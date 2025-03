Gael Yeomans: “Dejar como un pendiente terminar con las AFP lo tenemos clarísimo y asumimos el desafío de mantener esa lucha abierta”

Gael Yeomans (FA) está atenta a las novedades que se produzcan en su sector a propósito de la carrera presidencial, ya que este mes se conocería si la exmandataria Michelle Bachelet (PS) o la ministra del Interior Carolina Tohá (PPD) será la aspirante del oficialismo a La Moneda.

Pero lo que sí tiene absolutamente claro la legisladora es que “la colaboración de las fuerzas políticas es fundamental para poder construir ese espacio de unidad programática por las transformaciones que necesita el país. Y ahí también es importante el rol que se juegue en el Congreso, la coordinación que se tenga ahí por parte de los parlamentarios de las candidaturas que vamos a representar es fundamental”.

También aborda el tema de los recursos transferidos de Corfo a Hacienda, señalando que “las razones del traspaso fueron ratificadas inclusive por personas ligadas a la derecha. Estoy recordando las palabras de Matías Acevedo, director de Presupuesto del Presidente Piñera”.

- ¿Cómo ve este año legislativo, cuáles son sus expectativas?

- Es un año bien importante, porque es el último de esta legislatura y, por lo tanto, también está el desafío de terminar algunos debates legislativos pendientes, como así también algunas iniciativas que sabemos están por venir. Y, en eso, espero que al menos se den los debates, porque independiente de que pueda haber posturas bien diversas en el Congreso, lo importante es dar los debates, que las votaciones se realicen.

- ¿Sobre algún tema en particular?

- Tengo altas expectativas respecto al proyecto de creación de este nuevo sistema de financiamiento a la educación superior, que ya se está tramitando y espero que avance con mayor celeridad. O, cómo no pensar en el proyecto de equidad salarial que, lamentablemente, tenemos un nuevo 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) sin poder garantizarle, a las mujeres, que vamos a tener igualdad salarial por el mismo trabajo que los hombres. A veces me parece que ni los tiempos legislativos del Congreso ni las urgencias son los de la ciudadanía. Y esperaría que las urgencias, en términos del debate parlamentario, vengan dadas por terminar con algunas discusiones públicas.

- Además de los proyectos que menciona, ¿cuáles debieran ser las prioridades del Gobierno este año?

- Espero que la discusión sobre cambios al impuesto a la renta, impuesto a los más ricos, permita entrar en curso, entendiendo que el acuerdo que se cerró sólo abarca cumplimiento fiscal, evasión y elusión. Y dado que la derecha está tan interesada en cuestionar los recursos fiscales, la única manera de incrementarlos es incorporando nuevos recursos; y, para eso, es sumamente importante y necesario hacer cambios en el impuesto a la renta.

- Cuando dice que los más ricos deben pagar más impuestos, ¿desde qué monto se debería empezar a pagar más impuestos?

- Nosotros hemos estado con harta apertura a dar este debate. En principio se ha hablado de rentas en torno a $ 4 millones o $ 4,5 millones hacia arriba. Esas son cifras adecuadas. Ahora, lo importante es que avancen esos proyectos, para lo que han estado las garantías de diálogo abierto, en términos políticos y técnicos desde el inicio. Eso no quiere decir que las discusiones no se den y, a veces, veo cómo se van cerrando algunos debates simplemente porque no quieren votar. Espero que eso no pase con este proyecto.

La única manera de garantizar que el Estado se haga cargo de las necesidades de la gente, es con más recursos fiscales, que deben venir de quienes más tienen.

- En año electoral, generalmente las urgencias están marcadas por la campaña, ¿cree que se dé esta dinámica?

- Lamentablemente, siempre las elecciones presidenciales y parlamentarias van marcando el acento, las intenciones, cómo se da el debate, incluso por qué se vota tal o cual cosa. Lo que espero, es que a pesar de que tenemos ese marco, independiente de que estemos en una u otra vereda, lo que prime sea la visión de que al país le vaya mejor; y al país le va mejor si, por ejemplo, cuenta con más recursos fiscales; le va mejor si avanzamos en un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que termine con el derroche de gastos públicos que significa el cae; y avanzar en algunas discusiones que generan resquemor, como el aborto legal. O, por qué no terminar con la discusión de la equidad salarial; o Sala Cuna, una discusión que también hemos dado durante este período. Este es un año en que vamos terminando un ciclo y, por lo mismo, hay que rendir cuentas y uno rinde cuentas con los votos.

Matthei y Milei

- Usted hizo hincapié en la necesidad del Estado de más recursos, ¿eso no contrasta con la postura de la oposición de disminuir el gasto?

- Efectivamente, esa ha sido la postura permanente de la derecha. Además, veo los intentos de Matthei de hacer calco y copia de Milei y eso me parece bien complejo en varios ámbitos: Primero, porque cuando uno desvalija al Estado, las repercusiones las sufre la sociedad en su conjunto. A su vez, cuando piden más recursos, por una parte –como en la discusión presupuestaria en que la derecha pedía más para una u otra institución- ; y recortar, por otra, eso no es viable. La única manera de garantizar que el Estado se haga cargo de las necesidades de la gente, es con más recursos fiscales, que deben venir de quienes más tienen.

- En ese contexto, ¿qué le parece la polémica por el traspaso de recursos de Corfo a Hacienda?

- El traspaso fue completamente legal, se utilizaron excedentes que generó el litio. Me parece que es una polémica artificial y, de hecho, las razones del traspaso fueron ratificadas inclusive por personas ligadas a la derecha. Estoy recordando las palabras de Matías Acevedo, director de Presupuesto del Presidente Piñera. Entonces, a veces se busca hacer estos puntos de cuestionamiento que tienen que ver más con una performance por parecerse a Milei que por algo real.

- Entonces, ¿no comparte la preocupación de quienes ven en esta polémica algo más de fondo que tiene que ver con un alto gasto público o el incumplimiento de la regla fiscal, por ejemplo?

- Lo que no comparto es la doble cara, porque el déficit fiscal durante este Gobierno se ha reducido en más de 60% desde el año 2021. La deuda pública ha crecido a menos de la mitad del ritmo que tenía durante el gobierno de Piñera, eso sin incorporar otras cifras en materia, por ejemplo, de inversión extranjera, que son positivas. Ahí veo más bien manotazos de ahogado por parte de Matthei, la veo bien desesperada en esta carrera presidencial. Mucho nerviosismo que no le hace bien tampoco a la posición política que pueda tener un sector pensando que lo importante es que al país le vaya bien. Bajo esa premisa tenemos que ponernos todos en esa disposición.

El traspaso fue completamente legal, se utilizaron excedentes que generó el litio. Me parece que es una polémica artificial y, de hecho, las razones del traspaso fueron ratificadas inclusive por personas ligadas a la derecha. Estoy recordando las palabras de Matías Acevedo, director de Presupuesto del Presidente Piñera.

- El Consejo Fiscal Autónomo emitió una declaración más o menos en la línea de lo que ha dicho Evelyn Matthei, preocupado por el déficit fiscal, entre otras cosas.

- Lo que yo veo por parte del Consejo Fiscal Autónomo, independiente de que me parezca o no la posición que han tomado públicamente en el último tiempo, es que en la línea de lo que han planteado, también está que si queremos hacer gasto público, para hacernos cargo de las necesidades múltiples de manera fija, hay que incorporar recursos nuevos. Y para eso hay que mostrar mayor disposición respecto a la reforma tributaria, en materia de renta, a la que han mostrado hasta hoy.

- ¿Cómo percibe los aprontes de la campaña presidencial y el hecho de que ni Tohá ni Bachelet, asuman aún el desafío presidencial?

- Estas próximas semanas van a ser importantes para esas definiciones. Espero que las fuerzas de la izquierda y del centro enfrentemos las elecciones con unidad, independiente de la candidata final a que lleguemos, que el diálogo que empecemos a desarrollar no sea sólo de la cara, porque, al final, quien asuma ese liderazgo, obviamente, asume un rol muy relevante en el ejercicio de unidad. Pero también la colaboración de las fuerzas políticas es fundamental para poder construir ese espacio de unidad programática, por las transformaciones que necesita el país. Y ahí también es importante el rol que se juegue en el Congreso, la coordinación que se tenga ahí por parte de los parlamentarios de las candidaturas que vamos a representar es fundamental. Lo que más me preocupa es que avancemos en unidad de propósito, unidad de ideas, porque eso le va a dar más solidez y más respaldo a quien vaya a asumir el gran desafío presidencial.

Construir en unidad

- ¿Qué le parece que la oposición esté planteando pedir una comisión investigadora para analizar los efectos de la política educativa del gobierno de Michelle Bachelet?

- Ese tipo de acciones muestran mucho nerviosismo, cuando se habla de Bachelet; habla peor de ellos de lo que realmente es la situación. Porque si fuese una preocupación real lo que se discutió en esa época, la reforma, la legislación vigente, se habrían hecho independiente de tratar de ligarlo con la presidenta Bachelet en particular. Entonces, veo más bien intereses electorales, más que una preocupación genuina respecto a la educación.

- ¿Considera un fracaso del Frente Amplio el que estemos hablando de Tohá y Bachelet como eventuales presidenciables del sector y no de alguien de sus filas?

- Obviamente, si hay primarias, lo lógico es que el Frente Amplio presente una candidatura a esa primaria y eso es lo más probable. Además, es parte de la discusión que tendremos en el Comité Central. De hecho, por ser de los partidos más grandes, en términos de militancia y electoral, tenemos la gran responsabilidad de ser un aporte en la construcción de la unidad.

- ¿Usted es de las que apoya una eventual candidatura de Michelle Bachelet por el oficialismo o no?

- He visto varios posicionamientos de liderazgo del Frente Amplio al respecto. Esas posiciones lógicamente son individuales y yo voy a abogar por nuestro proceso colectivo. De hecho, soy miembro del Comité Central y vamos a tener uno pronto. Ahí tomaremos las decisiones respecto a las candidaturas presidenciales. Pero sí puedo tener ciertos principios para tomar esa decisión.

Para mí, la primera orientación es que el Frente Amplio sea un aporte relevante en las definiciones del programa presidencial; ya sea mediante la participación en una primaria, si es lo que define el colectivo. Y, si no, siendo un aporte en la construcción de la unidad.

- Que serían…

- Para mí, la primera orientación es que el Frente Amplio sea un aporte relevante en las definiciones del programa presidencial; ya sea mediante la participación en una primaria, si es lo que define el colectivo, y si no, siendo un aporte en la construcción de la unidad. Creo que eso es lo más relevante en esta pasada.

- ¿No le inquieta que siendo ustedes tan críticos de la expresidenta Bachelet tuvieran que apoyarla en un tercer mandato?

- En esos momentos nosotros, y lo digo en lo personal, éramos parte del movimiento estudiantil. Ese era el rol que teníamos que jugar y el que teníamos que representar para avanzar en las reformas educacionales. En ese sentido, quedaron deudas pendientes. No lo digo sólo por los gobiernos pasados, también por nuestro Gobierno, porque hay que tener una visión crítica y autocrítica de las acciones que uno toma y hasta dónde llegó la posibilidad de implementar programas. Hay cosas que quedan pendientes y no por eso vamos a dejar de construir en unidad.

- ¿Qué evaluación hace del acuerdo de pensiones? Entendiendo que el compromiso del Gobierno era terminar con las AFP.

- La reforma que encarna ese acuerdo permite incorporar el seguro social, cosa que no teníamos en Chile y es uno de los pilares para poder tener un sistema que sea, en los principios, solidario, en la parte al menos del pilar contributivo. Ese era uno de los objetivos importantes que teníamos desde el inicio y se logró con esta reforma. Uno tiene que reconocer las cosas que no se logran porque no tiene mayoría, en este caso en el Congreso. En ese sentido, dejar como un pendiente terminar con las AFP lo tenemos clarísimo y asumimos el desafío de mantener esa lucha abierta.