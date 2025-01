Hacienda publica calendario de licitaciones de bonos en el mercado local

El Ministerio de Hacienda informó el calendario de licitaciones para el primer trimestre de 2025. En esta oportunidad, y acorde al programa de emisiones previamente informado, el Fisco colocará Bonos y Letras de Tesorería durante enero, febrero y marzo.

El monto que será colocado en el mercado local se hará a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA) del Banco Central. El calendario parte este jueves 30 de enero con la colocación de $ 400.000 millones en letras 2025 y $ 90.000 millones en bonos de Tesorería, y se extiende hasta el 27 de marzo próximo.

“Las letras, con vencimiento en el mismo año presupuestario, y de conformidad con la Ley de Presupuestos 2025, no deben contabilizarse como uso de margen de endeudamiento, y por tanto no se incluyen en el cómputo de los US$ 16.000 millones anunciado previamente”, informó Hacienda.