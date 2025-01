El buen momento que viven las relaciones comerciales entre Chile y EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El retorno del Presidente Donald Trump a la Casa Blanca y las posibles medidas proteccionistas que ha prometido implementar despiertan preocupación en varios países, entre ellos Chile.

Sin embargo, la relación entre nuestro país y la economía más grande del mundo es de larga data, lo que podría entregarle un cierto respiro ante la ola de medidas proteccionistas.

El principal hito es que desde el 1 de enero de 2004, ambos países tienen vigente un Tratado de Libre Comercio (TLC), pacto que cambió la relación comercial entre ambos países.

De acuerdo con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), después de un año de dicho hito el 100% del comercio bilateral de mercancías quedó con arancel cero, y para 2016 los envíos chilenos crecieron un 68,5% desde la entrada en vigor del acuerdo.

En la actualidad, EEUU es el segundo socio comercial más importante del país, después de China.

Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, entre enero y diciembre de 2024 se exportaron a la economía más grande del mundo productos por US$ 16.360 millones, significando una participación del 16,1% -después del 37,3% de China y antes del 8,1% de Japón- y una variación de 6%, respecto al mismo período del año anterior.

La potencia figura, además, como el segundo importador de mayor relevancia para Chile. El año pasado se adquirieron embarques por US$ 15.190 millones desde el mercado estadounidense. La cifra significó una baja de 6,3% respecto a 2023; sin embargo se mantuvo la participación en el segundo lugar, con 19,1% del total.

Un zoom

De acuerdo con la Administración de Comercio Internacional (ITA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, en 2023 los principales productos exportados se relacionan con metalurgia primaria; ganadería y productos ganaderos; productos agrícolas; alimentos procesados; y pescados y otros productos marinos.

En tanto, Chile importa principalmente productos de petróleo y de carbón; maquinaria (excepto eléctrica); productos químicos; equipos de transporte; y productos informáticos y electrónicos.

Las cifras de la ITA también indican que los productos que llegan a Chile desde EEUU vienen principalmente de Texas (US $ 5.711 millones), Florida (US $ 2.073 millones) y Louisiana, (US $ 1.999 millones) y California (US $ 1.385 millones). En tanto, en 2021 se registraron 13.430 empresas estadounidenses que exportaron a Chile.

Intercambio comercial e inversión

En 2023 el intercambio comercial entre ambas partes fue de US$ 31.432 millones y su crecimiento desde 2018 ha sido de 5,2%. Mientras que a noviembre de 2024, EEUU lideró como destino de exportaciones no tradicionales con US$ 8.804 millones y en envíos de servicios con US$ 839 millones.

La inversión extranjera directa también tiene relevancia entre ambas partes. Para diciembre de 2023 el stock de inversión directa pasiva norteamericana en el país fue de US$ 28.820 millones, de acuerdo con el Banco Central.