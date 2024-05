La polémica por una eventual condonación del CAE prende en el Congreso a días de la penúltima cuenta de Boric

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El pasado 15 de mayo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reavivó el fuego de la esperanza respecto de que el Gobierno de Gabriel Boric cumpla, antes de dejar La Moneda, con uno de sus compromisos más emblemáticos: la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). El secretario de Estado anunció que antes de septiembre de este año, el Ejecutivo ingresaría al Congreso un proyecto sobre la materia, pero sin adelantar detalles sobre su contenido, pues su elaboración estaría en desarrollo.

Dada la cercanía de la penúltima Cuenta Pública del Presidente Boric, el tema prendió con fuerza en el Congreso. Mientras la oposición lo crítica y atribuye el anuncio al hecho de que se acerca este hito sin grandes logros que mostrar ni compromisos que asumir -puesto que en el marco de años electorales es difícil avanzar en materia legislativa-, en el oficialismo valoran la posibilidad de avanzar en la materia, pero con matices que van desde sectores que aspiran a la condonación universal de la deuda hasta quienes estiman que habrá que hacerlo gradualmente y focalizado.

Y cuando resta menos de una semana para la Cuenta Pública del 1 de junio, el debate sobre el tema toma más y más fuerza. Al punto que este miércoles la ministra del Interior Carolina Tohá debió abordar el tema en radio Universo, advirtiendo que no será “borrón y cuenta nueva”, incluso eludió usar la palabra “condonación”.

En el oficialismo, uno de los que se pronunció sobre la polémica suscitada fue el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) quien hizo ver que su sector tenía un cronograma “para discutir el financiamiento de la educación superior, incluido el CAE”, el cual incluía el compromiso de que en el septiembre de este año se conocería una propuesta concreta y, ahora, se pone el tema en la agenda sin ninguna propuesta concreta sobre la cual pronunciase. Y si bien es un tema que hay que discutir, no es posible hacerlo “en el aire y rompiendo nuestro propio compromiso” de discutir sobre la base de una propuesta concreta que se conocería en septiembre, subrayó.

Por su parte, su compañero de bancada, Pedro Araya, en Timeline.cl de Antofagasta, especuló que la propuesta será “una solución responsable a un problema que existe” y añadió que -a su juicio- actualmente hay otras prioridades más importantes que la condonación total del CAE y que “parece más bien un anuncio con fines electorales con miras a consolidar la votación histórica que ha tenido el Frente Amplio, porque estamos ad portas de las elecciones municipales y de gobernadores”.

Nuevo mecanismo

El senador de Revolución Democrática (RD) Juan Ignacio Latorre, por su parte, señaló que aunque aún no ha ingresado el proyecto para “reemplazar” el CAE, “sabemos por un diagnóstico transversal que es una mala política pública que ha generado un costo fiscal importante para el Estado y también muchos problemas de deuda educativa para las personas, desde hace bastantes años”. Por ello, dijo, “urge una propuesta que reemplace al CAE, que genere un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior, que sea complementario a la gratuidad, que saque a la banca del negocio educativo”.

Y el senador de la Federación Regional Verde Social (FRVS) Esteban Velásquez plantea que si bien es cierto que se había hablado de la condonación del CAE, hoy día “hay que mirar la realidad económica del país” por lo que comparte la mirada del Ejecutivo, cuando habla de la necesidad de buscar una manera de ir en ayuda de los deudores del CAE. Y añadió que “así como hace algunos días, con mucho entusiasmo, varios sectores políticos buscaron un instrumento para “no dejar caer” a las isapres y que no encontraron ningún factor de inmoralidad en aquello, me parece que hoy día no se puede dejar caer a los estudiantes endeudados”, por lo que le parece que el Gobierno debe buscar una fórmula que con gradualidad y focalización vaya en ayuda de los deudores.

El senador DC Francisco Huenchumilla, en tanto, frente al debate originado por el tema, señaló que el problema de fondo es que “hay gente que hace negocio con la educación”, apuntando a las universidades privadas y a la banca.

Mientras, el diputado socialista Juan Santana aseguró que su partido respaldará el proyecto que ingresaría el Gobierno en septiembre, “porque nos hacemos cargo de la situación de endeudamiento que afecta a miles de estudiantes del país, pero también porque tenemos la firme convicción de que Chile necesita un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior”.

Y tras los dichos de la ministra Tohá, la diputada independiente Camila Musante instó al Presidente Boric a que “aclare cuál es el alcance de la medida de condonación del CAE que fue anunciada por su ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y que forma parte del programa de Gobierno”.

Para el diputado DC Héctor Barría, “lo correcto sería condonar los intereses del CAE y buscar fórmulas justas de renegociación. Debemos avanzar en propuestas serias y concretas y no solamente quedarnos en las eternas promesas de campaña que lamentablemente no se cumplen".

“Pirotecnia”

En tanto, desde la oposición la diputada Sofía Cid (RN) manifestó que “el país no está en condiciones de gastar US$ 12.000 millones en un perdonazo a quienes se niegan a pagar el CAE, porque el Presidente en su campaña prometió condonar la deuda” e instó al Gobierno a ser serio, pues “no pueden seguir prometiendo cosas que no van a cumplir sólo porque necesitan subir en las encuestas”.

Como “profundamente injusto” calificó el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, el compromiso de condonar el CAE, pues no se piensa en quienes están haciendo un esfuerzo por pagar o en hacer volver al sistema escolar a los niños que no estudian ni trabajan, entre otras medidas, y convocó al Gobierno a “dejar de hacer promesas de campaña, para poner los recursos, en materia educacional, donde realmente se necesitan”.

Su compañero de bancada, Álvaro Carter, aseveró que “el Gobierno no va a condonar el CAE, eso es falso, no va a haber un perdonazo, porque sabe que no puede gastar ese dinero, mientras en educación escolar haya falencias gravísimas”, por lo que –desde su punto de vista- “la promesa del CAE es pura pirotecnia, que buscará hacer un anuncio rimbombante en la cuenta del 1 de junio, pero sin convicción, y donde después se culpará al Congreso por no haberlo aprobado”.