthei de bajar en impuesto corporativo a un 18%. En su coalición, Carolina Tohá no se salva d sus juicios. Y, en el aspecto económico, aboga por reponer el impuesto a los súper ricos en el Congreso ya que “en países que se ha aplicado, como Brasil recientemente, se demostró que no tenía ningún impacto en el crecimiento”.

-¿Cuál es su mirada respecto de lo sucedido con la diputada Karol Cariola?

-Primero hay que tener presente que la filtración de los chats de conversaciones privadas entre Irací Hassler y Karol Cariola claramente respondieron a una operación política y no a un hecho casual o a una circunstancia fortuita. Ya se va a conocer que los que buscan incidir en el desarrollo del debate van por parte para tener un impacto mayor. Y, obviamente, se ha producido un linchamiento mediático de Karol, ya que en la práctica se instala una sensación de culpabilidad sin siquiera estar formalizada. Es algo muy injusto y le quita seriedad, prolijidad y rigor a cualquier acción que haga la Fiscalía.

-En ese contexto, ¿cómo recibe el que se haya removido al fiscal Cooper de la investigación por las filtraciones?

-Mi impresión es que el fiscal de la Región de Coquimbo, Patricio Cooper, además, está guiado por un prejuicio hacia Karol, ya que trata de construir un caso sobre la base de conversaciones privadas e íntimas que en ningún caso son constitutivas de delito.

-¿Esto le da sentido a su sospecha de que las filtraciones responden a una operación política?

-O sea, claramente, que se haya removido al fiscal Cooper de investigar la arista de la filtración de los chats, nos da la razón en el sentido de la profunda desconfianza que hay hacia su labor y que él está guiado por un prejuicio. Por lo tanto, desde ese punto de vista es una medida positiva, sana pero insuficiente, porque aquí se ha montado un caso sobre la base de divulgación de conversaciones privadas que no son constitutivas de delito.

-Claro, la deslealtad con el Gobierno no es un delito, pero eso se interpreta desde fuera.

-A ver, cuando se habla de deslealtad no hay que mirar el proceso, sino el resultado final. Y la diputada Cariola, en todas sus votaciones y como presidenta de la Cámara, mostró un enorme compromiso y lealtad con el Gobierno del presidente Boric. Que en ese proceso haya momentos de ofuscación, de crisis, eso ya es resorte de la personalidad de cada uno. El capítulo de estas conversaciones personales, en términos poco decorosos, está cerrado por el propio presidente Boric.

-Esas conversaciones son sabrosas, porque se especula que es la mirada del PC respecto del Gobierno y, en particular, sobre el Presidente. Y si ya se pensaba así en 2022 cuando el Gobierno estaba empezando, ¿qué piensa el Partido Comunista ahora?

-Primero, la mirada del Partido Comunista sobre el Gobierno del presidente Boric no la fija ni un diputado ni un senador, la fija la opinión colectiva del partido expresada oficialmente por el presidente y la secretaria general. Desde ese punto de vista, nuestra opinión es única, clara, nítida, de compromiso con el programa transformador del Gobierno y apoyo al presidente Boric en esa dirección. Eso no puede ser relativizado ni puesto en duda por chats personales, íntimos entre dos militantes del partido.

“Si me dicen que este Gobierno incumplió su programa, yo digo no, avanzó”

-Se lo preguntaba, porque en el programa del Partido Comunista había una serie de propuestas que el Gobierno no ha podido sacar adelante y que para ustedes eran importantes. En ese contexto, ¿qué le parece que diputados del Frente Amplio y del PC le exijan al Gobierno que ingrese el proyecto de negociación ramal?

-Desde el punto de vista del programa, este Gobierno ha cumplido con demandas que son muy sentidas y que están en el programa que encabezamos y trabajamos con la candidatura de Daniel Jadue, por ejemplo, el royalty a la gran minería del cobre es una realidad, cerca de US$ 1.800 millones o US$ 1.700 millones extra se van a recaudar por esa vía, nos parece muy importante; las 40 horas, un proyecto de parlamentarios y parlamentarias comunistas que yo mismo firmé y hoy día ya es realidad, está aprobado y se está aplicando en forma gradual. O el aumento del salario mínimo y llegar a los $ 500 mil…

-O sea, ¿el Gobierno ha cumplido?

-Si me dicen que este Gobierno incumplió su programa, yo digo no, avanzó, pero reconocemos que no ha cumplido todo lo que se propuso. Y en eso hay distintos factores. En ese sentido, el diputado Luis Cuello tiene toda la razón cuando pide que no se olvide el proyecto que establece la negociación colectiva ramal, porque es una demanda emblemática, particularmente del sindicalismo, y es muy importante para mejorar las condiciones laborales. Así es que, por supuesto, queremos que el Gobierno lo envíe, ojalá lo antes posible.

-¿El Gobierno ha tenido que ir adecuándose a la realidad y avanzando en su programa en la medida de lo posible?

-Más que el Gobierno avance en la medida de lo posible, que es un término muy propio de los periodos concertacionistas, ha avanzado en un escenario muy adverso y eso es una cuota de realidad que nosotros no podemos negar. Venimos de una derrota muy profunda, como fue la del primer plebiscito por una nueva Constitución y una correlación de fuerzas en el Parlamento, que paulatinamente se fue tornando más desfavorable de lo que partió. Eso nos pone limitaciones que no podemos desconocer, por lo tanto, obviamente no hemos hecho todo lo que queríamos, pero estamos trabajando por cumplir.

“No soy partidario de seguir aplicando reducciones al gasto fiscal”

-En ese contexto, ¿qué opina de la polémica por el gasto fiscal y la propuesta de la candidata presidencial de la UDI y RN Evelyn Matthei, que señaló que hay que reducir el gasto en unos US$ 6.000 millones?

-Evidentemente hay compromisos sociales que no se pueden eludir, que son tremendamente necesarios. Por ejemplo, se hizo un gran esfuerzo para cumplir con los profesores, con la deuda histórica. Yo lo valoro enormemente. Ahora está la necesidad de terminar con el sistema del crédito con aval del Estado y tener un nuevo sistema de financiamiento para los estudiantes que no están en gratuidad, eso requiere ingresos fiscales y gasto fiscal. Yo no soy partidario de seguir aplicando reducciones al gasto fiscal, hay que sacar adelante una reforma tributaria que allegue más recursos al Estado.

-¿Cómo cuál?

-Yo repondría el impuesto a los súper ricos, que en países que se ha aplicado, como Brasil recientemente, se demostró que no tenía ningún impacto en disminuir el crecimiento económico ni la inversión y que, obviamente, aumenta la recaudación.

-Pero eso no tiene piso político, la oposición no aprobaría algo así.

-Probablemente Matthei no quiere un impuesto a los súper ricos, porque capaz que le toque a ella también. Sería bueno mirar como está la fortuna de Matthei, yo no lo he analizado, pero es una tarea que me llevo para la casa. Ver si tal vez ella no quiere un impuesto a los súper ricos porque también tiene que sacar algo de su bolsillo para darle al Fisco.

-A propósito de impuestos, ¿qué le parece que Matthei esté planteando rebajar a 18% el impuesto corporativo?

-La rebaja de impuestos y la invariabilidad tributaria que propone Evelyn Matthei no tiene nada de novedosa. Es la misma receta que aplicaron Pinochet y su padre en dictadura, y que copian Trump y Milei. Son US$ 4.000 millones menos de ingresos fiscales. Sólo beneficia a las grandes empresas y súper-ricos, porque las Pymes ya tienen una tasa rebajada.

“Por su discurso, Carolina Tohá se pone en la línea de un progresismo conservador”

-En el PC están en un proceso de elegir un candidato para llevar a primarias en el oficialismo, están sobre la mesa los nombres de la ministra Jeannette Jara y el exalcalde Daniel Jadue, ¿eso se va a alargar mucho más o termina el 22 de marzo con el Comité Central? ¿En lo personal, por qué nombre se inclina?

-Nosotros tenemos un debate que ha concluido en la necesidad que tengamos un candidato o candidata del Partido Comunista a las primarias, lo hacemos dentro del partido y no vamos a hacer de esto un debate de nombres. Por eso no voy a manifestar mi inclinación. Esto es la forma como los comunistas entendemos la política y es un aspecto esencial.

-¿Diría que la ministra Jara tiene alguna ventaja respecto de Carolina Tohá en una primaria, cuál sería?

-Para hacer una buena performance en una primaria, incluso planteando el desafío de ganarla, que no creo que sea algo imposible para un candidato o candidata del Partido Comunista, necesitamos tener claridad de qué queremos proponer en esta nueva etapa que está viviendo el país, cuando ya se cierra un ciclo con el Gobierno del presidente Boric. Ahí lo clave es que queremos tener una política que le dé seguridad al país, pero sin populismo; queremos crecimiento económico, pero sin abusos. Y para eso hay que desmontar algunos de los elementos que ha instalado la política neoliberal.

-¿Cuáles serían?

-Por ejemplo, una ley contra la concentración económica es fundamental para que Chile vuelva a crecer. Alguien va a decir que no, pero esta lógica en la que tenemos megaempresas que dominan, controlan mercados y terminan impidiendo que otros surjan, emerjan y se instalen, está dañando el crecimiento económico; necesitamos democratizar el acceso al crédito, hoy día los bancos están con un nivel de usura gigantesco y han restringido el crédito a los sectores productivos en una forma que es reconocida por varios analistas. Generar privilegios a circuitos productivos para el mercado nacional, teniendo por ejemplo alimentos a bajos precios y sanos para la gente en Chile, que vengan de la agricultura y la pesca, son ideas que queremos poner en debate en una primaria. Esas ideas son lo primero a relucir y después vendrá la persona más idónea.

-Queda poco menos de un año de Gobierno, si se pudiera hacer algo relevante en ese periodo, a su juicio, ¿qué no debería faltar y aún no se ha hecho?

-Es muy importante la negociación colectiva a nivel ramal, porque es un mecanismo que genera equidad social desde la desde la unidad económica misma; y, es fundamental resolver el endeudamiento de muchos jóvenes que cargan una mochila demasiado pesada, por lo que el fin del CAE y un nuevo sistema de financiamiento es indispensable. Ese es un aspecto clave que tiene mucho que ver con el ADN del Gobierno.

-¿Cuál debería ser el perfil de la persona idónea?

-La figura que tenga el Partido Comunista debe crecer hacia toda la gente que apoyó al Gobierno del presidente Boric en su propuesta transformadora. También creo que si uno mira el mundo progresista, donde están el PS, el PPD, ve dos almas, una de un progresismo conservador más propio de los años ‘90 -espero que nadie se ofenda por mis palabras-, donde todo era en negociación y en consenso con la derecha.

-¿Ese mundo estaría representado por Tohá?

-En mi opinión, por su discurso, Carolina Tohá se pone en esa línea; y, un progresismo reformista que intentó ir más allá, hacer cambios que generaran beneficios sociales inmediatos y corregir las profundas desigualdades que había creado la economía en Chile. Y, claramente, eso lo representa la figura de Michelle Bachelet; entonces, un liderazgo del Partido Comunista en una primaria puede representar parte de ese mundo o de esa identidad progresista, que hoy día no está en una mirada conservadora, sino que quiere un progresismo reformista pero no encuentra la figura que lo represente.

-Sin embargo, el presidente del PPD Jaime Quintana dijo que Tohá es la “heredera natural” de la expresidenta, ¿qué le parece?

-El lunes vi una foto, en los medios, en que aparecía la ministra Jara con la expresidenta Michelle Bachelet y lucían muy contentas. Eso responde sola la pregunta.

-¿Si el candidato de su partido no gana la primaria, sería muy difícil para usted apoyar a Carolina Tohá?

-Si participamos en una primaria muy amplia de todas las fuerzas democráticas, quiere decir que estamos dispuestos a apoyar a cualquiera que gane esa primaria, incluso si fuera un candidato de la Democracia Cristiana o de un sector liberal que nos criticara mucho, como Vlado Mirosevic. Ahora, sí creo que quienes participen en la primaria tienen que ayudar tratándonos con un mínimo respeto. Porque si te están lanzando epítetos y adjetivos que son de cuestionamiento muy duro, no facilitan los apoyos, pero nuestra convicción es que se requiere esa unidad democrática para derrotar a la derecha.

-¿A qué atribuye la dureza con que el presidente de la DC se niega a ir a primarias con el PC?

-Sinceramente, me cuesta entenderlo, más aún cuando nosotros gobernamos junto a la Democracia Cristiana, en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y a pesar de las dificultades y las tensiones que existieron, avanzamos en reformas que son fundamentales y Alberto Undurraga fue parte de ese proceso, así es que me cuesta mucho entenderlo.

Sobre llegar a La Moneda: El PC tiene “un gran aprendizaje de la experiencia de ser gobierno”

-A propósito de la carrera presidencial, ¿lo tranquiliza que haya aún tres candidaturas en la derecha?

-En la derecha uno ve una tendencia hacia el canibalismo político que está en su ADN, que le cuesta dejar de lado y que es muy propio de este tiempo en que ha crecido una extrema derecha que no tiene límite. Veo ahí una situación de crisis larvada. Pero no se gana la elección por los errores del adversario, se gana por los méritos propios. Quienes piensan que las fuerzas democráticas pueden ganar la elección por la división de la derecha, cometen un error. Eso puede ayudar, pero tienes que poner tu mérito propio.

-Entonces…

-Ahí nos falta poner acento en un programa que empatice con los problemas, los dolores cotidianos que está viviendo la gente y que, por supuesto, tienen que ver con seguridad, con la falta de crecimiento con equidad, pero también tiene que ver con estos abusos cotidianos que todavía se expresan.

-¿A qué atribuye que haya surgido con tanta fuerza la figura de Kaiser en Chile?

-Tiene mucho que ver también con una frustración ciudadana muy profunda que refleja las incapacidades que tiene la democracia para mejorar la vida cotidiana de las personas. Y frente a eso, claro, surge esta necesidad de expresar la rabia, esta necesidad de la solución fácil, inmediata. Y, bueno, es nuestro deber combatir esa expresión populista que, al final, como hemos visto en todo el mundo, sólo agrava los problemas.

-¿Hay algún nivel de responsabilidad del Gobierno?

-Todos los actores políticos democráticos tenemos responsabilidad, de una u otra manera, en el auge de la ultraderecha. Y también tenemos que actuar unidos para combatirla. Nadie puede sentirse ajeno.

-En ese contexto, ¿cree o ve posible que el PC llegara a La Moneda?

-El Partido Comunista ya está en La Moneda y en los últimos 20 años ha estado mucho más en La Moneda de lo que es habitual en su historia política, lo cual representa un gran aprendizaje de la experiencia de ser gobierno. Ahora, si alguien me dice ‘usted quiere ver desde el Palacio de La Moneda a un militante de su partido con la banda presidencial’ ¡Por supuesto!

-No le pregunté si quiere, pregunté si cree que puede llegar, en este país, un comunista a la Presidencia.

-Creo que sí puede ocurrir. Tenemos esa convicción y es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar para enfrentar mucho prejuicio que hay hacia los comunistas. Los fenómenos sociales son dinámicos y uno jamás puede pensar que eso no va a ocurrir, al contrario, estamos trabajando para eso.

Órdenes de partidos: “eso ayuda a ordenar y le da coherencia al sistema político”

-¿Qué le parece que el Ejecutivo haya retirado la idea de generar un umbral para impedir la fragmentación, dejando fuera del Congreso a los partidos con menos de un 5%? En el marco de las reformas políticas.

-Acá hay que ser muy claro, muy tajante, la idea de que aquellos partidos que por votación popular eligen parlamentarios, pero no se les permite asumir el cargo, porque no llegan al 5%, es un principio que vulnera la soberanía popular y los principios democráticos. Me parece increíble que partidos de valores democráticos se hagan eco de una medida de este tipo. Esto fue cuestionado incluso por el Servel, así es que los mocionantes tendrán que revisar su propuesta original y adecuarla a lo que realmente es propio de una democracia.

-¿Cómo corregiría el problema de fragmentación política que hace muy difícil gobernar?

-Nosotros compartimos que hay medidas que se pueden aprobar hoy día, una reforma política que fortalezca a los partidos y que son necesarias. Ahí respaldamos que el partido sea el dueño del escaño y pueda designar a un sucesor.

-Por otro lado, también hay diferencias respecto de las órdenes de partido, ¿qué opina al respecto?

-Hay un debate sobre el tema, que regirían en el Congreso para quienes militen en una colectividad política, porque tienen un compromiso con lo que ahí se acuerde, que también es parte de un principio democrático que los comunistas compartimos.

-¿No comparte el umbral pero sí las órdenes de partido?

-Como criterio general si, consideramos que eso ayuda a ordenar y le da coherencia al sistema político, porque entendemos que la democracia funciona con partidos políticos y no tenemos que desprestigiarlos ni tampoco se le quite fortaleza.

-Alguien podría decir que las órdenes de partido también vulneran la libertad de expresión de los parlamentarios, que en algún punto específico no tuvieran acuerdo con su partido.

-Si uno llevara esto a la casuística siempre puede ser complejo, pero es razonable que en los temas estratégicos, en los temas principales, en proyectos de ley emblemáticos, los partidos pidan a sus militantes, incluyendo sus parlamentarios, que respeten las decisiones del partido y se sometan a la democracia interna.