En la Cumbre de Acción Climática, Boric sube la vara y llama a combatir el “greenwashing” de empresas

El Presidente de la República, Gabriel Boric, intervino este miércoles en la cumbre de acción climática que se desarrolla en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York.

En la oportunidad, destacó las medidas que está impulsando nuestro país, como la meta de descarbonización, pero también instó en combatir el denominado “greenwashing” que realizan algunas compañías, que consiste en hacer creer que respetan las normas medioambientales y siguen contaminando al producir.

El mandatario señaló que hay “algunas multinacionales y capital financiero internacional que no sigue los estándares democráticos y por mucho que acá declaremos buenas intenciones, si no somos capaces de someter a estos grupos a la voluntad de la comunidad internacional, no vamos a llegar a la meta”.

En Nueva York, el jefe de Estado indicó que “la crisis climática es la crisis de los combustibles fósiles que debemos dejar de quemarlos” y que “también debemos reaccionar ante el greenwashing, que realizan algunas empresas, incluso en algunos casos apoyadas por algunos países. Las multinacionales y el capital financiero también deben someterse a estas reglas”.

Planteó que como planeta tenemos que avanzar en reformas más ambiciosas. En el caso de Chile, recordó que como país en desarrollo es uno de los más vulnerables al cambio climático: “Hemos vivido incendios, lluvias intensas e inundaciones y sequía de 13 años, que han destruido vidas y golpeado nuestra economía. Pero eso nos ha impulsado a actuar con urgencia y adquirido compromiso a más tardar al 2050 de ser carbono neutrales”.

Agregó que también “hemos presentado una política de hidrógeno verde y esperamos contribuir a la descarbonización global con la política nacional del litio y el cobre”.

Boric mencionó el compromiso con protección del océano que tiene Chile y dijo que “nos interesa mantener de manera indefinida la moratoria precautoria de la minería submarina, en al menos hasta que se tenga certeza de conservación de los ecosistemas frágiles”.

El mandatario sostuvo que “es importante que cualquier intento por abordar la crisis climática y -como lo ha planteado la UE- que exista una distribución equitativa de los costos que generan las pérdidas y daños del cambio climático y de los costos de adaptación y mitigación que permita a todos los gobiernos poder lograr estos compromisos climáticos”.

Afirmó que “estamos muy atentos al fondo de pérdidas y daños acordado en la Cop 27 y creemos que este fondo debe ser inclusivo y ahora es el momento de mayor acción, y agregaría de mayor solidaridad”.

Esta mañana, Boric suscribió a nombre de Chile el compromiso con la protección de los océanos al firmar el Tratado Biodiversidad de la Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional.