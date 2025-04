Antofagasta se dispara en el ranking de crecimiento regional gracias a la minería y la Metropolitana se queda en la parte baja de la tabla

El Producto Interno Bruto (PIB) creció en 14 de las 16 regiones del país durante 2024, según lo que arrojó la información preliminar de las Cuentas Nacionales publicada este miércoles por el Banco Central.

Por su parte, el consumo de los hogares presentó alzas en 15 regiones, totalizando un crecimiento de 1,0% para la economía nacional.

Considerando la descomposición por macrozonas, todas aportaron al resultado anual, destacando el norte, con una expansión de 7,3% de Antofagasta, una cifra muy por encima del promedio nacional de 2,6%.

Determinante en ese resultado fue la minería, tanto del cobre como no metálica. Adicionalmente, destacó el dinamismo de la generación eléctrica, asociada a la energía solar, y la construcción.

Pese al dinamismo, el consumo de los hogares solo subió 1,6%, incidido por el mayor gasto en servicios, destacando en restaurantes y hoteles, efecto que fue parcialmente lastrado por aquel destinado a bienes no durables.

Tarapacá destacó con un PIB que subió 4%, también favorecido con el desempeño de la minería del cobre y, en menor medida, por la pesca y los servicios personales.

El consumo de los hogares, en cambio, no registró variación, reflejo de alzas en el gasto en bienes durables y no durables las que fueron compensadas por el menor consumo de servicios.

El contraste en el norte o marcó la región de Arica y Parinacota, cuyo PIB cayó 0,9%, incidida principalmente por la construcción y la minería. Estos resultados fueron en parte compensados por la industria pesquera y los servicios personales.

Lo anterior no impidió que el consumo de los hogares mejorara 1,2%, explicado mayoritariamente por los bienes no durables, en particular en alimentos y bebidas.

Por debajo del 2%

En la macrozona centro, el Producto de Coquimbo registró un alza de 1,3%, impulsada por la mayoría de las actividades, sobresaliendo el aporte de los servicios personales, el transporte y la minería; mientras el consumo de sus hogares avanzó sólo 0,6% influido por los recursos destinados a transportes y comunicaciones.

En paralelo, el crecimiento de 1,7% que se observó en Valparaíso fue reflejo del desempeño de las actividades de transporte, minería y servicios personales. En contraste, EGA, los servicios financieros y empresariales, y la construcción cayeron. El consumo de los hogares se incrementó 0,7% de la mano del mayor gasto en bienes no durables, en particular de vestuario, calzado y productos farmacéuticos.

En el caso de la Región Metropolitana, que se expandió 1,8%, fue determinado por el comercio, el transporte y los servicios personales. En contraste, la construcción, los servicios empresariales y financieros, registraron las mayores incidencias a la baja.

El consumo de los hogares, a su vez, aumentó 1% incidido positivamente por todos sus componentes, destacando más gasto en bienes durables, como productos tecnológicos; y no durables, vestuario, calzado y productos farmacéuticos.

Cerezas, gran aliado

El alza de 5,8% de la región de O’Higgins -el segundo número más importante del país- se explicó por el desempeño de los sectores agropecuario-silvícola y comercio, que se vieron favorecidos por una positiva temporada frutícola, en particular de la cereza, que se ha convertido en la mayor fruta de exportación.

Pese a ello, el consumo de los hogares sólo creció 1,5% asociado al mayor consumo de servicios y al mayor gasto en bienes no durables tales como vestuario, calzado y alimentos.

También apuntalado por las cerezas, además del comercio y la generación eléctrica, el PIB del Maule se expandió 5,2%. En cambio, descendió el aporte de la industria del vino.

El consumo de los hogares en la zona avanzó 1,9% de la mano de los servicios y del gasto en bienes no durables asociado a vestuario, calzado y productos farmacéuticos.

Los desempeños de las actividades agropecuario-silvícola e industria manufacturera explicaron el crecimiento de 3,6% de la región de Ñuble. En la primera destacó la producción frutícola asociada a la cereza, mientras que en la industria lo hizo la elaboración de alimentos, celulosa y maderas. En contraste, la construcción cayó, registrando la principal incidencia negativa en el resultado.

El consumo de los hogares, por su lado, mostró un incremento de 1,7% asociado al mayor gasto en bienes no durables, tales como alimentos, bebidas, vestuario y calzado, y al mayor consumo de servicios.

El PIB del Biobío anotó un alza de 2,5% asociada a los aportes de la industria manufacturera, donde destacó la fabricación de celulosa, y de la generación eléctrica. Al mismo tiempo, descendió en la pesca extractiva y el consumo de los hogares no registró cambios.

El vuelo de la industria manufacturera

En la macrozona sur, sobresalió el crecimiento de 4,2% de la región de Los Ríos impulsado principalmente por la industria manufacturera, donde destacó la elaboración de alimentos y celulosa, y el sector agropecuariosilvícola donde lideró la producción ganadera.

En contraste, el consumo de los hogares disminuyó en 0,6% debido mayoritariamente por el menor gasto en alimentos, bebidas y combustibles.

El PIB La Araucanía mejoró 3,0% gracias a las contribuciones positivas en la mayoría de las actividades, destacando los servicios personales, el comercio y la industria manufacturera, en particular la elaboración de alimentos y celulosa. El consumo de los hogares avanzó 1,1%.

La región de Los Lagos registró un incremento de 1,5%, en línea con los resultados de los servicios personales, el comercio y el sector agropecuario-silvícola, los que fueron en parte contrarrestados por la industria manufacturera, asociada a la producción de alimentos. El consumo de los hogares creció 1,0%, explicado principalmente por el mayor gasto en bienes no durables, en particular de alimentos, bebidas, vestuario y calzado.

Un extremo sur de contrastes

En la zona austral del país hubo un evidente contraste.

Mientras la región de Aysén acusó una disminución de 0,2% debido a las caídas de la pesca, asociada al cultivo de salmones, y la minería, el PIB de Magallanes exhibió un alza de 5,6% explicada por el desempeño de la industria manufacturera, en la cual destacó la fabricación de productos químicos.

Pero el consumo de los hogares tuvo avances similares, aunque de menor cuantía que en el resto del país: 0,4% en la primera y de 0,8% en la segunda.