Boric y crisis por inseguridad: “No hay soluciones milagrosas”

En el marco de la inauguración de una comisaría en Quirihue, en la Región de Ñuble, el Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó la crisis de seguridad que se vive en el país, afirmando que “hemos tenido un plan robusto para combatir el narcotráfico y la delincuencia en sus más diversas formas, pero esta no es una tarea fácil, no hay atajos”.

El mandatario también señaló que el mensaje a la ciudadanía es que “el Estado no va a bajar los brazos ni se va a rendir ni arrodillar ante la delincuencia. Nuestra principal prioridad es que las personas puedan vivir en paz, porque sabemos que la sensación de inseguridad limita el ejercicio de derechos básicos como el poder utilizar calles y espacios públicos”.

Durante su discurso en Quirihue, indicó que “sepan, compatriotas, que durante demasiado tiempo el Estado no estaba al día en materia de seguridad, y lo que hemos hecho durante nuestro Gobierno -con acciones concretas- es ponerlo al día”, enfatizando que “acá no hay soluciones milagrosas”.

"Lo que pueden ver es que los delincuentes son perseguidos, encontrados y juzgados. Un caso claro es lo que pasó en Rancagua en el asalto a la sede de Brinks, en donde algunos avezados delincuentes pensaron que podían burlar a la policía con sofisticados métodos de película, pero se equivocaron y hoy hay 18 involucrados que están presos. Y ahora le toca a la justicia hacer su pega”, señaló el jefe de Estado, agregando que “lo mismo con terribles homicidios, como en el caso de Lampa, donde también quienes participaron están tras las rejas”.

En alusión a los parlamentarios y actores políticos que han vuelto a poner sobre la mesa la intervención militar ante la crisis de seguridad, Boric indicó que “acá no necesitamos creatividad de última hora, en donde alguien buscando una cuña para aparecer en el diario se le ocurra la última idea. Acá no se necesita improvisación, se necesita dirección firme y convicción. Eso es lo que estamos haciendo como Gobierno, con el Ministerio del Interior que lidera Carolina Tohá”.

El mandatario llamó a la unidad de todos los sectores políticos, al sostener que “tenemos que estar unidos porque los adversarios son los delincuentes, no me interesa pelearme con la UDI o algún senador, sino que con los delincuentes, a ellos hay que combatir. Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo, que pelee solo. Pelear a mí no me va a encontrar”.