El clamor de Marcel por un pacto fiscal no conmueve a la oposición, pero el oficialismo se pliega al llamado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

S&P anunció al terminar el día de ayer jueves una baja en la perspectiva sobre la clasificación de Chile, que pasó de estable a negativa, lo que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó como una señal de alerta respecto a la economía local, ya que se podría reducir la clasificación a negativa si el país no se hace cargo de los riesgos que se identifican en el informe, el principal de ellos son los conflictos políticos que han ralentizado la aprobación de políticas para estimular el crecimiento económico y reconstruir la resiliencia fiscal. Ello –a juicio de Marcel- tiene relación directa con temas que se discuten hoy, como las reformas. Es por eso que instó a los parlamentarios a avanzar en un “acuerdo político amplio” y que para ello se avance en torno al pacto fiscal.

“Parlamentarias y parlamentarios, por favor, escuchen estos informes, ayúdennos a genera el acuerdo político que el país necesita”, clamó Marcel.

Ni el informe de S&P ni llamado del ministro de Hacienda pasaron desapercibidas para el mundo político y, particularmente, en el Congreso, donde senadores y diputados expresaron su opinión.

Uno de ellos fue el presidente del Senado e integrante de la Comisión de Hacienda Juan Antonio Coloma (UDI), quien manifestó insistiendo en la mirada que ya ha expresado, en cuanto a que lo que el país resiente es la falta de crecimiento, desarrollo, inversión; la falta de mejores empleos con remuneraciones más altas; y –a su juicio- “ese es el problema de fondo al que hay que abocarse y eso también es lo que se mira desde el extranjero. Cuando uno mira los indicadores, obviamente son pobres respecto del potencial de Chile”, diagnóstico que hay que ver si es compartido o no, añade Coloma.

Para el presidente de la Cámara Alta, “hasta ahora el Gobierno ha planteado, básicamente, su objetivo económico en un tema de impuestos, así fue desde el primer minuto y así se ha planteado el eje de su acción y, obviamente, con ese diagnóstico el entendimiento es complejo”. Por el contrario, la postura de Coloma, que cree que sería valorada en el mundo, es “un acuerdo respecto de cómo se crece, cómo se invierte, cómo se desarrolla Chile. Y esos son diagnósticos distintos, por tanto requieren también soluciones diferentes. Para llegar a acuerdos en ese espacio, en esa lógica de crecimiento, de desarrollo, de empleo, de inversión, hay amplio espacio para llegar lo antes posible a entendimiento”, enfatiza el senador opositor.

Pero aclara que esa es una decisión y una gran responsabilidad de quienes dirigen actualmente la actividad económica en cuanto a que los diagnósticos tienen que coincidir para llegar a acuerdos, recalca, apuntando al Gobierno.

Llamado a la responsabilidad

Pareciéndole relevante “el llamado a la responsabilidad que hace el ministro”, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, diputada oficialista Gael Yeomans (CS), discrepa que con mirada de Coloma. A su juicio, la incertidumbre se genera debido a que no se avanza en los acuerdos que “están pendientes hace mucho tiempo en el país, como es el caso del pacto fiscal, en el que, a su juicio, no se avanza debido –desde su punto de vista- a que el Partido Republicano se ha negado a sumarse y “no sólo a la invitación de generar un acuerdo en el pacto fiscal, sino también de generar acuerdos en el Consejo Constitucional; y van a ser los principales responsables si esa incertidumbre se mantiene, sobre todo por el rol que están jugando en la política chilena”.

En ese sentido, valoró la labor de los demás partidos para propiciar el acuerdo en esa instancia, de manera de “aportar en medidas económicas, pensando en la proyección del país y no sólo en sacar en sacar un rédito político menor, sobre todo por las proyecciones de crecimiento económico, para modernización del Estado, para contar con un pacto tributario más justo”, argumentó, añadiendo que esos son debates necesarios de zanjar ahora, porque tendrá efectos económicos inmediatos.

Hoja de ruta

Una postura similar expresa la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, la PPD Loreto Carvajal. “Respaldo, por supuesto, el llamado del ministro Marcel a concordar este pacto fiscal por el desarrollo”, sentencia la parlamentaria oficialista; quien añade que el país necesita un pacto fiscal para su desarrollo, “un pacto que nos dé una hoja de ruta transversal que nos saque del estancamiento económico que hemos vivido los últimos diez años; por eso, hemos insistido en concordar un paquete de medidas que nos permitan reimpulsar la economía y recuperar la capacidad de generar más empleos formales”.

Y añade que tal como lo dijo Marcel y lo recordó el Consejo Fiscal Autónomo, se requiere mayor recaudación fiscal, porque no hay holguras fiscales hacia adelante. Y también conminó a la oposición, subrayando que “espero que la derecha concuerde dar herramientas para tener un potente plan antievasión y antielusión tributaria incorporada en el pacto fiscal”. En este sentido, previene que Chile “necesita acuerdos para tener un mejor futuro, avanzar en mejorar el riesgo país y generar oportunidades de crecimiento y desarrollo que permitan avanzar también en mayores respuestas sociales”, como lo mencionó el propio Marcel.

Quien también coincidió con el jefe de la billetera fiscal fue el diputado socialista Jaime Naranjo, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, señalando que la calificación de S&P “es un advertencia y una señala muy potente, en el sentido de la necesidad de llegar a acuerdos para enfrentar los diversos desafíos económicos que tiene el país”; por lo que hoy más que nunca –enfatiza-, la propuesta de pacto fiscal promovida por Marcel “requiere ser valorada, aprobada y consensuada, entre las distintas fuerzas políticas”. Ello, porque tiene la convicción de que un acuerdo en ese sentido daría “tranquilidad y seguridad para enfrentar los desafíos que tiene el país tiene hoy en día”.

Desde la Democracia Cristiana (DC), la jefa de la bancada de senadores, Yasna Provoste, en la misma línea de Carvajal, señaló que “hace meses hemos venido señalando la urgencia que tiene construir un pacto fiscal por el desarrollo, que construya transversalmente una agenda en que concordemos medidas para reimpulsar el crecimiento del país”. Por lo que espera que las conversaciones concluyan en ese necesario acuerdo transversal.

En este sentido, indicó que “valoramos el llamado del ministro de Hacienda y seguiremos cooperando para que tengamos avances y concretemos este pacto fiscal por el desarrollo en las próximas semanas”.

Los peores números

Como era de esperar, más en la línea del presidente del Senado, incluso más duro aún, el diputado de la UDI Jorge Alessandri las emprendió contra el ministro Marcel, instándolo a hacerse cargo de que “tiene los peores números de nuestra economía, hace muchos años, en creación de empleo, crecimiento, inversión, en el rubro de la construcción, la minería, el endeudamiento de las empresas públicas… Y cualquier experto, no importa el partido, le va a decir que en tiempos muy difíciles, como los de la economía actual, subir los impuestos es una pésima idea”. Y le recordó al titular de Hacienda que teniendo mayoría en la Cámara perdió la reforma tributaria, deduciendo que “sus propios diputados pensaron que era mala para Chile”.

Y lejos de hacerse cargo del llamado de Marcel para llegar a acuerdo en torno a un pacto fiscal, Alessandri agregó que la discusión de la Ley de Presupuestos es la oportunidad para que el ministro explique en qué va a ahorrar el Gobierno, “cómo va a evitar robos como los de las fundaciones, cómo van a desactivar programas mal evaluados o duplicados…”. Alessandri advirtió que cuando esa lista sea “muy poderosa” y el Gobierno demuestre que el crecimiento es una prioridad, podríamos empezar a hablar de subir impuestos, en un futuro”.

“Nos vamos a seguir hundiendo”

En un tono similar al de Alessandri, el jefe de la bancada de diputados gremialista Guillermo Ramírez, complementó con que las perspectivas económicas de S&P para Chile se explican con la falta de crecimiento, pese a ello –recalca-, “ el Gobierno sigue insistiendo en las malas ideas”, pues “nos llaman a un pacto fiscal que consiste en subir impuestos, cuando lo que hay que hacer es bajarlos; insisten en la explotación del litio, a través de una Empresa Nacional del Litio, cuando lo que hay que hacer es tratar el litio como el cobre y hacerlo concesible”, sentencia, Y añade que “el Gobierno nos llama al diálogo y estamos dispuestos a dialogar, pero nos vamos a seguir hundiendo en este hoyo si el Gobierno no cambia las propuestas que tiene sobre la mesa, porque estas ideas clásicas socialistas, jamás han logrado hacer que una economía tenga bien desempeño”, advierte.

Mientras que el jefe de la bancada de senadores de la UDI, Gustavo Sanhueza manifestó su preocupación respecto a la clasificación de riesgo de Chile, señalando que, a su parecer, corresponde a la gestión política y económica de este Gobierno, que “ha incidido en el deterioro de la imagen internacional de nuestro país. Por eso, “el llamado del ministro Marcel que puede parecer muy genuino, carece de objetividad y autocrítica de lo que hemos visto en estos casi dos años de Gobierno, donde ha quedado de manifiesto una visión ideológica y sesgada de la sociedad”,

Y, al igual que la diputada oficialista Gael Yeomans, aludió al proceso constitucional, pero destacando que ha generado señales, “en materia económica que en vez de activar la inversión y el empleo, se ha centrado en la recaudación. Y apuntó al ministro Marcel, indicando que “acuñó el concepto de “pacto”, pero en realidad el Gobierno no ha cedido en su decisión de aumentar impuestos en un momento extraordinariamente difícil”.

Recuperar la confianza internacional

Desde Renovación Nacional, el jefe de la bancada de diputados Frank Sauerbaum se sumó a quienes lo sucedieron de su sector, subrayando que el Gobierno está dando señales de incertidumbre a los inversores y a los agentes económicos, porque el tema constitucional aún no se cierra, pero espera que una vez que se cierre se pueda recuperar tanto la confianza política como económica,.

Pero, en relación al pacto fiscal, dice que “el alza tributaria que se había propuesto tampoco ha sido sellada. Por lo tanto, tenemos que ir terminando estas discusiones para que rápidamente recuperemos la confianza internacional de quienes hacen negocio, emprendimiento y generan empleo”. No obstante, en la misma línea de la UDI señala que “también creemos que el alza de impuestos que el Gobierno propone es inadecuada. Creemos que hay que tratar de dar facilidades a los inversores y no al revés; e introducir una agenda anticorrupción clara y concreta para que los inversores sepan que en Chile la corrupción no es aceptable”.

Su compañero de bancada e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Miguel Mellado, llamó al ministro de Hacienda a que “converse con su Presidente, a ver si volvió distinto de China donde tiene un gobierno centralizado muy duro en lo político, pero abierto en lo económico, y aquí hay temas tan importantes como terminar con la ideología en el tema del litio para que se pongan a invertir”.