Senadores Lagos Weber (PPD) y Javier Macaya (UDI) confrontarán visiones políticas sobre el país en el ChileDay

El próximo martes 28 de mayo, en la ciudad de Toronto, Canadá, se inicia el ChileDay 2024, que culmina el 31 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Si bien los principales oradores serán los ministros de Hacienda y Obras Públicas, Mario Marcel y Jessica López, respectivamente; y la presidenta del Banco Central Rosanna Costa, no son para nada los únicos que participarán en este nuevo capítulo.

De hecho, desde hace años ha ido tomando cada vez más fuerza el panel político en el que los invitados exponen acerca de la actualidad chilena. En este capítulo del Chile Day, este panel se realizará el día de la inauguración, en Toronto, a las 16:00 hora local.

Los invitados a confrontar miradas acerca de la contingencia política son los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), quien no es un novato en esta tarea, ya que ha participado en años anteriores; y el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya.

Lagos Weber explicó que para los organizadores del ChileDay, desde hace un tiempo, “es importante tener la mirada política en sus actividades”, puesto que “las definiciones políticas y certeza jurídica son muy importante para los inversionistas extranjeros”.

En este sentido, abunda en que “nuestro país siempre fue un foco de atracción de inversión extranjera y, ahora, eso de a poco, lentamente comienza a recuperarse”. De ahí que en esta versión de ChileDay, “se presentará una robusta agenda de concesiones, nuestro plan de desarrollo del litio y nuestro compromiso con disminuir los tiempos de tramitación de proyectos de inversión, respetando el medioambiente y las normas laborales”.

No obstante, esos temas no serán los únicos, ya que otros tópicos que se están debatiendo en Chile son seguidos desde el extranjero, pues influyen en lo relativo a la certeza jurídica, que es un eje esencial desde el punto de vista de los inversionistas para apostar o no por nuestro país.

En ese contexto, Lagos Weber destaca que, “por supuesto que los temas tributarios también se tocan; pero, además, somos muy claros en decir que estamos trabajando en normas antielusion o en el levantamiento del secreto bancario”.

Por lo que aclara que “la situación de política interna, las discusiones o diferencias entre oposición y oficialismo, no son un tema para inversores extranjeros, sino que su preocupación está en el funcionamiento institucional de nuestro país y pese al estallido o a los dos fracasos constitucionales, Chile puede decir que supo maniobrar en tiempos difíciles, apostando siempre a que es la democracia la que debe resolver nuestros problemas”.