David Friedman: “No puedo saber si Chile se va a convertir en Chilezuela”

Toda una clase de liberalismo brindó el doctor en física de la Universidad de Chicago y pensador económico, David Friedman, hijo del llamado padre de los Chicago Boys, Milton Friedman, ante una audiencia que copó el Teatro Municipal de Las Condes.

Invitado por la Fundación para el Progreso (FPP) y el Centro de Estudios Libertarios a debatir sobre si ¿Ha muerto el neoliberalismo?, Friedman cree que todos los bienes y servicios pueden ser producidos por el mercado libre.

“Si no estamos seguros de los efectos que tendrá (el calentamiento global), es mejor no hacer nada, solo observar”,

dijo Friedman.

Parte de sus reflexiones podrían ser considerada extremas, pero quien siguió el camino de su padre en materia económica llama a reflexionar sobre la importancia de revisar la evidencia en forma objetiva: “Si no estamos seguros de los efectos que tendrá (el calentamiento global), es mejor no hacer nada, solo observar”; “No debería importar la desigualdad, sino que todos se hagan más ricos”; o “si las personas quieren consumir heroína depende de ella. Debería ser legal, disponible, pero de buena calidad”, sostuvo en el marco de la libertad que tiene cada persona de decidir qué es lo mejor para ella.

En la conversación, que fue llevada por el presidente del FPP, Axel Kaiser, el estadounidense reconoce que la economía es la forma de entender el comportamiento humano. “Casi todo el mundo está de acuerdo que el libre comercio es beneficioso y, por ello, lo mejor para los países es promover la libertad comercial”, dijo.

Sin embargo, Friedman es de la teoría que es el actuar de los individuos -por su propio interés racional- lo que hace que a veces el mercado fracase, pero esos problemas del mercado no pueden ser resueltos por el gobierno, porque los mismos incentivos que tienen los individuos hacen que el gobierno también fracase.

Destacó que Chile ha sido “un éxito” en la sociedad liberal, pero dijo que ante el cambio de paradigma de pasar de ser los líderes del libre mercado a una pérdida de apoyo por parte de los partidos a ese modelo, no puede saber “si Chile se va a convertir en Chilezuela”.

Cambio climático

Quien fuera profesor de análisis económico del Derecho en la Universidad de Santa Clara, California, aseguró que el calentamiento global “es un problema real, pero todavía no están muy claro los efectos. Hay consecuencias positivas y negativas”. Lo positivo se da en el aumento del CO2, que permite que las plantas crezcan de una mejor manera, más rápidamente, por lo que tendremos más cultivos, con menos necesidad de agua, indicó. Otra ventaja es el invierno menos severos, más cálidos, lo que permite que las personas sobrevivan.

Hacia el final, Friedman sostuvo que “la discusión pública está sesgada en comparación a la discusión científica”. Por ello, señaló que “si no estás seguro de lo que es, es mejor no hacer nada, solo observar” y no comenzar a pedir al Gobierno que haga algo, porque finalmente querrá tomar el control. Aseguró que en materia de desigualdad, el foco debería estar en hacer a todos ricos. “No debería importar la inequidad o la pobreza, sino que generar riqueza”, expuso.

En su filosofía de libertad cree que “el intento de evitar las drogas no funciona, si no que se vuelven mucho más caras, ya que la distribución se produce en un mercado ilegal, que no cumple estándares. La solución es que si las personas quieren consumir heroína (droga) es su voluntad. Ello debería ser legal, disponible, de manera de asegurar calidad. La tarea debería es convencer a las personas a que no consuma droga”, sentenció.

Pero ¿Ha muerto el neoliberalismo? “En el mundo las cosas siempre avanzan hacia los dos lados. El socialismo está muerto hace décadas. Nadie quiere que el Gobierno tome el control de todo”.