Académicos, banqueros centrales, Hacienda y negociadores de TLC: los 18 integrantes del grupo que asesorará al Gobierno para hacer frente a la guerra comercial

El pasado 10 de abril, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, lideró una cumbre inédita: recibió en Teatinos 120 a quienes ejercieron el cargo de ministro de Hacienda y también a quienes presidieron el Banco Central desde 1990, como una señal de unidad para abordar los embates de la guerra comercial iniciada una semana antes por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

En dicha ocasión, el secretario de Estado comprometió la convocatoria de un grupo de alto nivel, integrado por exbanqueros centrales, exHacienda y también académicos y especialistas ligados al mundo del comercio exterior, para así coordinar una respuesta ante los vaivenes a nivel internacional. Dicho grupo se dio a conocer hoy.

Se trata del Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica de Política Económica y Financiera Internacional (Cpefi), encabezada por el Ministerio de Hacienda en donde participan expertos de reconocida trayectoria en seguridad económica y política económica, comercial y financiera.

Según explicaron desde Teatinos 120, el objetivo del consejo es asesorar al Ministerio de Hacienda y apoyar el desarrollo de iniciativas que permitan enfrentar los desafíos actuales de las relaciones económicas y comerciales a nivel global, así como nuevas oportunidades de comercio e inversión para Chile.

También deberá hacer seguimiento y recomendar acciones y políticas para reforzar la

seguridad y prosperidad económica de Chile. Las principales áreas de trabajo serán realizar un diagnóstico de la situación económica internacional, buscar nuevas oportunidades de aprovechamiento de tratados comerciales y nuevos mercados, buscar acciones que mitiguen los impactos negativos de los aranceles sobre el

sector exportador, entre otros.

El consejo tendrá una duración de seis meses, con al menos dos sesiones al mes. Su participación será ad honorem y lo integran 18 personas.

José De Gregorio: hoy es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Fue presidente del Banco Central entre 2007 y 2011 y extriministro de Economía, Minería y Energía entre 2000 y 2001.

Vittorio Corbo: fue presidente del Banco Central entre 2003 y 2007. Se ha desempeñado en diversos organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario

Internacional. Actualmente es director de empresas, consultor e investigador senior en el CEP.

Ignacio Briones: ministro de Hacienda entre 2019 y 2021 y exembajador chileno ante la OCDE entre 2013 y 2014. Hoy es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidente del directorio del centro de estudios Horizontal.

Andrés Velasco: ministro de Hacienda entre 2006 y 2010, desde 2018 es decano de la Escuela de Políticas Públicas de LSE. Ha dictado clases en las universidades de Columbia, Harvard Kennedy School y New York University.

Sebastián Claro: exconsejero y vicepresidente del Banco Central entre 2007 y 2017. Especialista en economía internacional, experto en mercados internacionales

emergentes, principalmente de China. Actualmente académico e investigador en la Universidad de los Andes.

Pablo García: fue consejero y vicepresidente del Banco Central entre 2014 y 2024, ocupando con anterioridad varias gerencias del instituto emisor. Fue director ejecutivo y alterno de la Silla del Cono Sur del FMI, donde además presidió el Comité de Ética del Directorio. Actualmente es profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Sebastián Edwards: es profesor distinguido Henry Ford II de Economía Internacional en

UCLA y fue economista jefe para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial.

Roberto Álvarez: académico de la Universidad de Chile, donde fue director del

Departamento de Economía y luego director de la Escuela de Economía y Administración. Sus principales áreas de investigación se vinculan con desarrollo económico: productividad, comercio internacional e innovación tecnológica, con énfasis particular en la economía chilena.

Dorothea López: directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de

Chile. Su investigación incluye política comercial, particularmente en temas de servicios y de género, inversiones chilenas en China y la percepción de la opinión sobre los tratados de libre comercio.

Kathleen Barclay: directora de la cámara americana de comercio en Chile (AmCham Chile) y expresidenta de su directorio. Es directora de empresas y por 23 años trabajó en J.P. Morgan Chase en ciudades como Nueva York, Londres y Santiago. Miembro del Consejo asesor del CEP. Cuenta con una licenciatura en servicios exteriores con un énfasis en economía internacional de la Universidad de Georgetown.

Antonio Walker: presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Fue ministro de

Agricultura entre 2018 y 2021. Fue uno de los fundadores de Fruséptima y de la Corporación Frumanova y también presidió de Fedefruta.

Patricio Rojas: socio principal de la Consultora Económica Rojas, Jiménez & Asociados.

Ha desempeñado diversos cargos gerenciales en el Banco Central, ha sido miembro de la Comisión Resolutiva Antimonopolios y de la Comisión de Distorsiones, consultor del Banco Mundial y del BID. Exdcano de la Facultad de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis Terrae.

Raúl Eduardo Sáez: actualmente se desempeña como investigador senior de Cieplan y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca y coordinador del Programa Cieplan-UTalca. Es doctorado y máster en Economía de la Universidad de Boston y magíster en Economía de la Universidad de Chile. Fue representante permanente de Chile ante la OCDE entre 2011 y 2013, y entre 2000 a 2010 fue director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, participando de todas las negociaciones de tratados de libre comercio de Chile en ese período.

Osvaldo Rosales: economista, exdirector de Comercio Internacional e Integración de la

Cepal. Entre 2000 y 2004, fue director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde fue el negociador principal del tratado de libre comercio con Estados Unidos y del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Rodrigo Yáñez: en 2019 asumió como primer subsecretario de Relaciones Económicas

Internacionales en la Cancillería, a la que ingresó en 2018 como director general de Relaciones Económicas Internacionales. Desde ese cargo lideró la intensa agenda de

negociaciones bilaterales para nuevos acuerdos comerciales y la modernización de instrumentos más antiguos.

Nicole Nehme: abogada y académica de la Universidad de Chile, cuenta con más de dos décadas de experiencia en áreas del derecho económico, libre competencia y regulación económica. Es socia del estudio Ferrada Nehme, desde donde ha actuado como litigante y asesora de empresas multinacionales, entidades gubernamentales y organizaciones internacionales. Su trayectoria ha sido reconocida por varias publicaciones como Chambers & Partners (Star individual), The Legal 500 (Hall of Fame), Global Competition Review, Who is Who Legal y Best Lawyers.

Mario Matus: diplomático y profesor del Heidelberg Center para América Latina en Derecho Internacional. Ha sido director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; embajador de Chile ante la OMC, OMPI (Organización de la Propiedad Intelectual) y Unctad. Desde 1990 hasta 2008 se desempeñó en diversos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores ejerciendo entre otros, como director de Asuntos Económicos Multilaterales, donde lideró las negociaciones de los TLC con Estados Unidos, China, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELE o EFTA) y la República de Corea.

Alejandro Jara: abogado y exdiplomático chileno, se ha desempeñado más de 40 años

en el área de derecho del comercio internacional, política comercial y negociaciones internacionales, tanto en funciones gubernamentales como en organismos internacionales y el ejercicio privado. Ha sido director general adjunto de la OMC, embajador de Chile ante la OMC, director general de Relaciones Económicas Internacionales de Chile y alto funcionario ante el APEC.