Vicepresidente del Banco Central por fin a compras de reservas: “No es obvio que esa medida estuviera creando ningún tipo de presión extra”

La política monetaria del Banco Central ha generado ruido en las últimas semanas en el mercado. Los agentes, se preguntan cuál será el camino a seguir por la entidad luego del recorte de 50 puntos base ejecutado en la Reunión de Política Monetaria (RPM) de octubre.

Bajo esa incertidumbre, el vicepresidente de la entidad, Pablo García, participó este jueves en un webinar organizado por Bradesco BBI, titulado “Has the Path of Monetary Policy in Chile Changed?” (¿Ha Cambiado el Rumbo de la Política Monetaria en Chile?). La instancia, fue moderada por Bernardo Keiserman, economista sénior para latinoamérica en Bradesco BBI, y Murilo Riccini, head de Andean Strategy en la misma institución financiera.

Durante la conversación, García no entregó pistas sobre la intensidad de los próximos recortes en la Tasa de Política Monetaria (TPM), pero sí aseguró que la reducción “continuará en el futuro”, y que “puede volverse menos restrictiva” bajo este contexto.

Y apuntó al Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, en el que esperan tener una “mirada más clara” del escenario macroeconómico, luego de “digerir todos los cambios” que han ocurrido en este.

Otro de los temas que interesaba tanto a los moderadores como a los asistentes al webinar que enviaban preguntas, era la situación que ha experimentado el tipo de cambio en Chile en las últimas semanas.

García, aseguró que desde la institución presidida por Rosanna Costa, tenían cuatro teorías sobre cuáles eran los factores que habían llevado al peso chileno a depreciarse de esa forma. La primera sería la volatilidad. A su juicio, las condiciones financieras globales se encuentran “mucho más” volátiles de lo que percibieron en el IPoM de septiembre.

En segundo lugar, el economista mencionó la incertidumbre local por la que atraviesa la economía chilena. García planteó que los “inversionistas locales no están tan activos”, y que una de las razones podría estar en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre. Al “no estar realmente claro lo que va a pasar”, cree que los inversionistas podrían estar esperando a que esto se resuelva en un mes más.

Aún así, el vicepresidente del ente autónomo afirmó que dicha incertidumbre es “mucho menor de lo que hemos visto en el pasado”.

Tercero, nombró el diferencial de tasas de política monetaria entre Chile y Estados Unidos. Esto, señaló que puede crear una “extra sensibilidad”, pero fue claro en que el Banco Central chileno continuará con su proceso de recortes, mientras que la Fed mantenga la tasa a niveles altos “quien sabe por cuánto” tiempo.

Por último, mencionó la compra de reservas internacionales por parte del ente autónomo. García, aseguró que decidieron pausar esta ya que podría haber estado presionando al tipo de cambio, pero postuló que “después de lo que hemos visto en términos de volatilidad en los últimos días, no es obvio que esa medida estuviera creando ningún tipo de presión extra”.

Sobre esta temática, también surgió en Riccini y Keiserman la duda sobre cuándo o bajo qué condiciones el Banco Central podría retomar la compra de sus reservas internacionales. Sobre esto, el consejero no entregó detalles, y sólo afirmó que al ser una medida “excepcional”, la “vara es alta” en caso de ponerla en marcha o de detenerla.