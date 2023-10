Héctor Ulloa y el atasco en reforma de pensiones: “La pega de vaso comunicante entre Gobierno y oposición la estamos haciendo nosotros como PPD”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Integra la Comisión de Trabajo y está muy involucrado en la tramitación de la reforma de pensiones, estancada debido a que el Ejecutivo no tiene fecha para ingresar las indicaciones comprometidas para retomar la discusión particular, de ahí la importancia que el diputado Héctor Ulloa (indep. PPD) le otorga a esta iniciativa.

Pero aunque está intranquilo por la tardanza, esta vez no está de acuerdo con la postura del presidente de la DC, diputado Alberto Undurraga –quien también integra la Comisión de Trabajo-, en que el Gobierno deba ingresar las indicaciones para forzar la votación aun cuando no existan acuerdos más transversales. Él tiene la convicción de que hay que seguir buscando consensos.

En esta entrevista, el diputado oficialista se refiere al aporte que su bancada ha estado haciendo en ese sentido y los resultados extraoficiales que percibe, en un proceso de socialización de la propuesta de pensiones que el PPD e independientes presentó al Gobierno.

-El diputado Alberto Undurraga (DC) instó al Gobierno a presentar las indicaciones a la reforma de pensiones para forzar la votación, ¿comparte esa postura?

-No coincido en absoluto con el punto expresado por el presidente de la Democracia Cristiana (DC). Creo que lo mejor hoy día es buscar un acuerdo, es el camino correcto, aunque también el más pedregoso, más difícil, pero hay que seguir apuntando a esa vía.

-¿Por qué?

-Porque ya hemos visto lo que pasa cuando no existe un acuerdo. Es más, iniciamos la discusión en particular con normas que no iban, en absoluto, al meollo de la reforma y lo que pasó fue que, en buen chileno, hubo un quilombo absoluto. Eso demostró que aun cuando eran normas que no incidían en el fondo de la reforma, eso se transformó en un ring lamentable y de ahí la discusión particular quedó en suspenso hasta el día de hoy.

-¿Cómo se entiende que el Gobierno esté esperando sellar acuerdos para ingresar las indicaciones y que desde la derecha sostengan que hace meses que no conversan con el Ejecutivo?

-Sí, escuché al diputado (Frank) Sauerbaum decir eso, me llamó la atención… En todo caso, nosotros como bancada y en lo personal desde hace un mes tratamos de asumir una posición un poquito más activa, buscando acuerdos entre las fuerzas políticas con parlamentarios de oposición. Hicimos nuestra propia presentación al Gobierno, en términos de dividir el 6% adicional en una fórmula de 2+2+2, incluyendo un seguro de longevidad y un seguro social, que para nosotros es el piso mínimo. Tiene que existir un seguro social en nuestro país, que para nosotros es un piso mínimo; lo que podemos tranzar es el monto de eso.

-Las conversaciones con la oposición, ¿han sido con Chile Vamos?

-Claro, hemos estado explorando posibilidades de acuerdos con Evópoli, Renovación Nacional (RN), la UDI; viendo dónde podemos alcanzar un grado de acercamiento o acuerdo que nos permita mirar con optimismo el futuro.

-¿Lo que ustedes ha estado socializando con la oposición es su propuesta?

-Sí, nuestra propuesta, la que presentamos al Gobierno también. Como PPD estamos sirviendo, de alguna manera, de vaso comunicante entre el Gobierno y la oposición, ese es el rol que nos convoca. Esa pega la estamos haciendo nosotros, tratando de llegar a un acuerdo, porque no puedo entender que la posibilidad de acuerdo de dé en el Senado y después de nueve meses, por distintas razones, legítimas todas, no podamos llegar a un acuerdo en la Cámara, lo que sería desastroso para nosotros como cuerpo colegiado.

-¿Ha habido algún avance en esa conversaciones informales con la oposición, hay algún punto en el que converger?

-Creo que sí. Extraoficialmente, pero real, la bancada Social Cristiana sobre la propuesta, le pareció interesante… lo mismo Demócratas y el Partido de la Gente (PDG). Es lo estamos haciendo privadamente y lo vamos a plasmar prontamente en conversaciones oficiales con esa bancadas para socializando y así seguir abriendo el debate con esos sectores, porque son votos necesarios para alcanzar un piso mínimo en la Sala de la Cámara.

Avance “extraoficial”

-Pero con RN, la UDI y Evópoli, ¿cree que sea posible llegar a acuerdos?

-Existe algún grado de avance extraoficial, pero todavía cuesta mover las posiciones en forma pública.

-Pero, ¿qué genera más acuerdo en estos acercamientos?

-El seguro de Longevidad no le causa tanto rechazo a la derecha; por cuanto involucra un ahorro heredable que es algo muy esperado por los cotizantes y en eso concordamos; también en que 2 puntos del 6% vayan a una cuenta individual, por lo que ahí también hay un acercamiento con la derecha. Pero en lo que no cedemos, lo que marca una diferencia incluso con la posición de Demócratas, es en que 2 puntos tiene que ir a seguridad social, por cuanto es imposible que nuestro país siga sosteniendo su sistema de seguridad social sola y exclusivamente en el ahorro individual. En ese punto no cedemos y no vamos a ceder.

-¿Es más fácil llegar a acuerdos con Demócratas, los social cristianos o el PDG que con Chile Vamos?

-No ha sido fácil… son acercamientos previos, exploraciones. En principio, les parece una propuesta seria, fundada, y me parece que esas son señales positivas. Ahora, tenemos que reunirnos y avanzar más en profundidad en estos temas.

-¿Hay fecha para reuniones oficiales en que se resuelvan temas en los que haya acuerdo?

-Entre esa semana y la próxima… Ya estamos concordando fechas para sentarnos a conversar, teniendo en cuenta que tenemos también la discusión presupuestaria, que es muy importante, y con toda la coyuntura que genera este tema.

-Como bancada PPD e independientes están pidiendo al Presidente que le ponga urgencia al proyecto que prohíbe a las AFP repartir utilidades a los accionistas si la rentabilidad de los fondos es negativa, ¿de qué manera este proyecto podría salvar el punto sobre la reorganización de la industria en el debate de pensiones?

-Como bancada hemos puesto dos temas en discusión, desde la semana pasada, primero el de la tabla de mortalidad que es muy sentido y compartido por la ciudadanía, porque se entiende que la pensión está supeditada a un largo camino de entre los 60 o 65 años hasta los 110, en forma de expectativas de vida, lo que incide sin duda en las pensiones; por lo que una de nuestras propuestas, el seguro de longevidad, tiende a que vía seguro se comparta el riego de la cuarta edad. Este proyecto que hemos reimpulsado, pidiendo urgencia al presidente, también es un tema relevante; por cuanto, las administradoras no son responsables y gana siempre y hay que ponerle coto. El proyecto pone un incentivo al administrador a hacerlo mejor. Y creo que estos no son temas transables.