Dipres toma primeras medidas para dar curso al ajuste fiscal en medio de dudas del mercado

El sector público está desplegando esfuerzos para contener la expansión del gasto estatal y lograr la meta comprometida en el Presupuesto de este año.

Es que, a junio del actual ejercicio, el aparato estatal acumulaba un crecimiento en sus desembolsos de 6,9%, muy por encima del objetivo de crecimiento de 0,7% estipulado en el erario legislado en el Congreso.

Aquello también deriva de la fuerte caída en los ingresos fiscales para el actual ciclo, los que serían cerca de US$ 2.500 millones por debajo de lo proyectado, según ha dicho Hacienda.

Para el miércoles está citado el Gobierno al Senado para entregar información sobre la ejecución presupuestaria y el ajuste de gasto en curso. También estaba convocado para este martes en la Cámara, pero la sesión fue postergada.

En lo que va del año, la sobreejecución responde a gastos extraordinarios en Salud y para hacer frente a las emergencias naturales, como los incendios en el verano y las inundaciones del invierno.

En la Dirección de Presupuestos (Dipres) enfatizan que ya se han tomado las primeras medidas para ejecutar lo que denominan una “reasignación de los recursos contemplados para este año, no un recorte” del gasto total: “Actualmente, los ministerios están analizando sus respectivos presupuestos y trabajando sobre las eventuales reasignaciones”, explican en el organismo liderado por Javiera Martínez.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha planteado que en su conjunto, el gasto crecerá durante el año. En julio, el fisco ya comenzó a contener los desembolsos, que anotaron una caída de 2,9% interanual, llevando el acumulado a un todavía alto crecimiento de 5,4% en los primeros siete meses del año.

Las dudas del mercado

El economista del OCEC de la UDP, Juan Ortiz, explica que para lograr el objetivo, el gasto fiscal debiera contraerse en torno a 4% en la segunda mitad del año. El especialista advierte sobre la complejidad del proceso de reasignación, ya que generalmente la ejecución de gasto en el segundo semestre es mayor, concentrándose principalmente en el último trimestre.

“Lo preocupante es que la variable de ajuste más directa son los gastos de capital, es decir la inversión pública. No es lo mismo ajustar gasto corriente que gasto de capital”, señala.

Cumplir la meta debiera llevar a una caída del gasto total de 3,7% en el segundo semestre, calcula el economista de Econsult Arturo Claro: “Esta trayectoria del gasto es muy inusual, ya que desde que hay datos solo una vez ha existido una contracción real anual del gasto público en la segunda parte del año. Esto fue el 2022, cuando se retiraron medidas como el IFE Universal, en un contexto muy distinto al actual”, agrega.

Claro plantea que hay una “sobre ejecución” de cerca de US$ 2.500 millones en las partidas de gasto en personal, subsidios y donaciones, y consumo de bienes y servicios, mientras que se ha subejecutado cerca de US$ 1.200 millones en inversión pública y transferencias de capital.

Un ajuste "de los grandes"

El exdirector de Dipres, Matías Acevedo, complementa que si el ajuste fuera de US$ 2.500 millones, y se ejecutara a partir de septiembre, eso significa un ajuste entre 5,2% y 6,5% del presupuesto no gastado. “No es un ajuste rutinario, es de los grandes. El último de magnitud similar fue el 2020 para enfrentar la crisis de la pandemia, pero se realizó en abril, teniendo cerca de 70% por ejecutar por delante, no el 45% como en este caso”, dice

Un ajuste de US$ 2.000 millones equivale a 5% del Presupuesto para el segundo semestre, calcula el economista de Santander, Rodrigo Cruz: “Esto no es algo fácil de alcanzar, especialmente considerando que en los últimos diez años solo en 2022 se vieron variaciones negativas del gasto. Probablemente, el ajuste del gasto se centre en las partidas de gasto de capital, que en algunas ocasiones se subejecutan”.

Por el tiempo que queda y por la velocidad que el Gobierno le imprimió al gasto público en el primer semestre, el ajuste es una tarea “difícil, pero posible”, considera la economista de LyD, Macarena García: “Hay que recordar que en la aplicación del Presupuesto base cero ajustado aplicado en 2021 se logró reasignar US$ 2.270 millones”, complementa.